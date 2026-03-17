Yapıcıoğlu: ABD ve İsrail\'in Saldırganlığı Görülüyor

17.03.2026 22:09
HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarına tepki gösterdi.

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarına ilişkin, "Onların ne olduğu ve ne yapmaya çalıştığını bütün dünya görüyor. Bu saldırganlığı ortaya koyan devletlerin yönetiminde ve bürokrasisinde görev alanlar bile gerçeği görmeye başladı." dedi.

Bingöl'de Hak Sanayici ve İş Adamları Derneği (HAKSİAD) tarafından bir restoranda düzenlenen iftar programına katılan Yapıcıoğlu, İsrail'in saldırılarının ramazan ayı gibi Ramazan Bayramı'nın da buruk geçmesine neden olacağını söyledi.

Yapıcıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Onların inançlarına göre Nil'den Fırat'a kadar olan topraklar onlara vadedilmiş topraklardır. Hepsi onların malıdır ve o topraklar üzerinde yaşayan herkes şu anda onlara göre işgalcidir ve bu saldırıların yeni halkası olarak İran'a saldırdılar. Kimse zannetmesin ki İran'ı da devirebilirlerse ya da boyun eğdirebilirlerse orada duracaklar, emin olun durmayacaklar. Rabbim onlara fırsat vermeyecektir."

İsrail'in ABD'nin sınırsız desteği ile kendisini yenilmez bir güç olarak gördüğünü belirten Yapıcıoğlu, "Onların ne olduğu ve ne yapmaya çalıştığını bütün dünya görüyor." ifadesini kullandı.

ABD Ulusal Terörle Mücadele Merkezi Direktörü Joe Kent'in, ülkesinin İran'a saldırılarını "vicdanen destekleyemeyeceğini" belirterek istifasını açıkladığını hatırlatan Yapıcıoğlu, "Bu saldırganlığı ortaya koyan devletlerin yönetiminde ve bürokrasisinde görev alanlar bile gerçeği görmeye başladı." dedi.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Politika, Bingöl, Son Dakika

Orta Doğu gerilimi büyürken İtalya’dan net tavır Orta Doğu gerilimi büyürken İtalya'dan net tavır
İsrail basını: Savaş en az 1 ay daha devam edecek İsrail basını: Savaş en az 1 ay daha devam edecek
Dilencilik bahanesiyle yaklaştığı kadının çantasını kesip içinden cüzdanını çaldı Dilencilik bahanesiyle yaklaştığı kadının çantasını kesip içinden cüzdanını çaldı
Seyir halindeyken alev alev yandı Seyir halindeyken alev alev yandı
Gelin hırsını alamadı, kayınvalidesi ve kayınpederinin evini yaktı Gelin hırsını alamadı, kayınvalidesi ve kayınpederinin evini yaktı
5 ülkeden İsrail’e “Lübnan’a kara harekatına son ver“ çağrısı 5 ülkeden İsrail'e "Lübnan'a kara harekatına son ver" çağrısı

21:50
Nene’den resital Fenerbahçe kritik virajı kayıpsız döndü
Nene'den resital! Fenerbahçe kritik virajı kayıpsız döndü
21:11
BAE ve Ürdün liderleri Dubai’de buluştu: Hem mesajlar hem görüntüler konuşuldu
BAE ve Ürdün liderleri Dubai'de buluştu: Hem mesajlar hem görüntüler konuşuldu
21:04
ABD’nin Bağdat Büyükelçiliğine İHA saldırısı
ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğine İHA saldırısı
19:34
Bir annenin feryadı Uyuşturucu bağımlısı oğlu için yardım çağrısında bulundu
Bir annenin feryadı! Uyuşturucu bağımlısı oğlu için yardım çağrısında bulundu
19:25
Tabancayla video çekerken kendini öldürdü
Tabancayla video çekerken kendini öldürdü
19:10
Trump’tan Küba açıklaması: Çok yakın zamanda adım atacağız
Trump;'tan Küba açıklaması: Çok yakın zamanda adım atacağız
