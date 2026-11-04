Wadephul, ABD\'de Demokratların Kongre zaferini \'süreklilik ve değişim\' olarak gördü

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, ABD'deki ara seçim sonuçlarına ilişkin, "Almanya için bu hem devamlılık hem de değişim anlamına geliyor" değerlendirmesinde bulunurken Savunma Bakanı Boris Pistorius ise "Almanya ABD ile güven içinde işbirliğine devam edecek. Ne olacağı iki yıl daha görevde kalacak olan ABD hükümetinin ve Başkan Donald Trump'ın seçim sonrası planlarıma bağlı" dedi.

ABD'de dün gerçekleştirilen ara seçimlerde Demokratların elde ettiği üstünlük, Almanya'da da yankı buldu. Alman Federal Meclisi'nde gazetecilere açıklamalarda bulunan Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, "Demokrat Parti hem Temsilciler Meclisi hem de Senato için çok net bir zafer elde etti. Amerikan tarihinde bu kadar net bir sonuç nadiren görülmüştür. Demokrat Parti, Kongre'nin her iki meclisinde de çoğunluğu oluşturacak. Başkan Donald Trump sonuçları şimdiden kabul etti ve Demokratlarla işbirliği yapmaya hazır olduğunu belirtti" dedi.

"Çatlakların çok büyümesine izin vermemek bizim çıkarımızadır"

ABD'deki ara seçim sonuçlarının ülkesine yansıyan yönüne ilişkin Wadephul, "Almanya için bu hem süreklilik hem de değişim anlamına geliyor. Burada söz konusu olan, ABD hükümeti ile yakın işbirliği içinde sürekliliktir, ortak noktaların aranması ve uzlaşma çabalarıdır. Küresel zorluklar karşısında Almanya ile ABD arasındaki savunma, ortak güvenlik ve ekonomik bağlar göz önüne alındığında çatlakların çok büyümesine izin vermemek bizim çıkarımızadır" dedi.

"Demokrat Parti, ABD'deki siyasi rotada değişiklikler yapılmasını hedefleyecektir"

ABD'li mevkidaşı Marco Rubio ile yakın işbirliği içerisinde çalışmaya devam edeceğini belirten Wadephul, ara seçim sonuçlarının bir değişim anlamına da geldiğini vurguladı. Wadephul,"Bu seçimler çoğunlukla bir değişimi de beraberinde getiriyor. Temsilciler Meclisi'nde ve Senato'da çoğunluğa sahip olan Demokrat Parti, ABD'deki siyasi rotada değişiklikler yapılmasını hedefleyecektir" diye konuştu.

ABD Temsilciler Meclisi'nde hem Demokratlar hem de Cumhuriyetçiler arasında Ukrayna'yı destekleyenlerin bulunduğunu ifade eden Wadephul, Ukrayna'ya ilişkin bazı konularda yeni bir girişimde bulunmak için yeni bir fırsat da olabileceğini de sözlerine ekledi.

"ABD hükümetinden ne bekleneceği ise henüz belli değil"

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius da Demokratları zaferlerinden dolayı tebrik ederek, "Bu Temsilciler Meclisi ve Senato'da Demokratlar için tarihi bir zafer" açıklamasında bulundu. Pistorius, "Geçmişte olduğu gibi Demokratlarla yakın temasımızı sürdüreceğiz. Almanya ABD hükümetiyle güven ruhu içinde işbirliğine devam edecek. ABD hükümeti değişmeden iki yıl daha görevde kalacak. ABD hükümetinden ne bekleneceği ise henüz belli değil, bu biraz Amerikan başkanının bu seçimlerden sonra ne yapmayı planladığına bağlı. Bunu bilmiyoruz" dedi.

Pistorius, "Senato'daki durum ABD'deki güç dengesini değiştirecek. Aynı zamanda bizim için muhatap Donald Trump yönetimi. Hükümet 2028'in sonuna kadar görevde kalacak. Elbette hükümetle yakın iletişim halinde kalacağız ve aynı zamanda Temsilciler Meclisi ve Senatonun liderleri olarak Demokratlar ve Demokrat Parti ile de düzenli görüşmeler ve toplantılar yapacağız. Çünkü mesele ortak bir çizgiye varmaktır ve sonuçta 2028'e kadar her ikisine de ihtiyaç duyulacaktır" ifadelerini kullandı.

Alman Federal Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Armin Laschet ise ara seçim sonuçlarının ABD Başkanı Donald Trump'ı baskı altına sokacağını, bunun da dış politikaya yansımasının olabileceğini belirtti. Laschet, "İç siyasi baskı altında iken bu durum dış politikada tehlikeli hale gelebilir. Çünkü daha fazla ben hala buradayım hala bir oyuncuyum mesajı vermek isteyebilir" değerlendirmesinde bulundu.