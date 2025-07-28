Yargıtay'dan HKP liderine kötü haber! Nurullah Efe'nin genel başkanlığı düşürüldü - Son Dakika
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Politika

Yargıtay'dan HKP liderine kötü haber! Nurullah Efe'nin genel başkanlığı düşürüldü

Yargıtay\'dan HKP liderine kötü haber! Nurullah Efe\'nin genel başkanlığı düşürüldü
28.07.2025 13:01
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Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Halkın Kurtuluş Partisi Genel Başkanı Nurullah Efe'nin "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan aldığı 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezasının kesinleştiğini belirterek, Efe'nin kurucu üyeliğinin, parti üyeliğinin ve yöneticiliğinin sona erdiğini açıkladı.

HKP, 2014 yılında Adana ve Hatay'da durdurulan MİT TIR'larıyla Suriye'deki silahlı gruplara gönderilen mühimmatla ilgili dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, İçişleri Bakanı Efkan Ala ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan hakkında "savaş suçu" işledikleri iddiasıyla Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) başvuruda bulunmuştu. Başvurunun ardından HKP Lideri Nurullah Efe hakkında, Erdoğan ve diğer yetkililere hakaret ettiği gerekçesiyle dava açıldı. Bu davada 1 yıl 2 ay 22 gün hapis cezası aldı.

NURULLAH EFE'NİN 1 YIL5 AYLIK CEZASI KESİNLEŞTİ

Ancak Yargıtay, Erdoğan'ın olay tarihinde Cumhurbaşkanı olması nedeniyle yargılamanın Türk Ceza Kanunu'nun 299. maddesi kapsamında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla yapılması gerektiğine hükmederek kararı bozdu. Bu kararın ardından dava yeniden görülmeye başlandı. Ankara 5. Asliye Ceza Mahkemesi, 18 Ekim 2023'teki karar duruşmasında Nurullah Efe'yi "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 1 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı. Yargıtay, cezayı 1 yıl 5 ay 15 güne indirerek hükmü kesinleştirdi.

YARGITAY: GENEL BAŞKANLIK GÖREVİ SONA ERDİ

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın HKP Genel Merkezi'ne gönderdiği yazıda, 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 11. maddesi uyarınca bu mahkumiyetin siyasi parti üyeliğine engel teşkil ettiği belirtilerek, Efe'nin parti kurucu üyeliği, üyeliği ve buna bağlı olarak genel başkanlık görevinin sona erdiği bildirildi. Yazıda şu ifadelere yer verildi:

"15 Haziran 2025 tarihinde yapılan 6. Olağan Kongre'de Genel Başkan olarak seçilen Nurullah Efe'nin güncel adli sicil kaydının incelenmesinde Ankara 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 18 Ekim 2023 gün ve 2021/776 Esas, 2023/1192 Karar sayılı ilamı ile mahkûm edildiği anlaşılmakla; anılan mahkûmiyet kararının 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 11. maddesi kapsamında siyasi parti üyeliğine engel oluşturacak türden bulunduğu görülmüştür. Bu nedenle ilgilinin parti kurucu üyeliği, üyeliği ve buna bağlı olarak parti organlarındaki görevleri sonlandırılarak partiniz sicil kaydına işlenmiştir."

Edinilen bilgiye göre, Başsavcılık, 15 Haziran'da yapılan kongrede MYK üyesi olarak seçilen Erdal Kopal'ın da üyelik ve yöneticiliğini, hakkında verilen 11 ay 20 günlük hapis cezasının kesinleştiği gerekçesiyle düşürdü.

NE OLMUŞTU?

Nurullah Efe, daha önce de benzer suçlamalarla yargılanmış; bu yargılamalar sonucunda toplam 14 yıl 7 ay 5 gün hapis cezası ve siyasi yasak almıştı. Söz konusu cezalar, halen istinaf aşamasında değerlendiriliyor. Öte yandan Efe hakkında devam eden diğer davalarda ise toplam 51 yıl 4 ay hapis cezası talep ediliyor.

Kaynak: ANKA

Politika, 3-sayfa, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika Yargıtay'dan HKP liderine kötü haber! Nurullah Efe'nin genel başkanlığı düşürüldü - Son Dakika

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