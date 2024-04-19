Venedik Bienali'nde Türkiye Pavyonu Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Venedik Bienali'nde Türkiye Pavyonu Açıldı

Venedik Bienali\'nde Türkiye Pavyonu Açıldı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İtalya'da düzenlenen Venedik Bienali'nde Türkiye Pavyonu'nun açılışını gerçekleştirdi. Ersoy, bienalin sanatçılara uluslararası bir platform sağladığını ve Türkiye'nin kültürel zenginliğini dünyaya gösterme imkanı sunduğunu belirtti.

19.04.2024 12:33  Güncelleme: 12:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İtalya'da düzenlenen Venedik Bienali'nde Türkiye Pavyonu'nun açılışını gerçekleştiren Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Venedik Bienali, sanatçılarımıza uluslararası bir platform sağlayarak, Türkiye'nin kültürel zenginliğini ve sanatının çeşitliliğini dünyaya gösterme imkanı sunmaktadır" dedi.

İtalya'da düzenlenen dünyanın en önemli sanat etkinliklerinden Venedik Bienali 60. Uluslararası Sanat Sergisi, yarın kapılarını ziyaretçilerine açıyor. İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın (İKSV) koordinasyonunu üstlendiği Türkiye Pavyonu, Dışişleri Bakanlığı himayesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla Türk Hava Yolları ana sponsorluğu ve havayolu partnerliğinde, SAHA Derneği'nin prodüksiyon ve yayın desteğiyle gerçekleştiriliyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Venedik Bienali'nin ana sergi mekanlarından Arsenale'de yer alan Türkiye Pavyonu'nun açılışını yaptı. Bakan Ersoy, sergi alanını gezip yetkililerden bilgi aldı.

Ersoy bienalde yaptığı konuşmada, dünyanın dört bir yanından sanatçıların bir araya geldiği, farklı kültürlerin ve sanat akımlarının buluştuğu bienalin sanatın evrensel dilini konuşmak, kültürel etkileşimi ve anlayışı derinleştirmek için önemli bir fırsat olduğunu söyledi. Türkiye olarak sanatın bu güçlü platformunda yer almanın ve Türk kültürel mirasını uluslararası alanda tanıtmanın büyük önem taşıdığını belirten Bakan Ersoy, "Venedik Bienali, bu anlamda sanatçılarımıza uluslararası bir platform sağlayarak, Türkiye'nin kültürel zenginliğini ve sanatının çeşitliliğini dünyaya gösterme imkanı da sunmaktadır. Bizler de sanatçılarımızın eserlerini sergilemek, Türk sanatını uluslararası alanda tanıtmak ve sanatçılarımıza destek olmak adına gerçek bir çaba gösteriyoruz" dedi.

Türkiye'nin İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın girişimi ve 21 destekçinin katkılarıyla 2014 yılından bu yana Venedik Bienali'nde bir mekana sahip olduğunu dile getiren Bakan Ersoy, "Arsenale'de 2014-2034 yılları için tahsis edilen bu mekan sayesinde Türkiye Pavyonu, 2014'ten bu yana Venedik Bienali Uluslararası Mimarlık Sergisi'nde de yer almaktadır. Ben ülkemiz adına bu anlamlı desteğe katkı sunan tüm kurum ve kişilere ayrı ayrı teşekkürlerimi iletmek isterim" dedi.

Ersoy, Türkiye için sanat etkinliğinin yanı sıra kültürel diplomasi ve uluslararası ilişkilerin bir aracı olan Venedik Bienali'nin Türk kültür ve sanatını dünyaya tanıtmak, uluslararası iş birliğini güçlendirmek için önemli bir adım olduğunu söyledi.

Venedik Bienali Türkiye Pavyonu, 24 Kasım'a kadar gezilebilecek. - VENEDİK

Kaynak: İHA

Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye, Venedik, İtalya, Sanat, Kültür, Diplomasi, Kültür Sanat, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Venedik Bienali'nde Türkiye Pavyonu Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:55 Dışişleri’nden İsrail ve İran’a çağrı: Tüm tarafları çatışmaya yol açabilecek adımlardan kaçınmaya davet ediyoruz Dışişleri'nden İsrail ve İran'a çağrı: Tüm tarafları çatışmaya yol açabilecek adımlardan kaçınmaya davet ediyoruz
12:34 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan MKYK toplantısına damga vuran Fenerbahçe esprisi: Artık tutmuyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MKYK toplantısına damga vuran Fenerbahçe esprisi: Artık tutmuyorum
12:25 MKYK toplantısında Erdoğan’ı kızdıran İmamoğlu sözleri: Bunu nasıl söylersin MKYK toplantısında Erdoğan'ı kızdıran İmamoğlu sözleri: Bunu nasıl söylersin?
11:46 Saldırı sonrası kamera karşısına geçen Reisi ’’İran, İsrail’e gücünü gösterdi’’ demekle yetindi Saldırı sonrası kamera karşısına geçen Reisi ''İran, İsrail'e gücünü gösterdi'' demekle yetindi
11:06 İzmir’de 4.5 büyüklüğünde deprem İzmir'de 4.5 büyüklüğünde deprem
13:04 Uğur Dündar’ın cinsellik çıkışı Ece Üner’e kahkaha attırdı Uğur Dündar'ın cinsellik çıkışı Ece Üner'e kahkaha attırdı
12:24 İki Gözüm Ahmet Sürgün’ün yönetmeni Gani Rüzgar Şavata isyan etti: Bize yeterince salon verilmedi İki Gözüm Ahmet Sürgün'ün yönetmeni Gani Rüzgar Şavata isyan etti: Bize yeterince salon verilmedi
12:13 FETÖ firarisi eski emniyet müdürü, saklandığı delikte böyle yakalandı FETÖ firarisi eski emniyet müdürü, saklandığı delikte böyle yakalandı
12:00 Ünlü yorumcudan Fenerbahçeli taraftarları deli edecek sözler Ünlü yorumcudan Fenerbahçeli taraftarları deli edecek sözler
11:07 Elektrik ve doğal gaza mayısta zam var mı Bakandan açıklama geldi Elektrik ve doğal gaza mayısta zam var mı? Bakandan açıklama geldi
10:41 Ünlü oyunculara babalık davası açan kardeşlerin annesi oyuncu çıktı İbrahim Tatlıses’le birçok filmde oynamış Ünlü oyunculara babalık davası açan kardeşlerin annesi oyuncu çıktı! İbrahim Tatlıses'le birçok filmde oynamış
10:23 Torunu tarafından kafası duvara vurulan anneanne hastanede hayatını kaybetti Torunu tarafından kafası duvara vurulan anneanne hastanede hayatını kaybetti
10:06 İşte yıl sonu görülecek dolar kuru Merkez Bankası açıkladı İşte yıl sonu görülecek dolar kuru! Merkez Bankası açıkladı
10:05 Furkan Nesli Derneği’nde 2 kadını bıçaklayan kadın, adliyede tehditler savurdu: Baş kaldıranın başını keserim Furkan Nesli Derneği'nde 2 kadını bıçaklayan kadın, adliyede tehditler savurdu: Baş kaldıranın başını keserim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2024 13:55:41. #1.12#
SON DAKİKA: Venedik Bienali'nde Türkiye Pavyonu Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement