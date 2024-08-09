Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Elon Musk\'ın sahibi olduğu sosyal medya platformuna erişim yasağı getirdi

Politika

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Elon Musk'ın sahibi olduğu sosyal medya platformu X'e (eski adıyla Twitter) 10 günlüğüne erişim yasağı getirilmesi kararı aldı.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile sosyal medya platformu X'in sahibi Elon Musk arasındaki gerilim büyüyor. Maduro devlet başkanlığı seçimleri nedeniyle çıkan tartışmaların ardından Güney Amerika ülkesinde sosyal medya platformu X'e erişimi 10 gün süreyle yasakladı. Ulusal Telekomünikasyon Komisyonu (Conatel) tarafından sunulan ve eskiden Twitter olarak bilinen X'e 10 günlüğüne erişim yasağı getiren kararı imzaladığını belirten Maduro, Elon Musk'ı nefret yayma, iç savaş ve ölümü teşvik etmekle suçladı. Maduro, "Elon Musk, X'in sahibidir ve tüm kuralları ihlal etmiştir. Venezuelalılara karşı nefret, faşizm, iç savaş, ölüm, çatışmayı kışkırtarak kuralları ve tüm Venezuela yasalarını ihlal etti. X, 10 günlüğüne Venezuela'dan defol" ifadelerini kullandı.

Maduro ve Musk arasındaki gerilim

ABD'li milyarder Elon Musk, Maduro'nun kazandığı seçimlere "hile karıştırıldığını" iddia etmişti. Musk Venezuela liderini "diktatör" ve "palyaço" nitelendirmesi yaparken, Maduro ise Musk'ı seçim sonrası protestoların ve muhalefetin arkasındaki itici güç olmakla suçlamıştı.

Maduro ayrıca geçtiğimiz günlerde anlık mesajlaşma ve arama platformu WhatsApp üzerinden şiddet ve nefret yayıldığını belirterek uygulamayı canlı yayında telefonunda silmiş, Telegram veya WeChat kullanılması çağrısında bulunmuştu.

Ne olmuştu

Venezuela Seçim Komisyonu, 28 Temmuz'da yapılan seçimleri oyların yüzde 51'ini alarak Maduro'nun kazandığını ilan etti, ancak henüz oy sayılarını paylaşmadı. Sonuçların açıklanmasının ardından ülke genelinde halk, Maduro'nun istifa etmesini ve muhalefet adayı Edmundo Gonzalez'in zaferinin ilan edilmesi talebiyle sokaklara dökülerek protesto düzenledi. ABD, Arjantin ve Şili gibi ülkeler Maduro'nun zaferini tanımayı reddederken, Çin ve Rusya ise Maduro'yu zaferinden dolayı tebrik etti. - KARAKAS