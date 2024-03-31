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Yalova'da oy sayımı sürüyor - Son Dakika
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Politika

Yalova'da oy sayımı sürüyor

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Yalova'da 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimi nedeniyle yapılan oy verme işlemi sona erdi. Şimdi ise kent genelindeki 154 okulda bulunan 633 sandığın sayımı başladı. Sayım işlemi tamamlandıktan sonra tüm sandık çuvalları Yalova Adliyesi'ne gönderilecek.

31.03.2024 18:58  Güncelleme: 19:00
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Yalova'da oy sayımı sürüyor

YALOVA - Yalova'da 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimi nedeniyle sabah saat 08.00'de başlayan oy verme işlemi saat 17.00 itibariyle sona erdi.

Oy verme işleminin sona ermesiyle birlikte kent genelinde 154 okulda 633 sandığın sayımına başlandı. Okullarda oyların sayılmasının ardından kent genelindeki tüm sandık çuvalları İl ve İlçe Seçim kurullarının bulunduğu Yalova Adliyesi'ne sevk edilecek.

Yalova\'da oy sayımı sürüyor
Kaynak: İHA

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