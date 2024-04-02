Van İl Seçim Kurulu, Abdullah Zeydan\'ın seçilme yeterliliği olmadığına karar verdi

Van İl Seçim Kurulu, DEM Parti Belediye Başkan Adayı Abdullah Zeydan'ın seçilme yeterliliği olmadığına ve mazbatanın en yüksek ikinci oyu alan adaya verilmesini kararlaştırdı.
Türkiye 31 Mart'ta Mahalli İdareler Genel Seçimleri için sandık başına gitti. Bu çerçevede seçimlere olan itirazlar da devam ediyor. İtirazlar kapsamında Van Büyükşehir Belediyesi'nde yapılan seçimlerde oyların yüzde 55,48'ini alan DEM Partili Abdullah Zeydan birinci, oyların 27,15 alan AK Partili Abdulahat Arvas ise ikinci sırada tamamladı. Ancak Zeydan'ın memnu hakları seçimden hemen önce mahkeme kararıyla alındı.
"PKK sizi tükürüğünde boğar" ifadelerini kullanmıştı
Abdullah Zeydan, 2016 yılında Diyarbakır 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından "PKK sizi tükürüğünde boğar" sözlerinden dolayı ve katıldığı bir eylemden ötürü "örgüte yardımdan" 5 yıl, "örgüt propagandası yapmaktan" ise 3 yıl 1 ay 15 gün toplamda 8 yıl hapis cezası verilmişti.
8 yıllık cezası yinelendi
Zeydan hakkında verilen hapis cezası Yargıtay tarafından bozuldu. Fakat Diyarbakır 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi, Yargıtay'ın kararına karşı çıkarak Zeydan'ın 8 yıllık cezasını yineledi. Zeydan'ın cezaevinde bulunduğu süre göz önünde bulundurularak serbest bırakılmasına karar verildi.
Zeydan'ın memnu haklarını geri alındı
Abdullah Zeydan'ın yasaklı haklarının da mahkeme tarafından iade edilmesinin ardından, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Zeydan'ın belediye başkan adaylığı başvurusunu kabul etmişti. Ancak savcılık, 29 Mart tarihinde hakların iadesi kararına itiraz etti ve mahkeme de itirazı yerinde buldu. Bu durumda Zeydan'ın memnu haklarını geri aldı.
Mazbata Abdulahat Arvas'a verildi
Mahkemenin kararı üzerine Van İl Seçim Kurulu da Zeydan'ın seçilme yeterliliğinin olmadığına hükmederek, mazbatanın en çok oy alan ikinci sıradaki aday olan AK Partili Abdulahat Arvas'a verilmesine karar verdi. - ANKARA
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DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, İstanbul Beşiktaş ilçesindeki Gayrettepe Mahallesi'ndeki bir işletmede çıkan yangında hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımladı. Aksakal, yangında yaşamını yitiren vatandaşlara Allah'tan rahmet dilerken, acılı ailelerine başsağlığı ve metanet temennisinde bulundu. Ayrıca, denetimsizlik ve kontrolsüzlüğün sonuçlarını görmemize rağmen ders almadığımızı belirterek üzüntüsünü dile getirdi.
Van İl Seçim Kurulu, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdullah Zeydan'ın seçime yeterliliği olmadığı gerekçesiyle seçilmemiş sayılmasına ve ikinci sıradaki adaya mazbatanın teslim edilmesine karar verdi. Kararda, Zeydan'ın sabıka kaydında terör örgütü propagandası yapmak suçundan mahkumiyeti olduğu belirtildi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul'un Beşiktaş ilçesi Gayrettepe Mahallesi'ndeki bir işletmede çıkan yangında hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi. Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'İstanbul Beşiktaş Gayrettepe'de meydana gelen yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır, yaralılara acil şifalar diliyorum.' ifadelerini kullandı.
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