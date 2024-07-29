Venezuela'da Devlet Başkanlığı Seçimini Nicolas Maduro Kazandı - Son Dakika
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Politika

Venezuela'da Devlet Başkanlığı Seçimini Nicolas Maduro Kazandı

Venezuela\'da Devlet Başkanlığı Seçimini Nicolas Maduro Kazandı

Venezuela Ulusal Seçim Konseyi (CNE), ülkedeki devlet başkanlığı seçiminin galibinin mevcut Devlet Başkanı Nicolas Maduro olduğunu açıkladı. Seçimde Maduro, yüzde 51.2 oy alırken muhalefet adayı Edmundo Gonzalez yüzde 44.2 oy aldı. Seçim sonuçlarına dünyadan tepkiler gelirken, muhalif lider seçim sonuçlarını kabul etmediğini belirtti.

29.07.2024 12:12
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Venezuela Ulusal Seçim Konseyi (CNE), ülkedeki devlet başkanlığı seçimin galibinin mevcut Devlet Başkanı Nicolas Maduro olduğunu duyurdu.

Venezuela'da halk dün yeni devlet başkanını belirlemek üzere sandık başına gitmişti. Venezuela Birleşik Sosyalist Partisi'nin (PSUV) 25 yıldır iktidarda olduğu ülkedeki seçimde 10 aday yarışmış ancak seçim mevcut Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve muhalefet koalisyonu Birleşik Demokratik Platform (PUD) adayı Edmundo Gonzalez arasında geçmişti. Venezuela Ulusal Seçim Konseyi (CNE), bugün yaptığı açıklamada oyların yüzde 980'inin sayıldığını ve seçimi Maduro'nun kazandığını duyurdu. Maduro'nun yüzde 51.2 oy aldığı seçimde Gonzalez'in ise yüzde 44.2 oy aldığı kaydedildi.

Muhalif liderin seçim sonuçlarını kabul etmediği kaydedilirken, 61 yaşındaki Maduro sonuçların açıklanmasının ardından Devlet Başkanlığı Sarayı önünde destekçilerine seslenerek "Venezuela halkının ve dünyanın huzurunda söyleyebilirim ki, ben Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti'nin yeniden seçilen Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yum" dedi.

Gonzalez'ten "biz kazandık" açıklaması

"Biz kazandık" diyen Gonzales ise "Tüm Venezuela'ya ve dünyaya Venezuela'nın yeni bir seçilmiş başkanı olduğunu ve bu kişinin de ben olduğunu söylemek istiyoruz" dedi.

Seçim sonuçlarına dünyadan tepkiler

Kosta Rika Devlet Başkanı Rodrigo Chaves sonuçları "hileli" olarak, Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric seçim sonuçlarına "inanması zor" olarak tanımladı. ABD Dışişleri Antony Blinken sonucun Venezuelalı seçmenlerin iradesini yansıtmadığına dair "ciddi endişe" duyduklarını ifade etti.

Seçimin ardından açıklanan anketlerde Maduro'nun seçimi kaybettiği Gonzalez'in seçimin galibi olduğu ifade edilmişti. - KARAKAS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Venezuela'da Devlet Başkanlığı Seçimini Nicolas Maduro Kazandı - Son Dakika

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