Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresinin dolması nedeniyle bugün yapılmaya başlanan 5 adaylı seçimlerin üçüncü turunda da hiçbir aday salt çoğunluğu sağlayamadı. Başkanlık için seçimlere yarın devam edilecek.
Mehmet Akarca, Yargıtay Başkanlığı görevine 24 Mart 2020'de seçilmiş, 4 yıllık görev süresi dün itibarıyla dolmuştu. Bu çerçevede, Yüksek Mahkemenin 4 yıl boyunca görev yapacak yeni başkanını belirlemek için Yargıtay'da sandık kuruldu ve sabah 08.00 itibarıyla Yargıtay üyeleri sandık başına gitti. Seçimin üçüncü turunda Yargıtay Başkanı Akarca 110, Hukuk Genel Kurulu Başkanı Adem Albayrak 22, 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk 96, 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez 96, 12. Hukuk Dairesi Başkanı Ayhan Tuncal ise 10 oy aldı. Adayların hiçbirinin 348 Yargıtay üyesinin salt çoğunluğu olan en az 175 oyu alamaması nedeniyle seçimlere dördüncü ve beşinci tur oylamasıyla devam edilecek.
Dördüncü ve beşinci turlarda ise en çok oyu alan iki aday yarışacak. Üçüncü tur sonuçlarına göre ise iki adayın eşit almasından dolayı dördüncü ve beşinci tur Mehmet Akarca, Ömer Kerkez ve Muhsin Şentürk arasında yarın yapılacak. - ANKARA
Son Dakika › Politika › Yargıtay Başkanı Seçimi Üçüncü Turda Sonuçsuz Kaldı - Son Dakika
Konya'nın Kulu İlçe Emniyet Müdürlüğüne 2. Sınıf Emniyet Müdürü Muammer Tayfun Girgin atandı. Girgin, görevine başlayarak Kulu'da var olan ortamı daha iyi hale getirmek için çalışacağını belirtti.
Milliyetçi Hareket Partisi Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, CHP'nin FETÖ, PKK ve yabancı güçlerin etkisi altında olduğunu belirtti.
Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, mahalle ziyaretleri sırasında tarım işçilerinin davetini geri çevirmeyerek, işçilerle birlikte domates fidesi dikti. Başkan Güler, işçilerin taleplerini dinledi ve desteklerini ifade etti.
Karaman'da jandarmanın düzenlediği tarihi eser operasyonunda, kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri kapsamında yapılan operasyonda 515 sikke ve 100 obje ele geçirildi. Operasyonda O.Ö. ve İ.Ö. isimli 2 şüpheli gözaltına alındı ve hakkında adli işlem başlatıldı.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Nallıhan mitinginde AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok'u eleştirerek, projelerini taklit ettiğini söyledi. Yavaş, ayrıca Altınok'un kendi ilçesindeki destek ihtiyacı olan aileleri bilmediğini belirtti.
Osmangazi Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Osmangazi Belediye Başkanı Adayı Mustafa Dündar, Gazcılar Caddesi'nde esnaf ve vatandaşlar tarafından tam desteklendi.
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Atça'da vatandaşlara ata tohumlarından üretilen fideleri dağıttı. Çerçioğlu, yerel tohumların tarımsal üretimdeki önemine dikkat çekerek, fide üretimini artırmayı hedeflediklerini belirtti.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, yılın ikinci yarısından itibaren enflasyonun düşmeye başlayacağını belirterek, bütçe imkanlarını genişletmek için hazırlıklarının olduğunu söyledi. Erdoğan, çalışanlar ve emeklilerin alım gücünün artacağına inandığını ifade etti. Ayrıca, Tokat'a yapılan yatırımlar ve gelecek projeler hakkında bilgi verdi.
Şırnak Valiliği, milli güvenlik ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla Gabar Dağı bölgesini 15 gün süreyle özel güvenlik bölgesi ilan etti. Vatandaşların bu bölgeye girmemeleri önem taşımaktadır.
Bafra Belediye Spor Tesisleri'ne yapılan saldırı sonucunda hayatlarını kaybeden Sedat Gezer ve İsmail Kurt, Bafra Belediyesi Asri Mezarlığı'nda düzenlenen anma töreniyle dualarla anıldı. Törene Bafra Belediye Başkan Adayı Hamit Kılıç, aileler, spor camiası ve takım arkadaşları katıldı.
Ağrı'da DEM Parti öncülüğünde gerçekleştirilen Nevruz etkinliği, Dörtyol Kavşağı'nda yapıldı. Polis ekipleri tarafından güvenlik önlemi alınan etkinliğe katılanlar, üst aramasının ardından alana giriş yaptı. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Ağrılıların Nevruz Bayramı'nı kutlayarak seçimlerde destek istedi. Etkinlik, DEM Parti'nin belediye başkan adaylarının tanıtımıyla sona erdi.
Şırnak'ta gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 33 şüpheliden 1'i tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda, terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi amaçlandı. Gözaltına alınan 33 şüpheliden 28'i serbest bırakılırken, 3 kişi adli makamlara sevk edildi. Bu kişilerden 1'i tutuklandı, 2'si adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakıldı. 1 şüpheli ise ilgili il ve birimine teslim edildi. 1 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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