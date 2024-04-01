Vatandaşlar, Mustafa Bozbey'in zaferini meşalelerle kutladılar
Bursa'da CHP'liler kutlamalara başladı
BURSA - Bursa'da yerel seçimlerde Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve CHP'nin zaferi sonrası partililer meşalelerle kutlama yaptılar. Vatandaşlar Fatih Sultan Mehmet Bulvarı, Özlüce Ahmet Taner Kışlalı Bulvarı, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı ile Kent Meydanı'nda araçlarıyla konvoy oluştururken, başkan adayı Mustafa Bozbey'in katılımıyla gece yarısı büyük bir kutlama olması bekleniyor.
Bursa'da 47 yıl sonra seçimi önde götüren Cumhuriyet Halk Partililer kutlamalara başladı. Kentin birçok kısmında halay, havai fişek ve araçlarıyla konvoya çıkan vatandaşlar, şarkılar eşliğinde zafer kutlamaları yaptı. Kutlamalar kameralara yansırken, grup Kent Meydanı'ndaki CHP İl Başkanlığı önüne geldi.
Sandıkların yüzde 70'in üzerinde oranda açıldığı Bursa'da sonuçlar da netleşmeye başladı.
Buna göre CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey yüzde 47.65, AK Parti Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş yüzde 38.42 oy aldı.
Bursa'nın ilçelerinde de seçim sonuçları netleşmeye başladı. Keles İlçe Belediye Başkanı AK Parti'den Ali Doğru, Büyükorhan İlçe Belediye Başkanı AK Parti'den Kamil Turhan oldu. Gemlik'te CHP adayı Şükrü Deviren seçim yarışını önde götürürken, İnegöl'de AK Parti adayı Alper Taban, İznik'te AK Parti adayı Kağan Mehmet Usta, Karacabey'de İYİ Parti adayı Fatih Karabatı, Mudanya'da CHP adayı Deniz Dalgıç ilk sırada yer alıyor. Mustafakemalpaşa'da CHP adayı Şükrü Erdem, Orhaneli ilçesinde Ali Osman Tayır, Orhangazi'de Bekir Aydın, Yenişehir'de İYİ Parti adayı Ercan Özel, Harmancık'ta CHP adayı Haşim Ali Arıkan, Nilüfer'de CHP adayı Şadi Özdemir, Osmangazi'de CHP adayı Erkan Aydın, Yıldırım'da AK Parti adayı Oktay Yılmaz, Gürsu'da AK Parti adayı Mustafa Işık ile Kestel'de AK Parti adayı Ferhat Erol ilk sırada yer alıyor.
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Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, CHP adayı Özlem Çerçioğlu kazandı.
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, CHP adayı Bülent Nuri Çavuşoğlu kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Bekir Aksun 30 bin 33, Bağımsız adayı Yüksel Çakır 21 bin 605 oy aldı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Cevdet Konak 6 bin 761, CHP adayı Ali Mustafa Çelik 5 bin 604 oy aldı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Adem Uzun 72 bin 281, AK Parti adayı Hilmi Bilgin 49 bin 203 oy aldı.
31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nin sonuçlarına göre, Bursa'da Cumhuriyet Halk Partisi Başkanı Mustafa Bozbey önde götürdü. Seçim sonrası konuşan Alinur Aktaş ise oy sayısının azaldığını belirtti.
Bayburt Belediye Başkanlığı seçimlerini kazanan AK Parti'li Mete Memiş, partililerle bir araya gelerek Bayburt'u daha yaşanılabilir bir şehir haline getirmek için çalışacaklarını belirtti. Gümüşhane Belediye Başkanlığı seçimlerini kazanan MHP'nin adayı Vedat Soner Başer ise vatandaşlara teşekkür ederek, Gümüşhane için çalışacaklarını söyledi.
Çorum Belediye Başkanlığına kesin olmayan sonuçlara göre yeniden seçilen Cumhur İttifakı'nın adayı Halil İbrahim Aşgın, başarıyı kutlamak için şehir merkezindeki tarihi taş bina önünde toplanan vatandaşlara hitap etti. Aşgın, sevgi, barış ve kardeşliğin kazandığını vurgulayarak, Hakk'ın rızası ve halkın duası dışında dünyevi hiçbir şeyi hedef olarak koymayacaklarını söyledi. Programa AK Parti ve MHP'nin temsilcileri de katıldı.
Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'den yerel seçimi yorumu geldi. Ünlü, CHP'nin büyük başarı sağladığı ve birçok ili aldığı yerel seçim sonuçlarıyla ilgili "Bu seçimi FETÖ'nün tarîkatların içerisine girmesinin bir tezâhürü olarak değerlendirebilirim." dedi.
Tokat Belediye Başkanlığı seçimlerinde MHP adayı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, kesin olmayan sonuçlara göre belediye başkanı seçildi. Yazıcıoğlu, Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan vatandaşlar tarafından kutlandı. Konuşmasında, Tokatlılara teşekkür eden Yazıcıoğlu, bütün Tokatlıların başkanı olacağını ve birlikte güzel hizmetler yapacaklarını belirtti.
AK Parti'li Halit Doğan, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazandığını açıkladı. Doğan, seçim sonuçlarının ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diledi ve hizmet zamanının başladığını belirtti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan ise teşkilatlara teşekkür ederek, seçimin Türkiye'nin kazandığı bir seçim olduğunu vurguladı.
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