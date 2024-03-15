Giresun'un Karadeniz Sahil Yolu Çerkez mevkiinde bir motokurye trafik kazası geçirdi. Otomobiliyle kazanın olduğu noktadan geçen CHP Giresun Belediye Başkanı Adayı Fuat Köse ve beraberindeki heyet yaralı motokuryeye müdahale etmek için durdu. Yaralının başına gidip eline tutan Köse'nin "Beni tanıyor musun?" diye sorması dikkat çekti. Kazanın şokuyla sorulara cevap vermekte zorlanan yaralı motokurye ise olanlara anlam veremedi.
Son Dakika › Politika › Başkan adayı, müdahale etmek için yanına gittiği yaralı gence 'Beni tanıyor musun?' diye sordu - Son Dakika
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Sarıkamış ilçesinde vatandaşlar ve esnaflarla bir araya geldi. Arslan, esnafları ziyaret ederek yaptıkları yatırımları anlattı ve hayırlı işler diledi. Ayrıca, Sarıkamış AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezini de ziyaret etti.
AK Parti Devrek Belediye Başkan adayı Özcan Ulupınar, yerel seçimler öncesi Ağalar Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.
Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, sağlık çalışanlarını ziyaret ederek, karanfil hediye etti. Başkan Söğüt, ayrıca hastane binasıyla ilgili planları paylaştı.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Rize Adalet Eğitim Merkezi'nde düzenlenen sertifika töreninde yaptığı konuşmada, adalete güvenin tesis edilmesi ve yargı hizmetlerinden memnuniyetin en üst seviyeye çıkarılması için gayret gösterdiklerini belirtti. Tunç, hakim ve savcıların adaletin tecelli etmesi için mücadele verirken, personelin de onlara destek olduğunu vurguladı. Ayrıca, fiziki mekan ihtiyacının büyük ölçüde tamamlandığını ve mevzuatın sürekli olarak yenilendiğini ifade etti.
Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, gelecek dönem Kartal'da hayata geçireceği projeleri ve çalışmaları tanıtmak amacıyla proje lansman toplantısı düzenleyecek.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve MİT Başkanı İbrahim Kalın ile gerçekleştirdiği Irak ziyaretinin ardından Hakkari'ye geçti. Hakkari'de bulunan 3. Piyade Tümen Komutanlığına ziyarette bulunan Bakan Güler, operasyonların son durumu hakkında bilgi aldı ve yapılacak çalışmalara ilişkin talimatlar verdi.
Antalya'da Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, belediyenin Cumhuriyet Mahallesi'nde düzenlediği iftara katıldı. Başkan Uysal, mahalle sakinlerine hayırlı Ramazan'lar diledi ve iftar sofrasının finansmanını sağlayan Pazarcılar Odası Başkanı Metin Bucak'a teşekkür etti.
Geçen yıl kalp krizi sonucu hayatını kaybeden CHP Fındıklı İlçe Başkanı Kadirhan Kadıoğlu'nun ismi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Sosyal Yaşam Merkezi'ne verildi. Açılış törenine Fındıklı Belediye Başkanı, CHP milletvekilleri ve vatandaşlar katıldı. Kadıoğlu'nun eşi, isminin merkeze verilmesinden dolayı teşekkür etti ve mücadeleyi bırakmanın kaybetmek olduğunu vurguladı.
Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, vatandaşlar ile iftar programında buluştu ve Ramazan çadırını ziyaret etti.
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