Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün açılış töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı bağlantısıyla gerçekleştirildi.
Konuşması sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu Millet İttifakı'nın, Allah göstermesin bir kazaya kurban gitmesine tahammülümüz yok." ifadelerini kullandı.
Canlı yayına yansıyan sözleri sonrası yaptığı gafın farkına varan Erdoğan, yanında Fuat Oktay ile kısa bir diyaloğa girip solunda oturan Bahçeli'ye dönerek "Bir sürçü lisan oldu galiba" dedi.
Son Dakika › Politika › Yaptığı gaf sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'ye dönüp böyle seslendi: Bir sürçü lisan oldu galiba - Son Dakika