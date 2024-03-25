Yargıtay Başkanı Seçimi Üçüncü Turda Sonuçsuz Kaldı - Son Dakika
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Politika

Yargıtay Başkanı Seçimi Üçüncü Turda Sonuçsuz Kaldı

Yargıtay Başkanı Seçimi Üçüncü Turda Sonuçsuz Kaldı

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın görev süresinin dolması nedeniyle yapılan seçimlerin üçüncü turunda hiçbir aday salt çoğunluğu sağlayamadı. Seçimlere yarın devam edilecek.

25.03.2024 15:09  Güncelleme: 15:09
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Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresinin dolması nedeniyle bugün yapılmaya başlanan 5 adaylı seçimlerin üçüncü turunda da hiçbir aday salt çoğunluğu sağlayamadı. Başkanlık için seçimlere yarın devam edilecek.

Mehmet Akarca, Yargıtay Başkanlığı görevine 24 Mart 2020'de seçilmiş, 4 yıllık görev süresi dün itibarıyla dolmuştu. Bu çerçevede, Yüksek Mahkemenin 4 yıl boyunca görev yapacak yeni başkanını belirlemek için Yargıtay'da sandık kuruldu ve sabah 08.00 itibarıyla Yargıtay üyeleri sandık başına gitti. Seçimin üçüncü turunda Yargıtay Başkanı Akarca 110, Hukuk Genel Kurulu Başkanı Adem Albayrak 22, 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk 96, 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez 96, 12. Hukuk Dairesi Başkanı Ayhan Tuncal ise 10 oy aldı. Adayların hiçbirinin 348 Yargıtay üyesinin salt çoğunluğu olan en az 175 oyu alamaması nedeniyle seçimlere dördüncü ve beşinci tur oylamasıyla devam edilecek.

Dördüncü ve beşinci turlarda ise en çok oyu alan iki aday yarışacak. Üçüncü tur sonuçlarına göre ise iki adayın eşit almasından dolayı dördüncü ve beşinci tur Mehmet Akarca, Ömer Kerkez ve Muhsin Şentürk arasında yarın yapılacak. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Yargıtay Başkanı Seçimi Üçüncü Turda Sonuçsuz Kaldı - Son Dakika

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