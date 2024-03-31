Yalova'da oy sayımı sürüyor
YALOVA - Yalova'da 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimi nedeniyle sabah saat 08.00'de başlayan oy verme işlemi saat 17.00 itibariyle sona erdi.
Oy verme işleminin sona ermesiyle birlikte kent genelinde 154 okulda 633 sandığın sayımına başlandı. Okullarda oyların sayılmasının ardından kent genelindeki tüm sandık çuvalları İl ve İlçe Seçim kurullarının bulunduğu Yalova Adliyesi'ne sevk edilecek.
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Aydın'ın Efeler ilçesinde oy kullanım işleminin sona ermesinin ardından okullarda sayılan oy pusulaları İl ve İlçe Seçim Kurulu'na sevk edilmeye başlandı. İl genelinde ise 882 bin 124 seçmen 2 bin 918 sandıkta oy kullanma işlemlerini gerçekleştirirken, saat 17.00 itibariyle oy kullanım işlemi sona erdi. Okullardaki sandıklarda sayımları tamamlanan ve tutanakları hazırlanan oylar polis ve jandarma ekiplerinin gözetiminde İl Seçim Kurulu'na getirilmeye başlandı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sandık güvenliğini sağlayan yurttaşlara seslenerek, 'Çağrım, sandık başındaki demokrasi kahramanlarımızadır; Birazdan güzel haberler alacaksınız. Ancak asla rehavete kapılmayın. Son imzalı tutanak da teslim edilene kadar görevinizi sürdürün. Demokrasimize, halkımızın oylarına sonuna kadar sahip çıkacağız' açıklamasını yaptı.
İstanbul Büyükçekmece'de yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oy kullanmak için Hayriye Duruk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne gelen Serkan Demir, Spiderman kıyafetiyle dikkat çekti. Vatandaşların ve özellikle çocukların ilgisini çeken Demir'in oy kullanma anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Adana Valiliği tarafından yapılan açıklamada, terör örgütü El-Kaide'nin öldürülen lideri Usame Bin Ladin'in posterini asan 2 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Pankart, İncirlik Hava Üssü önündeki inşaat halindeki binaya asılmıştı. Gözaltına alınan kişilerin isimleri ise Y.S. ve H.Z. olarak açıklandı.
Siirt'in merkez Konacık köyünde muhtarlık seçimiyle ilgili çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Olayın ardından şüpheli gözaltına alındı ve adli soruşturma başlatıldı. Konacık köyünde güvenlik tedbirleri alınmış olup, tüm tarafların hassasiyetle hareket etmeleri gerektiği vurgulandı.
Muğla'da yerel seçimler için oy kullanma işlemleri sona erdi ve oyların sayımına başlandı. Seçimlerin güvenli bir ortamda geçmesi için polis, jandarma, sağlık, sahil güvenlik ve itfaiye gibi kurumlar görev yaptı. Muğla genelinde 814 bin 986 seçmen bulunurken, en fazla seçmen Bodrum'da, en az seçmen ise Kavaklıdere ilçesinde bulunuyor. Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı ve sayım işlemleri devam ediyor.
AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, oy sayımı sürecinde manipülasyona karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan Al Suud ile telefonda görüşerek Gazze'deki son durumu ve Temas Grubu'nun faaliyetlerini değerlendirdi. Görüşmede ayrıca ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı.
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, seçim sonuçlarına ilişkin verileri inceliyoruz açıklamasını yaptı. İBB, İlçe Belediye ve Meclis üyeliğinde son oy sayılana ve tutanak altına alınana kadar görevlerini sürdüreceklerini belirtti.
Türkiye genelinde oy verme işlemleri tamamlandı. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde Mansur Yavaş'ın seçim sonuçları sonrası yapacağı konuşma için hazırlıklar devam ediyor. Belediye önüne dev ekranlar kuruldu, seçim otobüsü getirildi, saat 21.00'dan Yavaş'ın açıklama yapması bekleniyor.
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