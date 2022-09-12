TBMM Şeref Kapısı merdivenleri önündeki törene, Toptaş'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu , TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu, eski Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay , Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar , CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun , CHP Grup Başkanvekili Engin Altay , Meclis bürokratları ve personeli katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Politika › Eski Afyonkarahisar Milletvekili Toptaş için Meclis'te cenaze töreni - Son Dakika

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