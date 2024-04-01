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Vatandaşlar, Mustafa Bozbey'in zaferini meşalelerle kutladılar - Son Dakika
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Politika

Vatandaşlar, Mustafa Bozbey'in zaferini meşalelerle kutladılar

Vatandaşlar, Mustafa Bozbey\'in zaferini meşalelerle kutladılar

Bursa'da yerel seçimlerde Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve CHP'nin zaferi sonrası partililer meşalelerle kutlama yaptılar. Vatandaşlar konvoy oluşturarak zafer kutlamaları gerçekleştirdi.

01.04.2024 01:22  Güncelleme: 01:27
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Vatandaşlar, Mustafa Bozbey'in zaferini meşalelerle kutladılar

Bursa'da CHP'liler kutlamalara başladı

BURSA - Bursa'da yerel seçimlerde Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve CHP'nin zaferi sonrası partililer meşalelerle kutlama yaptılar. Vatandaşlar Fatih Sultan Mehmet Bulvarı, Özlüce Ahmet Taner Kışlalı Bulvarı, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı ile Kent Meydanı'nda araçlarıyla konvoy oluştururken, başkan adayı Mustafa Bozbey'in katılımıyla gece yarısı büyük bir kutlama olması bekleniyor.

Bursa'da 47 yıl sonra seçimi önde götüren Cumhuriyet Halk Partililer kutlamalara başladı. Kentin birçok kısmında halay, havai fişek ve araçlarıyla konvoya çıkan vatandaşlar, şarkılar eşliğinde zafer kutlamaları yaptı. Kutlamalar kameralara yansırken, grup Kent Meydanı'ndaki CHP İl Başkanlığı önüne geldi.

Sandıkların yüzde 70'in üzerinde oranda açıldığı Bursa'da sonuçlar da netleşmeye başladı.

Buna göre CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey yüzde 47.65, AK Parti Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş yüzde 38.42 oy aldı.

Bursa'nın ilçelerinde de seçim sonuçları netleşmeye başladı. Keles İlçe Belediye Başkanı AK Parti'den Ali Doğru, Büyükorhan İlçe Belediye Başkanı AK Parti'den Kamil Turhan oldu. Gemlik'te CHP adayı Şükrü Deviren seçim yarışını önde götürürken, İnegöl'de AK Parti adayı Alper Taban, İznik'te AK Parti adayı Kağan Mehmet Usta, Karacabey'de İYİ Parti adayı Fatih Karabatı, Mudanya'da CHP adayı Deniz Dalgıç ilk sırada yer alıyor. Mustafakemalpaşa'da CHP adayı Şükrü Erdem, Orhaneli ilçesinde Ali Osman Tayır, Orhangazi'de Bekir Aydın, Yenişehir'de İYİ Parti adayı Ercan Özel, Harmancık'ta CHP adayı Haşim Ali Arıkan, Nilüfer'de CHP adayı Şadi Özdemir, Osmangazi'de CHP adayı Erkan Aydın, Yıldırım'da AK Parti adayı Oktay Yılmaz, Gürsu'da AK Parti adayı Mustafa Işık ile Kestel'de AK Parti adayı Ferhat Erol ilk sırada yer alıyor.

Kaynak: İHA

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