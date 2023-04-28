Yaptığı gaf sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'ye dönüp böyle seslendi: Bir sürçü lisan oldu galiba

Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün açılış töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı bağlantısıyla gerçekleştirildi.

"MİLLET İTTİFAKI'NIN KAZAYA KURBAN GİTMESİNE TAHAMMÜLÜMÜZ YOK

Konuşması sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu Millet İttifakı'nın, Allah göstermesin bir kazaya kurban gitmesine tahammülümüz yok." ifadelerini kullandı.

"BİR SÜRÇÜ LİSAN OLDU GALİBA"

Canlı yayına yansıyan sözleri sonrası yaptığı gafın farkına varan Erdoğan, yanında Fuat Oktay ile kısa bir diyaloğa girip solunda oturan Bahçeli'ye dönerek "Bir sürçü lisan oldu galiba" dedi.