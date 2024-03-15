Başkan adayı, müdahale etmek için yanına gittiği yaralı gence "Beni tanıyor musun?" diye sordu - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Başkan adayı, müdahale etmek için yanına gittiği yaralı gence "Beni tanıyor musun?" diye sordu

Geniş Video İzle

Trafik kazası geçiren motokuryenin yardımına koşan CHP Giresun Belediye Başkanı Adayı Fuat Köse, yaralı gencin elini tutup "Beni tanıyor musun?" diye sordu. O anları Köse'nin ekibindekiler cep telefonuyla kayda aldı.

15.03.2024 10:27  Güncelleme: 10:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Giresun'un Karadeniz Sahil Yolu Çerkez mevkiinde bir motokurye trafik kazası geçirdi. Otomobiliyle kazanın olduğu noktadan geçen CHP Giresun Belediye Başkanı Adayı Fuat Köse ve beraberindeki heyet yaralı motokuryeye müdahale etmek için durdu. Yaralının başına gidip eline tutan Köse'nin "Beni tanıyor musun?" diye sorması dikkat çekti. Kazanın şokuyla sorulara cevap vermekte zorlanan yaralı motokurye ise olanlara anlam veremedi.

Başkan adayı, müdahale etmek için yanına gittiği yaralı gence "Beni tanıyor musun?" diye sordu

Giresun, Haberler.com Özel, 3.Sayfa, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Başkan adayı, müdahale etmek için yanına gittiği yaralı gence 'Beni tanıyor musun?' diye sordu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • Seyhan Aktaş: tanımıyorsa yardım yok 91 30 Yanıtla
  • Süleyman Suna: tanımıyosan bırakcamda ona göre 72 21 Yanıtla
  • ismail öztürk : 1 OY 1 OY NE YAPSIN BELKI BENI KURTARDI DIYE OY VERIR DIYE DUSUNMUSTUR :) 42 14 Yanıtla
  • Sis: ????Her yerde siyaset peşindeler yuh artık 33 6 Yanıtla
  • Murat Yılmaz: "he tanıyom. seçimde sana oy verecem" mi dedin adam 33 4 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf: Cahape 17 10
  • Albatros: he tanıyorum yalova kaymakamı 18 4 Yanıtla
  • Ekrem Korkmaz: Sen 8 7 Yanıtla
  • Hajkan Hajkan: Her seçim öncesi köprüde intihar eden birini kurtaranlar vardı. Bu seçim henüz bu şovu göremedik. 10 3 Yanıtla
  • Mustafa Karakoç: tanimazmi tabiki tanır 8 2 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız

11:43 31 Mart seçimlerinde 1 milyon 32 bin 610 genç ilk kez sandığa gidecek 31 Mart seçimlerinde 1 milyon 32 bin 610 genç ilk kez sandığa gidecek
10:59 Çanakkale’de göçmen botu battı: 8 can kaybı Çanakkale'de göçmen botu battı: 8 can kaybı
10:27 Başkan adayı, müdahale etmek için yanına gittiği yaralı gence “Beni tanıyor musun“ diye sordu Başkan adayı, müdahale etmek için yanına gittiği yaralı gence "Beni tanıyor musun?" diye sordu
10:21 Firari sürücünün doktor babası ifadeye çağrıldı Firari sürücünün doktor babası ifadeye çağrıldı
10:17 Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini yükseltti Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini yükseltti
11:55 Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Basın Sözcüsü Savcılığa Gitti Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Basın Sözcüsü Savcılığa Gitti
11:34 Seda Sayan, boşanma söylentilerini yalanlayarak sitem etti Seda Sayan, boşanma söylentilerini yalanlayarak sitem etti
11:28 Altının Gram Fiyatı Yükselişle Başladı Altının Gram Fiyatı Yükselişle Başladı
10:47 Ferdi Kadıoğlu’nun sevgilisiyle romantik anlarını gören herkes aynı detaya takıldı Ferdi Kadıoğlu'nun sevgilisiyle romantik anlarını gören herkes aynı detaya takıldı
10:38 Uludağ’da yiyecek arayan ayı, güvenlik kulübesini yıktı Uludağ'da yiyecek arayan ayı, güvenlik kulübesini yıktı
10:35 “Karım çocuk istemeyince“ diye söze başlayan adamın sorusu Mustafa Karataş’ı şaşkına çevirdi "Karım çocuk istemeyince" diye söze başlayan adamın sorusu Mustafa Karataş'ı şaşkına çevirdi
10:27 İsrail Savunma Bakanı, ABD silahlarını Gazze’de uluslararası hukuka uygun kullanacağını belgeledi İsrail Savunma Bakanı, ABD silahlarını Gazze'de uluslararası hukuka uygun kullanacağını belgeledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2024 12:05:15. #1.11#
SON DAKİKA: Başkan adayı, müdahale etmek için yanına gittiği yaralı gence "Beni tanıyor musun?" diye sordu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement