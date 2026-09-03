Vance: İran'a karşı tüm seçenekler masada, ekonomik ve askeri baskı dahil

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İran ile devam eden gerilime ilişkin yaptığı açıklamada, "İran'a karşı elimizde elbette başka birçok araç da var. Başkan bunların bazılarını kullanacak, bazılarını ise kullanmayacak" dedi.

ABD Başkan Yardımcısı James David Vance, Beyaz Saray'da basın toplantısı düzenledi. Venezuela ile petrol anlaşmasına değinen Vance, eski Başkan Biden yönetiminde ABD'nin stratejik petrol rezervlerinin petrol fiyatlarını düşürmek amacıyla tüketildiğini söyledi. JD Vance, "Şimdi ABD için 65 milyar dolarlık yeni bir petrol rezervi oluşturuyoruz. Amerikan özel şirketleri, Venezuela'ya girerek büyük miktarda petrol geliri elde edebilecek. Bu, dünya petrol piyasalarında arzı artırarak Amerikalıların maliyetlerini düşürecek. Aynı zamanda Venezuela halkı da önemli miktarda gelir sağlayacak" dedi.

Akaryakıt fiyatlarının ne zaman düşeceği yönünde bir soruya cevap veren Başkan Yardımcısı Vance, "Fiyatların şu anda bu kadar yüksek olmasının nedeni, İranlıların ticari gemilere ateş açmasıdır" diye konuştu.

"ABD'de yakıt fiyatları yükseldi ama dünyanın diğer bölgelerinde durum çok daha kötü"

Durumun Venezuela ile yapılan petrol anlaşmasının ne kadar önemli olduğunu ortaya koyduğunu söyleyen Vance, "Dünyanın enerji ve akaryakıt arzı konusunda herhangi bir tarafa aşırı bağımlı olamayacağımız öğrendik. Başkan Trump'ın enerji hakimiyeti politikası izlemesinin nedenlerinden biri de bu. Evet, ABD'de yakıt fiyatları yükseldi ama dünyanın diğer bölgelerinde durum çok daha kötü" ifadelerini kullandı.

ABD Başkan Yardımcısı Vance, "İranlılar ticari gemilere ateş açtığında bazı gemiler, doğal olarak boğazdan geçmek istemiyor. Yine de çok sayıda gemi geçti. İranlıların ateş açmayı sürdürmesine rağmen yalnızca dün Hürmüz Boğazı'ndan 15 milyon varil petrol geçti" şeklinde konuştu.

"Çabalarımız olmasaydı, fiyatlar çok daha yüksek olabilirdi"

Dünya enerji piyasalarının arzını güvence altına alma kapasitesine sahip tek ülkenin ABD olduğunun görüldüğünü de savunan JD Vance, "Önümüzde iki seçenek var. Bölgeden çekilebiliriz ve bu durumda petrol ve doğal gaza erişim güvence altında olmadığı için bütün dünya çok kötü bir duruma düşer. Körfez'deki Arap ülkeleri de bize bunun olabilecek en kötü şey olduğunu söylüyor. ya da İranlıların çılgınlar gibi gemilere ateş açacağını kabul eder ve bu eylemlerin küresel bir enerji krizine yol açmasını önlemek için gerekeni yaparız. Şimdiye kadar başarılı olduk. Çabalarımız olmasaydı, fiyatlar çok daha yüksek olabilirdi" dedi.

"İranlılara tavsiyem, çıldırmış gibi davranmayı bırakmalarıdır"

İran'ın ticari gemilere saldırmaya devam ettiğini, fakat kapasitesini her geçen gün kaybettiğini söyleyen James David Vance, "Üç ay öncesine dönerseniz, İran'ın tehditleri altında boğazdan çıkan petrol ve doğal gaz miktarı neredeyse sıfırdı. Şimdi ise neredeyse çatışma başlamadan önceki seviyeye döndü. İranlılara tavsiyem, çıldırmış gibi davranmayı ve ticari gemilere ateş açmayı bırakmalarıdır" diye konuştu.

ABD Başkan Yardımcısı Vance, "İran'a karşı elimizde elbette başka birçok araç da var. Başkan bunların bazılarını kullanacak, bazılarını ise kullanmayacak. Önümüzdeki aylar ve yıllarda İranlılarla tam olarak nasıl mücadele edeceğimizi açıklamayacağım. Çünkü bu Başkan'ın karar alanını daraltır. Ancak yaşanabilecek her şey masada. Ekonomik baskı, askeri baskı, diplomatik baskı ve gizli operasyonlar Bunların hepsi Başkan'ın enstrümanları arasında" ifadelerini kullandı.

