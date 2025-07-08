Yankı Bağcıoğlu\'nun Duruşması Başladı

TSK'dan ihraç edilen askerler için kendisi gibi emekli askerlerin olduğu WhatsApp grubunda protesto çağrısında bulunup bu çağrıyı da kamuoyuyla paylaştığı gerekçesiyle 'Askeri Ceza Kanunu'na muhalefet' suçundan İzmir'de hakim karşısına çıkan CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, "Amacım askeri vesayete karşı olduğumu göstermekti. Ayrıca yaptığım iddia edilen paylaşım okunduğunda benim muvazzaf askerleri toplantıya çağırmak gibi bir kastım olmadığı ortadadır" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı, eski Tümgeneral Yankı Bağcıoğlu hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca TSK'dan ihraç edilen askerler için kendisi gibi emekli askerlerin olduğu WhatsApp grubunda protesto çağrısında bulunduğu ve bu çağrıyı da kamuoyuyla paylaştığı gerekçesiyle 'Askeri Ceza Kanunu'na muhalefet' ve 'Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet' suçlarından soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın tamamlanmasının ardından Bağcıoğlu hakkında 'Askeri Ceza Kanunu'na muhalefet' suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. İddianame Ankara 52'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edilirken, yetkisizlik kararı verildi. Dosya İzmir 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Bağcıoğlu, bugün hakim karşısına çıktı.

'KESİNLİK MUVAZZAF ASKERLERE YÖNELİK DEĞİLDİR'

Duruşmaya tutuksuz sanık Bağcıoğlu'nun yanı sıra avukatlar, CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan ile partililer katıldı. Bağcıoğlu, savunmasında, "Bir asker olarak milletime, kurumuma ve anayasal değerlere bağlılıkla hizmet ettim. Ayrıca FETÖ ile mücadele edenlerden birisiydim. Medyaya da yansıyan genç teğmenlerle ilgili de sosyal medyada yapılan paylaşımlarla ilgili de suç kastım yoktur. Bunu öncesinde WhatsApp üzerinden emekli askerlere ilettim. Bir siyasinin benim WhatsApp'tan attığım mesajımı alarak, ismimi de kullanıp, gençleri sokağa davet ettiğime yönelik bir paylaşım yapıldı. Bu paylaşımda kullanıldığı iddia edilen 'Sayın komutanlarım, değerli silah arkadaşlarım' şeklindeki paylaşımım kesinlikle muvazzaf askerlere yönelik değildir. Benim bu mesajı zaten Twitter'dan yayınlama gibi bir niyetim yoktu. Amacım askeri vesayete karşı olduğumu göstermekti. Ayrıca yaptığım iddia edilen paylaşım okunduğunda benim muvazzaf askerleri toplantıya çağırmak gibi bir kastım olmadığı ortadadır. Beraatımı talep ediyorum" dedi. Bağcıoğlu'nun avukatı Ümit Ercan da müvekkilinin suçsuz olduğunu belirtti.

'ADALET MUTLAKA TECELLİ EDECEK

İddia makamı mütalaasında sanığın sosyal medya paylaşımı nedeniyle herhangi bir muvazzaf askerin toplantı ya da gösteriye katılıp katılmadığı sorulması yönünde görüş bildirdi. Mütalaanın ardından hakim, dosyadaki eksikliklerin giderilmesine hükmedip, duruşmayı 16 Eylül'e erteledi.

Duruşmanın ardından konuşan Bağcıoğlu, "Adalet mutlaka tecelli edecek. Hakim ve savcılara güveniyorum" dedi.

Murat Bakan ise "Yankı Bağcıoğlu'nun yanında olmaya ve onunla birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.