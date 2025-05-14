Yangın Komisyonu Vali\'yi Dinledi

TBMM Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Otel Yangınını Araştırma Komisyonu, Bolu Valisi Abdulaziz Aydın'ı dinledi.

TBMM Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Otel Yangınını Araştırma Komisyonu, AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok başkanlığında toplandı.

Vali Aydın, yaptığı sunumda, Grand Kartal Otel'in 1971'den 2025'e kadarki ruhsat ve belge sürecini anlattı.

Şirketin, otelin doğu kısmındaki kafe-restoranın açılması için Aralık 2024'te Bolu Belediyesi'ne başvuru yaptığını, yapılan incelemede 8 ana eksikliğin tespit edildiğini aktaran Aydın, 24 Aralık'ta şirketin talebini geri çekerek, 70 metrekare için talepte bulunduğunu anlattı.

Söz konusu alanla ilgili Bolu Belediyesi'nden alınan İtfaiye Yangın Uygunluk Raporu ile 13 Ocak'ta İl Özel İdaresi'ne İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı için başvuru yapıldığını ifade eden Aydın, başvuru incelemesi sonrası ruhsatın düzenlenmediğini dile getirdi.

Bolu Belediyesi'nin komisyondaki sunumunda gösterdiği fotoğrafın yanan otele ait olmadığı söyleyen Aydın, Belediye'nin sunumunda gösterdiği fotoğrafın Kartal 2 Otel'e ait olduğunu bildirdi.

Milletvekillerinin, yangında oğlunu ve kızını kaybeden Duygu Can'ın, "Komisyon'da biri yanıma yaklaştı, 'Vali Bey üzülüyor burada ağlama' dedi" sözlerini anımsatması üzerine Aydın, haberleri görünce Can'ı hemen telefonla aradığını söyledi.

Aydın, "Hocama da söyledim. 'Hocam.' dedim. 'Bakın, ora çok kalabalıktı. İçeride 300-500 insan vardı. Benimkilerden öyle bir şey olmadı. Ben başkalarının da sizi böyle kıracak tarzda böyle bir ifade kullandığını düşünmüyorum.' dedim. 'Olayın heyecanı, olayın vahameti, iki evladını arayan bir anneye, hiçbir kimsenin Vali orada ağlıyor diyeceğini ben düşünmüyorum hocam.' dedim. 'Ama ben sizi bir baba olarak aradım, vali olarak aramıyorum. Benim de iki evladım var. Acınızı paylaşıyorum, yasınızı paylaşıyorum.' dedim. Helalleştik telefonda." ifadelerini kullandı.

"İlgili kişinin bir kastı yoktu"

Olay yerinde görüntülenen ve üzerinde "kızarmış piliç" görüntüleri olan kamyona ilişkin ise Aydın, ilgili firmayı arayarak kamyonu kimin istediğini sorduğunu ve kendisine iletilen telefon numarasını arayarak kamyonu talep eden kişinin Belediye Afet İşleri Müdürü olduğunu öğrendiğini kaydetti.

"Bence adam görevini yaptı." diyen Aydın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çünkü morg kapasiteleri belliydi hem Eğitim Araştırma Hastanesinde hem Devlet Hastanesinde. 'Efendim kayıpların çok olacağını öngörerek bizim destek çalışma arkadaşlarımızdan olduğu için o firma, o firmayı aradık.' Bu arada orası sadece kimlik tespiti için kullanıldı. Yani vefatları, vatandaşlarımızı taşımak için kullanılmadı. Zaten hava soğuktu. Sadece Cumhuriyet Savcımız o turun içerisinde kimlik tespiti yaptı, parmak izinden. Kimlik tespiti olanları da ailelere teslim ettik. Dolayısıyla ilgili kişinin bir kastı yoktu, bana sorarsanız. İlgili kişi yardımcı olmak maksadıyla bu işi yapmış idi ama tabii o da muhtemelen bunun o şekilde geleceğini öngöremedi. ya da gelirken onu görüp belki bir üstünü kapatıp daha farklı bir tedbir alınabilir miydi? Onu artık o günün heyecanına bağlıyorum."

İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz'un, ölenlerin sayısının netleştiği saate yönelik, "Sizin (AK Parti) kongre bitince 78 çıktığı için, orada bir tereddüt oluştuğu için soruyorum." sözlerine Komisyon Başkanı Altınok tepki gösterdi. Tartışmaların sürmesi üzerine Altınok, toplantıya ara verdi.

"171 araç ve 533 personelle yangına müdahale edildi"

Aranın ardından sunumunu sürdüren Vali Aydın, yangına müdahale sürecine ilişkin bilgileri paylaştı.

Yangın ihbarının saat 03.27'de 112 Acil'e ulaştığını bildiren Aydın, "04.10'da ambulans giriş yapıyor, Kartalkaya Oteller Bölgesi'ne, 04.21'de itfaiye, 04.28'de AFAD geliyor. Ben de saat 04.35-40 sularında Kartalkaya Oteller Bölgesi'ne intikal ettim. Aynı zamanda tahliyelere destek olmak için Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı'na ait helikopterle bölgeye JAK timiyle beraber intikalini ben talimatlandırmıştım. Totalde 171 araç ve 533 personelle yangına müdahale edilmiştir." diye konuştu.

Kendisinin yangından haberdar olmasına ilişkin ise Aydın, "O gün saat 03.46 sıralarında İçişleri Bakan Müşaviri Mustafa Özkaya beni aradı. Bana dedi ki 'MHP Kayseri Milletvekilimiz İsmail Özdemir Bey Bakan Bey'i aradı. Telefonu bana düştü. Kendisinin eşi ve çocuğu orada kalıyormuş Sayın Valim, yangın varmış.' dedi. Ben yangını bu şekilde haber aldım." bilgisini verdi.

Haberi alınca hemen Jandarma ile irtibata geçtiğini belirten Aydın, bölgede faaliyet gösteren bir otel yetkilisini arayarak yangının büyüklüğüyle alakalı bilgi aldığını kaydetti.

İlgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarını arayarak gerekli personel sevkinin yapılmasını istediğini ifade eden Aydın, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile de ilk görüşmesini 03.51'de yaptığını söyledi.

Tahliye helikopterinin yanı sıra yangın söndürme helikopteri de istediklerini aktaran Aydın, pilotların çatıya yüksek miktarda su bırakılması nedeniyle çökme tehlikesi olabilir uyarısıyla bundan vazgeçtiklerini anlattı.

Denetimin usul ve esaslarını gösteren bir uygulama yönetmeliğinin çıkarılmasının uygun olacağını vurgulayan Aydın, 2005 tarihli işyeri açma ve çalışma ruhsatına ilişkin yönetmelikte periyodik denetim hususunda bir hüküm bulunmadığını, bu hususta bir mevzuat değişikliği gerektiğini bildirdi.

2007 tarihli Binaların Yangından Korunmasına İlişkin Yönetmelikte de itfaiye raporlarının azami geçerlilik süreleri ve denetim süresiyle ilgili bir düzenleme yapılmasını öneren Aydın, yangın güvenliği açısından da binaları test edecek, akredite edilmiş firmaların olmasının sistem için faydalı olacağını dile getirdi.