"ABD çatışmalarda sivilleri hiçbir zaman hedef almaz"

İran'da düğün törenine saldırı haberlerinin soruşturulduğunu söyleyen Vance, "Buna son derece şüpheyle yaklaşıyorum, ancak yüzde 100 güvenle söyleyebileceğim şey şu: Devrim Muhafızları'nın aksine, ABD çatışmalarda sivilleri hiçbir zaman hedef almaz. Bunu hiçbir zaman yapmayacağız, geçmişte de bunu yapmadık. Ne yazık ki, bazen böyle şeyler meydana geliyor. Bunu araştırıyoruz, çünkü önemsiyoruz, ne olduğunu bilmek istiyoruz ve eğer hata yaparsak, yine, bizi İran'dan ayıran en büyük fark bu: Ordumuz hata yaptığında, bunlardan ders çıkararak daha iyi olmak için kendini geliştirmeye çalışır" açıklamasını yaptı.

"Arap ülkeleri ve Avrupa'dakiler dahil, birçok ülke bunun için bize adeta yalvarıyor"

Hürmüz Boğazı'ndaki tedbirlerin ABD'ye maliyetine ilişkin bir soruya Vance, "Alternatifin çok daha yüksek maliyetli olacağını düşünüyorum. Körfez'deki Arap ülkeleri ve Avrupa'dakiler de dahil birçok ülke bunun için bize adeta yalvarıyor. Avrupalılar, kamuoyu önünde bizi eleştirirken diğer taraftan özel görüşmelerde, bunları biz yapmasaydık dünyada başka hiç kimsenin yapamayacağını kabul ediyor. Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrolü güvence altına alabilecek tek ülkeyiz. İranlılar boğazdan hiç petrol geçemesin istiyor. Geçen gece Hürmüz'den geçen petrol miktarı ise 15 milyon varil. Biz yapmazsak başka hiç kimse yapamaz. Bu yapılmazsa, yıkıcı bir enerji kriziyle karşı karşıya kalırız" şeklinde konuştu.

İran ile müzakereler konusunda Vance, "Başkan son derece açık konuştu. İran ile görüşmüyoruz ve ticari gemilere ateş açmayı bırakmadığı sürece görüşmeyeceğiz" dedi.

"Şu anda aktif bir çatışma yok"

İran savaşının ara seçimlere kadar sona ermesi ihtimaline ilişkin bir soruya JD Vance, "Ben buna savaş demezdim. Şu anda aktif bir çatışma yok. Zaman zaman yeniden alevlendiği yerler oluyor. Bu ne zaman sona erecek diye sorduğunuzda aslında İranlılara gemilere ateş açmayı ne zaman bırakacak diye sormuş oluyorsunuz. Bu soruyu İranlılara sormanız gerek" diye konuştu. James David Vance, İran'a operasyonlar konusunda yapay bir takvim belirlemeyeceklerini ifade etti.

"Çin, sorumlu davranmaya istekli"

İran'a yönelik "Ekonomik İzolasyon Operasyonu"nun Çin dahil olmadan nasıl başarılı olacağı sorusuna ABD Başkan Yardımcısı, "Çin hakkında ne söylerseniz söyleyin, uluslararası bir anlaşmazlıkta istediğini elde edemediği için ticari gemilere ateş açan türden bir ülke değil. Bu açıdan bakıldığında, biraz daha sorumlu davranmaya istekliler. Yine, onlardan yapmalarını istediğimiz her şeyi yaptıklarını söylemiyorum, ancak bence Çin, kesinlikle İranlılardan ve diğer birkaç ülkeden de çok daha sorumlu davrandı" cevabını verdi.

Çin ile bazı politika farklılıkları bulunduğunu fakat sorumlu davranmaya istekli olduklarını söyleyen Vance, "Mesele yalnızca Çin değil. Türkiye, Azerbaycan, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Katar ve Körfez'deki Arap koalisyonunun büyük bölümüne bakın. Dünyanın dört bir yanında çok sayıda ülkenin bizimle birlikte hareket ettiğini görüyoruz. Kamuoyu önünde bunu söylemeye istekli değiller, ancak İran'ın ticari gemilere ateş açmasının bedelini ödemesini sağlamak için bize büyük katkıda bulunuyorlar" ifadelerini kullandı.