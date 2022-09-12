Eski Afyonkarahisar Milletvekili Toptaş için Meclis'te cenaze töreni - Son Dakika
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Eski Afyonkarahisar Milletvekili Toptaş için Meclis'te cenaze töreni

12.09.2022 11:43
Eski Afyonkarahisar Milletvekili Toptaş için Meclis'te cenaze töreni

Vefat eden eski CHP Afyonkarahisar Milletvekili Ahmet Toptaş (73) için Meclis'te cenaze töreni düzenlendi.

Vefat eden eski CHP Afyonkarahisar Milletvekili Ahmet Toptaş (73) için Meclis'te cenaze töreni düzenlendi.

TBMM Şeref Kapısı merdivenleri önündeki törene, Toptaş'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu, eski Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Meclis bürokratları ve personeli katıldı.

Toptaş'ın cenazesi, Afyonkarahisar'ın Kızılören ilçesi Ekinova Köyü Camii'nde kılınacak ikindi namazının ardından Ekinova Köyü Mezarlığında toprağa verilecek.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Eski Afyonkarahisar Milletvekili Toptaş için Meclis'te cenaze töreni - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eski Afyonkarahisar Milletvekili Toptaş için Meclis'te cenaze töreni - Son Dakika
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