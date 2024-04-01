Vatandaşlar, Mustafa Bozbey\'in zaferini meşalelerle kutladılar

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, seçim zaferini kutladı

Çorum Belediye Başkanlığına kesin olmayan sonuçlara göre yeniden seçilen Cumhur İttifakı'nın adayı Halil İbrahim Aşgın, başarıyı kutlamak için şehir merkezindeki tarihi taş bina önünde toplanan vatandaşlara hitap etti. Aşgın, sevgi, barış ve kardeşliğin kazandığını vurgulayarak, Hakk'ın rızası ve halkın duası dışında dünyevi hiçbir şeyi hedef olarak koymayacaklarını söyledi. Programa AK Parti ve MHP'nin temsilcileri de katıldı.