Başkan adayı, müdahale etmek için yanına gittiği yaralı gence "Beni tanıyor musun?" diye sordu

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, adalete güvenin ve memnuniyetin artırılması için çalışıyor

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Rize Adalet Eğitim Merkezi'nde düzenlenen sertifika töreninde yaptığı konuşmada, adalete güvenin tesis edilmesi ve yargı hizmetlerinden memnuniyetin en üst seviyeye çıkarılması için gayret gösterdiklerini belirtti. Tunç, hakim ve savcıların adaletin tecelli etmesi için mücadele verirken, personelin de onlara destek olduğunu vurguladı. Ayrıca, fiziki mekan ihtiyacının büyük ölçüde tamamlandığını ve mevzuatın sürekli olarak yenilendiğini ifade etti.