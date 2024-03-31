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Van'da oy çuvalları seçim kuruluna getiriliyor - Son Dakika
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Politika

Van'da oy çuvalları seçim kuruluna getiriliyor

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Van'da oy sayım işlemlerinin tamamlanmasının ardından oy pusulaları çuvallara konularak İl Seçim Kuruluna taşınmaya başlandı. Yoğun güvenlik önlemleri altında Van Adalet Sarayı'nda bulunan İlçe Seçim Kurulu'na taşınan oy çuvalları, polis ekipleri tarafından koruma altına alındı.

31.03.2024 21:38  Güncelleme: 21:39
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Van'da oy çuvalları seçim kuruluna getiriliyor

VAN - Van'da oy sayım işlemlerinin sona ermesiyle birlikte oy pusulalarının bulunduğu çuvallar, İl Seçim Kuruluna taşındı.

Kentte sabah saat 07.00'de başlayan oy verme işlemi, saat 16.00 itibariyle sona erdi. Toplam 2 bin 459 sandığın kurulduğu kentte, oy verme süresinin bitmesiyle sandıklar tek tek açılarak sayım işlemlerine geçildi. Sayım işlemlerinin bitmesiyle birlikte pusulalar çuvallara konuldu.

Çuvallara konulan oy pusulaları, yoğun güvenlik önlemleri altında Van Adalet Sarayı'nda bulunan İlçe Seçim Kurulu'na taşınmaya başlandı. Seçim kurulu çevresinde de polisin yoğun güvenlik önlemleri aldığı görüldü.

Van\'da oy çuvalları seçim kuruluna getiriliyor
Kaynak: İHA

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