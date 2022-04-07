"Yandaş basın bizi izlemekten fıtık oldu" diyen Akşener'den emekli maaşı sözü: Asgari ücret seviyesine çıkartacağız - Son Dakika

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İzmir programı kapsamında Menderes ilçesinde esnaf ziyareti yaptı.

Akşener burada yaptığı konuşmada, Kayseri'de bir çiftçinin "Abla, yem fiyatları uçtu ki, ben mallarıma oruç tutmayı öğrettim" dediğini anlattı, "Bu ne demek biliyor musunuz? Ne et alabilirsiniz ne süt… Ama 5 maaş alan danışmanlar var, 314 bin lira maaş alan müdürler, bakan yardımcıları var" dedi.

Kalabalıktan yuhalama seslerinin gelmesi üzerine Akşener, "Yuhalamayın, sandıkta yuhalayacağız. Haram olsun, zıkkım olsun" ifadelerini kullandı.

'HARİRİLERİN CEBİNE 24 MİLYAR GİRDİ'

Konuşmasında Türk Telekom'un devrine yönelik sürece de değinen Akşener, "24 milyar TL, Sayın Erdoğan'ın yakın arkadaşı, aile dostu Haririlerin cebine girdi. 24 milyar lirayla neler yapılırdı? Yoksul ev kadınlarına 1 yıl boyunca 500 liradan aylık para verilebilirdi. Öğrencilere bin lira burs verilebilirdi. Çiftçiye, besiciye, hayvancılık yapana verilse bütün borçları biterdi. Bunları yapmak yerine ne yaptılar? Hariri ailesinin yakın dostu ya, cebine tam 24 milyar lira koydular. Kimin parası, sizin paranız. Kimin parası, senin çocuğunun parası" açıklamasını yaptı.

"SEÇMEN VELİNİMETTİR"

Seçmenin velinimet olduğunun unutulduğunu savunan Akşener, "Ağalara, birlikte hatırlatacağız. Ben dahil herkesi karşınızda 'hazır ol'da durduracaksınız. Siz seçmenseniz. Siz olmazsanız hiçbir şey yok. Esnaf bu ülkenin bel kemiği ise, müşteri onun için velinimetse bize, hepimize seçmenin velinimet olduğunu anlatmak ve hatırlatmak için yollardayız" dedi.

"YANDAŞ BASIN BİZİ DİNLERKEN FITIK OLDU"

Bunu başardıklarını ifade eden Akşener şöyle devam etti: "Vallahi A Haber bizi takip ederken fıtık oldu. Yandaş basın tur atarken felç geçirdi. 'Tiyatro' dediler, onu dediler, bunu dediler ama sizle beraber el ele tutuşup Allah nasip eder de ne zaman yapılırsa, ister vaktinde ister önce o seçimde sandıkta bu arkadaşları, bu harami düzeni 'attaya' hem de demokrasiyle göndereceğimizi bildikleri için vazgeçtiler, pes ettiler. Onlar, bir illüzyonda yaşayadursunlar, biz gerçekleri söylemeye devam edeceğiz. Onlar vatandaşı, medya eliyle milletimizi propaganda faaliyetleri neticesinde aldatmaya gayret ededursunlar, biz sizin dertlerinizi, onlara dair çözümlerimizi dile getirmeye devam edeceğiz. Bu ülke çok büyük, bu ülkenin potansiyeli var. Bu ülkenin insanları, bu millet ferasetli, irfan sahibi insanlardan oluşuyor. Çalmayınca, çırpmayınca, yolsuzluk yapmayınca, rüşvet almayınca bu ülkenin imkanları herkese yeter."

EMEKLİ MAAŞI SÖZÜ

Akşener konuşmasından sonra mikrofonu kendisini dinleyenlere uzattı. Bir vatandaşın emekli maaşlarından dert yanması üzerine Akşener, "Söyleye söyleye emekli maaşlarını 2 bin 500 liraya çıkardılar. 2 bin 500 lirayla bir emeklinin yaşaması mümkün değil. Biz yıllardır söylüyoruz, gelirsek ilk yapacağımız iş; 2 bin 500 liraya sabitlenen emekli maaşlarının tümünü asgari ücret seviyesine çıkarmak olacak" yanıtını verdi.