Van\'da PKK\'nın Feshi İş Dünyası Tarafından Desteklendi

PKK'nın fesih kararı tüm illerde olduğu gibi Van'da da iş dünyası tarafından olumlu karşılandı.

Van'da iş dünyası, terör örgütü PKK'nın fesih kararının oldukça önemli olduğunu ifade ettiler. PKK'nın silah bırakması ile ilgili süreci değerlendiren Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, sürecin tüm ülkeye hayırlı olması dileklerinde bulundu. Yıllardır yaşanan zor ve zahmetli günlerin ardından dün itibariyle PKK'nın silah bırakması ve kendini fesih etmesinin Türkiye için tarihi bir dönemin başlangıcı olarak değerlendirildiğine vurgu yapan Takva, "Bu tarihi süreçle beraber en fazla bizim bölgemizde hissedilebilir bir değişim olacağını tahmin ediyorum. Çok kısa vadede olmasa da orta ve uzun vadede; 40 yılda 2 trilyon dolar veya üzerinde tahmin edilen kayıpların artık bölgesel kalkınmaya, bölgeler arasındaki gelişmişlik farkının giderilmesine, güvenlik konseptiyle yönetilen kentlerin artık normal hayatın olağan akışı içerisinde yaşamlarını ortaya çıkarabilecekleri bir potansiyellerinin ortaya çıkarabilecekleri bir konsepte dönüşeceğini umuyorum. Anadolu'nun en doğusunda bulunan ve çatışmaların odağında algılanan bir şehirden bahsediyoruz. Dolayasıyla bu algıların değişeceğini, sadece ulusal hareketliliğin değil uluslararası hareketliliğin de bölgeye olan ilgisini üste seviyeye çıkaracağını umuyorum" dedi.

İş dünyasını duyurularla bu yeni döneme ilişkin hazırlama gayreti içerisinde olacaklarını belirten Takva, "Şehirlerimizin çok büyük potansiyelleri var ama neredeyse yüz yıldır bu potansiyelleri değerlendirebilme imkanımız olmamıştı. Yayla yasakları, uzun yıllar bizim hem kırsal üretim alanlarımızı ortadan kaldırdı hem de büyük ölçüde şehirlere yoğun bir göç dalgasına yol açtı. Bu göç dalgasının duracağını tahmin ediyorum. Bunun yanında kırsal üretim alanları, artık halkın zenginliğine, refahına, potansiyellerinin değerlendirilmesine yol açacaktır" ifadelerini kullandı.

Şehirlerin büyük köylere dönüştüğünü ifade eden Takva, "Şehirlerimiz, bu göç dalgasını kaldırabilecek potansiyelde şehirler değildi ve bu doğrultuda kurgulanmamıştı. Sürdürülebilir yönetsel anlayışların artık şehirlerimizde egemen olacağını, siyasetin normalleşeceğini ve normalleşen siyasal hayat içerisinde kural hakimiyeti ile beraber ticaretin de gelişeceğini, serbest dolaşım imkanlarının en azından güvenlik meselesinin bir engel olarak değil artık potansiyellerin değerlendirilebileceği düzeye geleceğini tahmin ediyorum. Bizlerde bu çağrılarımızı tüm kamuoyuna, tüm Türkiye'ye ve uluslararası camiaya ifade edeceğiz. Hem sermaye kaybımızın, sermaye göçünün hem akıl ve nitelikli insan göçünün tersine bir dönüşüm olacaktır ve bu da halkın zenginliğine, refahına ve bölgemizin kalkınmasına ciddi katkı sunacaktır" diye konuştu.

