"Yalnız kadınların sahiplenilmesi" ifadesinin geçtiği parti programı yoğun eleştiri alan HÜDA PAR, sessizliğini bozdu

14 Mayıs Milletvekili Genel Seçimleri'ne AK Parti listesinden giren HÜDA PAR, yeni dönemde Meclis'te 4 vekil ile temsil edilecek.

TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde parti programında yer alan "yalnız yaşayan kadınların sahiplenilmesi" ifadeleri ile tepkilerin odağında yer alan HÜDA PAR'dan konuya ilişkin bir açıklama geldi. HÜDA PAR'ın Genel İdare Kurulu Üyesi Aynur Sülün, söz konusu ifade ile kastedilenin; "kurulmak istenen fon aracılığı ile yalnız yaşayan kadınlara maddi destek sağlanması" olduğunu söyledi.

"BAHSEDİLEN, YALNIZ KADINLARA MADDİ DESTEK SAĞLANMASIDIR"

Sülün, T24'e verdiği demeçte; "Kılıçdaroğlu ve trolleri kelimeyi kırptı ve onun üzerinden kirli bir algı yürüttü. Aslında mesele onların lanse etmeye çalıştığı gibi değil. Parti programımızda bahsedilen şey, ihtiyaç sahipleri için devlet hazinesinden bağımsız olarak bir fon oluşturulması ve bundan muhtaçlar başta olmak üzere yalnız yaşayan kadınların da yararlanmasının sağlanmasıdır. Yani yalnız yaşayan kadınlara maddi destek sağlanmasıdır. Açık bir şekilde programımızda mesele ele alınmıştır." dedi.

HÜDA PAR'IN PARTİ PROGRAMINDA YER ALAN TARTIŞMALI KISIM

"MÜLKİYET VE MİRAS HAKKI (MAL EMNİYETİ)