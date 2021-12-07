Vatan Partisi ile köprüleri atan grup Sosyalist Cumhuriyet Partisi'ni kurdu - Son Dakika

Türkiye'nin 124'üncü siyasi partisi kuruldu. Türk siyasetinin en renkli simalarından biri olan Doğu Perinçek'in Genel Başkanı olduğu Vatan Partisi bölündü. Partiden ayrılan birçok isim, Sosyalist Cumhuriyet Partisi'nde buluştu.

Çok büyük bir kısmını Vatan Partisi'nden gelenlerin oluşturduğu yeni partide, 68 gençlik hareketinden önemli isimler, işçi ve memur kesimlerinden ileri gelenler, sanatçılar, kadınlar ve gençler de yer alıyor.

SLOGANLARI DİKKAT ÇEKTİ

Ayrıca partide, Perinçek'in yönettiği Aydınlık hareketinin liderlerinden Mehmet Bedri Gültekin, Osman Aydın Şahin, Ömer Şahin gibi isimler de yer aldı. Yeni parti üyelerinin bir araya geldiği toplantıda çekilen videoda "Yaşasın Sosyalist Cumhuriyet Partisi, bağımsızlık, devrim, sosyalizm" şeklinde sloganlar atıldı.

VATAN PARTİSİ'NİN SON SEÇİMDEKİ PERFORMANSI

Vatan Partisi; 24 Haziran 2018 seçimlerinde yurt içinde 110 bin 849, yurt dışı sandıklarda 4 bin 023, toplamda 114 bin 872 oy ile yüzde 0,23'lük bir performans göstermişti.