Van OSB Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan ise PKK'nın kendisini fesih etmesinin çok kıymetli ve önemli bir süreç olduğunu ifade ederek, "Alınan kararlar çok değerli. 40 seneyi aşkındır çatışmalı bir süreç, bir kaos yaşandı. Türkiye toprakları üzerinde hayatlarını sürdüren bütün topluluklar, yüzyıllardır beraber yaşayan, aynı duyguyu, aynı acıyı, aynı sevinci, mutluluğu paylaşan halklardı. Bugün bu halkları birbirinden ayırmak, kategorize etmek çok yanlış. Çünkü gönlümüz, acımız, sevincimiz birdi. Beraber batı güçlere karşı kurtuluş mücadelesi verdiler, beraber cumhuriyeti kurdular yani Kürtler ve Türkler bu ülkenin kurucu unsurlarıdır. Maalesef 40 senedir bir ayrılıkçı hava estiriliyordu. Birçok kaynağımız, imkanımız, olanağımız, silaha, bombaya, ölüme ve bu tür zarar veren alanlara heba edildi. Bölgeye yatırım alamıyorduk, sermaye gelmiyordu.1980'lerden önce Van'a çok ciddi bir şekilde Avrupalı turist geliyordu. Çok ciddi bir turizm potansiyeli vardı. Yine hayvancılık Van'da ve bölgede çok iyiydi. Van'ın her tarafı tarım ve hayvancılık noktasında kaynıyordu. Yaylalarımız, meralarımız ülkenin milli gelirine, ekonomisine ciddi katkılar sunuyordu. Ancak bu çatışmalı süreçten dolayı maalesef hem turizmimiz hem hayvancılığımız hem de tarımımız baltalandı. İstikrarın, güven ortamının olmadığı bir bölgeye iş insanları, üreticiler gelip yatırım yapmazlar. Dolaysıyla bu da bölgede işsizlik oranının artmasına neden oldu. En önemli kaynağımız olan insan gücümüzü maalesef kötüye kullanmak zorunda kalıyorduk. Bunların hepsi bizim negatif yönümüz. Ülkemize, bölgemize ve ilimize olumsuz yansıyan süreçler" dedi.

Türkiye'de terörün bitmesi yönünde daha öncede çeşitli hamlelerin başlatıldığına dikkat çeken Aslan, "Terörün bitmesi, çatışmalı ortamın son bulması için bir çok olaylar yaşandı ama bir türlü bu iş kemale ermedi. Ama son 8 aydır Sayın Devlet Bahçeli'nin başlatmış olduğu, Abdullah Öcalan'ın desteklediği, Sayın Cumhurbaşkanımızın sahiplendiği, iktidarın sahiplendiği, Cumhur İttifakı'nın ev sahipliği yaptığı, muhalefet partilerinin bu işe pozitif yönde alan biçtikleri, DEM Partisi'nin sürece olumlu katkı sunduğu ve herkesin olumlu bir şekilde yanaştığı bir süreç yaşandı. Yine PKK'nın kendilerini fesih ettiği yönünde çağrısı oldu. Bizler de hem Kürt vatandaşı olarak hem bölgenin insanı hem de iş dünyası olarak bu sürecin bu noktaya gelmesini çok olumlu, çok güzel karşılıyoruz. Bu süreçler yaşanmadığı, çatışmalı savaş ortamının olmadığı ortama iş dünyası daha güvenli, daha pozitif yönlü bakar ve buraya yatırım yapacak insanlar rahatça burada yatırımlarını yapıp burada üretim istihdamlarını sürdürme yönünde irade ortaya koyarlar. Çünkü bizim yeraltı ve yerüstü kaynaklarımız, insan kaynağımız, lojistik imkanımız. bölgesel imkanlarımız, coğrafi durumumuz, stratejik bölgede olmamız birer avantajdır. Avrupa'nın Asya'ya, Uzakdoğu'ya açılan kapısı, Uzakdoğu'nun Asya'ya, Avrupa'ya açılan kapısı konumunda ve tarihi İpekyolu üzerinde Van şehri var. Dolayısıyla bu bölge, çok ciddi yatırım alması, çok güçlü olması gereken bir bölgedir" ifadelerine yer verdi.

Van'ın her anlamda potansiyeli yüksek bir il olduğunu vurgulayan Aslan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu süreçler pozitife döndüğü vakit, iş insanlarımızın hem ulusal hem uluslararası boyutta bölgemizde yatırım yaptığı vakit, hem ilin hem bölgenin hem de ülkenin ekonomisine ciddi pozitif katkı sunmuş olacaktır. Bu sıkıntılar ortadan kalktığı vakit insanlar çok rahat bir şekilde ilimize gelip yatırım yapabileceklerdir. Dolayısıyla bizler artık bu coğrafyada hiçbir ananın ağlamasını, hiçbir eşin eşsiz kalmasını, hiçbir çocuğun babasız kalmasını istemiyoruz. İnşallah bu süreç hayra evrilir ve sonuçları hayırlı olur." - VAN