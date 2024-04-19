Venedik Bienali\'nde Türkiye Pavyonu Açıldı

İtalya'da düzenlenen Venedik Bienali'nde Türkiye Pavyonu'nun açılışını gerçekleştiren Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Venedik Bienali, sanatçılarımıza uluslararası bir platform sağlayarak, Türkiye'nin kültürel zenginliğini ve sanatının çeşitliliğini dünyaya gösterme imkanı sunmaktadır" dedi.
İtalya'da düzenlenen dünyanın en önemli sanat etkinliklerinden Venedik Bienali 60. Uluslararası Sanat Sergisi, yarın kapılarını ziyaretçilerine açıyor. İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın (İKSV) koordinasyonunu üstlendiği Türkiye Pavyonu, Dışişleri Bakanlığı himayesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla Türk Hava Yolları ana sponsorluğu ve havayolu partnerliğinde, SAHA Derneği'nin prodüksiyon ve yayın desteğiyle gerçekleştiriliyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Venedik Bienali'nin ana sergi mekanlarından Arsenale'de yer alan Türkiye Pavyonu'nun açılışını yaptı. Bakan Ersoy, sergi alanını gezip yetkililerden bilgi aldı.
Ersoy bienalde yaptığı konuşmada, dünyanın dört bir yanından sanatçıların bir araya geldiği, farklı kültürlerin ve sanat akımlarının buluştuğu bienalin sanatın evrensel dilini konuşmak, kültürel etkileşimi ve anlayışı derinleştirmek için önemli bir fırsat olduğunu söyledi. Türkiye olarak sanatın bu güçlü platformunda yer almanın ve Türk kültürel mirasını uluslararası alanda tanıtmanın büyük önem taşıdığını belirten Bakan Ersoy, "Venedik Bienali, bu anlamda sanatçılarımıza uluslararası bir platform sağlayarak, Türkiye'nin kültürel zenginliğini ve sanatının çeşitliliğini dünyaya gösterme imkanı da sunmaktadır. Bizler de sanatçılarımızın eserlerini sergilemek, Türk sanatını uluslararası alanda tanıtmak ve sanatçılarımıza destek olmak adına gerçek bir çaba gösteriyoruz" dedi.
Türkiye'nin İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın girişimi ve 21 destekçinin katkılarıyla 2014 yılından bu yana Venedik Bienali'nde bir mekana sahip olduğunu dile getiren Bakan Ersoy, "Arsenale'de 2014-2034 yılları için tahsis edilen bu mekan sayesinde Türkiye Pavyonu, 2014'ten bu yana Venedik Bienali Uluslararası Mimarlık Sergisi'nde de yer almaktadır. Ben ülkemiz adına bu anlamlı desteğe katkı sunan tüm kurum ve kişilere ayrı ayrı teşekkürlerimi iletmek isterim" dedi.
Ersoy, Türkiye için sanat etkinliğinin yanı sıra kültürel diplomasi ve uluslararası ilişkilerin bir aracı olan Venedik Bienali'nin Türk kültür ve sanatını dünyaya tanıtmak, uluslararası iş birliğini güçlendirmek için önemli bir adım olduğunu söyledi.
Venedik Bienali Türkiye Pavyonu, 24 Kasım'a kadar gezilebilecek. - VENEDİK
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