Yargıtay'dan Canan Kaftancıoğlu'nun cezasına onama: Hukuki yasak ve cezaevi gündemde! Kaftancıoğlu: İktidardaki kötülüğü göndereceğiz - Son Dakika

Yargıtay, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında kararını açıkladı.

Yargıtay'ın kararına göre, Kaftancıoğlu'nun 3 davadan aldığı ceza onanırken yargılandığı 2 dava ise düşürüldü. Kaftancıoğlu'nun cezası onanan 3 davada aldığı cezaların toplamı ise 4 yıl 11 ay.

Karara dair görüntülü bir açıklama yapan Canan Kaftancıoğlu; müzikolog Ahmet Say'ın cenazesinden dönerken kararı öğrendiğini belirterek şunları söyledi:

"UMUDU ÖRGÜTLEMEYE DEVAM"

"Burada mesele Canan Kaftancıoğlu'na "ne ceza verildi, nasıl ceza verildi"nin ötesinde bu ülkeden hukukun geldiği nokta ve hukuksuzluğun hepimize yaşattığı mağduriyet. Bundan dolayı merak eden, arayan, soran dostlarıma şunu söylemek isterim ki biz iktidardaki kötülüğün gönderinceye kadar, bu ülkede sadece Canan Kaftancoğlu için değil 84 milyon için hukuku ve hukukun üstünlüğünü sağlayıncaya kadar her şekilde çalışmaya, çalışmaya, çalışmaya devam edeceğiz. Şimdi İstanbul'a giderek çalışmaya devam edeceğim. Asla ve asla umudunuzu kaybetmeyin. İktidardaki kötülüğü bizler umudu örgüteyerek göndereceğiz işte o zaman bu ülkede gerçek adalet gerçek hukuk tesis edilmiş olacak."