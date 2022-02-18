Üye Girişi
VANFED Başkan Adayı Teymur projelerle geliyor - Son Dakika

VANFED Başkan Adayı Teymur projelerle geliyor

18.02.2022 11:55
VANFED Başkan Adayı Teymur projelerle geliyor

Güçlü bir Van ve güçlü bir federasyon şiarıyla yola çıkan Van Dernekler Federasyonu (VANFED) Başkan Adayı Murat Teymur projelerini anlattı.

Güçlü bir Van ve güçlü bir federasyon şiarıyla yola çıkan Van Dernekler Federasyonu (VANFED) Başkan Adayı Murat Teymur projelerini anlattı.

VANFED Başkanlığına adaylığını açıklayan Vanlı iş adamı Murat Teymur, güçlü bir Van ve güçlü bir federasyon için yola çıktıklarını belirtti. Yapıcı ve çözüm odaklı bir yönetim anlayışı ile hareket edeceklerini belirten Teymur, 15 yılda yapılmayanı 3 yılda yapacaklarını söyledi. Şeffaf, adaletli ve her görüşe saygılı bir yönetimle geldiklerini vurgulayan Teymur, "Türkiye genelindeki tüm Van dernekleri ile istişare edilecek ve hiçbir tanesi asla ihmal edilmeyecektir. Yıllardır özellikle deplasman maçlarında konaklama başta olmak üzere birçok konuda sıkıntı yaşayan ilimizin tek takımı Vansporumuzun yanında yer alacak ve bütün deplasman maçlarındaki konaklama başta olmak üzere tüm masraflarını üstleneceğiz. Yine olmazsa olmazımız olan eğitim konusunda üniversiteyi kazanmış 40 kişiye burs verecek, her anlamda onların yanında yer alacağız. Her ay en az 200 aileye gıda yardımında bulunacak, bu anlamda VANFED'in sosyal sorumluluğunu da harekete geçireceğiz. Federasyon olarak hiçbir siyasi partinin arka bahçesi olmayacak, tüm partilere eşit mesafede duracağız. Asırlardır herkesin dile getirdiği ama hala beklenilen seviyeye gelemeyen Van'daki yatırımlarla ilgili olarak İstanbul başta olmak üzere ülkenin herhangi bir yerinde yaşayan Vanlı iş adamlarının kendi illerinde yatırım yapmaya teşvik edilecek. İnşallah bu girişimlerle ilimizde yatırımları arttıracak ve dolayısıyla hem istihdama katkı sağlamış olacağız hem de kentimizin refah seviyesini daha da yükseltmiş olacağız" dedi.

Projelerinin bunlarla sınırlı kalmayacağını dile getiren Teymur, ileriki günlerde diğer projelerini de kamuoyu ile paylaşacaklarını sözlerine ekledi. - VAN

VANFED Başkan Adayı Teymur projelerle geliyor
VANFED Başkan Adayı Teymur projelerle geliyor

YORUMLAR
500

İş Adamı, Türkiye, Van, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika VANFED Başkan Adayı Teymur projelerle geliyor - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
11:57 Kılıçdaroğlu 6 liderin buluştuğu toplantı için: Olay Erdoğan olayı değil, meselemiz Türkiye
11:49 İSKİ'nin "sıfır zam" kararına İmamoğlu çok sert: En yüksek su maliyetini ödüyoruz, körleşmiş bir AK Parti grubu var karşımızda!
11:48 Kadın sporcularını su altına gizleyen Sutopu Federasyonu hatasından döndü
11:43 Halil Falyalı cinayetinde adı geçen Yaşam Ayavefe'den iddialara yalanlama: Ne İranlıyım ne de kırmızı bültenle aranıyorum!
11:27 Öldürülen 18 yaşındaki gencin ardından 'seyreltme' projesi başlatıldı! 4 bin 514 Suriyeli ilçeden ayrıldı
11:27 Böylesi sahalarda ender yaşanır! Fenerbahçe-Slavia Prag maçında hakem sakatlandı, yedeği yoktu!
11:23 Artan talep fiyatlara yansıdı! Gram altın 830 liradan alıcı buluyor
11:22 Milli Savunma Bakanı Akar, gündemle ilgili konuştu: Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü desteklediğimizi söyledik
11:18 Bu bir "kimin eli kimin cebinde belli değil" haberidir: Ünlü adam sosyetik güzelle evli ama başka bir ünlü kadınla beraber, karısı da ünlü işadamıyla!
11:15 Güne yükselişle başlayan dolar, 13,62 seviyelerinde alıcı buluyor.
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2022 12:04:41. #1.13#
SON DAKİKA: VANFED Başkan Adayı Teymur projelerle geliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement