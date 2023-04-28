Yaptığı gaf sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'ye dönüp böyle seslendi: Bir sürçü lisan oldu galiba - Son Dakika
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Yaptığı gaf sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'ye dönüp böyle seslendi: Bir sürçü lisan oldu galiba

28.04.2023 20:37

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin 4'üncü büyük köprüsü olan Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün açılış merasimine canlı bağlantı yöntemi ile katıldı. Konuşmasının bir kısmında Erdoğan, "Bu Millet İttifakı'nın, Allah göstermesin bir kazaya kurban gitmesine tahammülümüz yok" ifadelerini kullandı. Pot kıran Erdoğan, Bahçeli'ye dönerek "Bir sürçü lisan oldu galiba" dedi.

Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün açılış töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı bağlantısıyla gerçekleştirildi.

"MİLLET İTTİFAKI'NIN KAZAYA KURBAN GİTMESİNE TAHAMMÜLÜMÜZ YOK

Konuşması sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu Millet İttifakı'nın, Allah göstermesin bir kazaya kurban gitmesine tahammülümüz yok." ifadelerini kullandı.

"BİR SÜRÇÜ LİSAN OLDU GALİBA"

Canlı yayına yansıyan sözleri sonrası yaptığı gafın farkına varan Erdoğan, yanında Fuat Oktay ile kısa bir diyaloğa girip solunda oturan Bahçeli'ye dönerek "Bir sürçü lisan oldu galiba" dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Allah'ına gurban Adana' sözleri sonrası Bahçeli'ye böyle seslendi: Bayılıyorlar buna Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Allah'ına gurban Adana' sözleri sonrası Bahçeli'ye böyle seslendi: Bayılıyorlar buna

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Son Dakika Politika Yaptığı gaf sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'ye dönüp böyle seslendi: Bir sürçü lisan oldu galiba - Son Dakika


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