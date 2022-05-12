Yargıtay'dan Canan Kaftancıoğlu'nun cezasına onama: Hukuki yasak ve cezaevi gündemde! Kaftancıoğlu: İktidardaki kötülüğü göndereceğiz - Son Dakika
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Yargıtay'dan Canan Kaftancıoğlu'nun cezasına onama: Hukuki yasak ve cezaevi gündemde! Kaftancıoğlu: İktidardaki kötülüğü göndereceğiz

12.05.2022 15:28

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun üç davadan aldığı ceza Yargıtay tarafından onandı. 4 yıl 11 ay hapis cezasına çarptırılan Kaftancıoğlu'na siyasi yasak da getirildi. CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Partimizin tüm milletvekilleri, derhal İstanbul il başkanlığı binamıza doğru yola çıkın" çağrısı yaptı. Kaftancıoğlu kararı "Asla durmak yok, yılmak yok, umudu örgütlemeye devam" sözleriyle karşıladı.

Yargıtay, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında kararını açıkladı.

Yargıtay'dan Canan Kaftancıoğlu'nun cezasına onama: Hukuki yasak ve cezaevi gündemde

Yargıtay'ın kararına göre, Kaftancıoğlu'nun 3 davadan aldığı ceza onanırken yargılandığı 2 dava ise düşürüldü. Kaftancıoğlu'nun cezası onanan 3 davada aldığı cezaların toplamı ise 4 yıl 11 ay.

Karara dair görüntülü bir açıklama yapan Canan Kaftancıoğlu; müzikolog Ahmet Say'ın cenazesinden dönerken kararı öğrendiğini belirterek şunları söyledi:

"UMUDU ÖRGÜTLEMEYE DEVAM"

"Burada mesele Canan Kaftancıoğlu'na "ne ceza verildi, nasıl ceza verildi"nin ötesinde bu ülkeden hukukun geldiği nokta ve hukuksuzluğun hepimize yaşattığı mağduriyet. Bundan dolayı merak eden, arayan, soran dostlarıma şunu söylemek isterim ki biz iktidardaki kötülüğün gönderinceye kadar, bu ülkede sadece Canan Kaftancoğlu için değil 84 milyon için hukuku ve hukukun üstünlüğünü sağlayıncaya kadar her şekilde çalışmaya, çalışmaya, çalışmaya devam edeceğiz. Şimdi İstanbul'a giderek çalışmaya devam edeceğim. Asla ve asla umudunuzu kaybetmeyin. İktidardaki kötülüğü bizler umudu örgüteyerek göndereceğiz işte o zaman bu ülkede gerçek adalet gerçek hukuk tesis edilmiş olacak."

YORUMLAR (1)
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Son Dakika Politika Yargıtay'dan Canan Kaftancıoğlu'nun cezasına onama: Hukuki yasak ve cezaevi gündemde! Kaftancıoğlu: İktidardaki kötülüğü göndereceğiz - Son Dakika


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