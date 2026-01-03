Yargıtay Siyasi Partilerin Üye Sayılarını Açıkladı! BBP 100 Bin Barajını Aştı

Yargıtay tarafından açıklanan güncel verilere göre Türkiye'de faaliyet gösteren siyasi partilerin üye sayıları netleşti. Listede Büyük Birlik Partisi'nin yüzde 300'e yaklaşan artışla 113 bin 675 üyeye ulaştığı görüldü.

Yargıtay, Türkiye'de faaliyet gösteren siyasi partilerin güncel üye sayılarını kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan tabloya göre AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Yeniden Refah Partisi, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Büyük Birlik Partisi, Anahtar Parti, Zafer Partisi ve Türkiye İşçi Partisi'nin üye sayıları netlik kazandı.

Veriler, siyasi partilerin teşkilatlanma kapasitesi ve saha gücüne ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıdı. Özellikle orta ölçekli partiler arasındaki üye sayılarının birbirine yakın seyretmesi dikkat çekti.

Yargıtay'ın verilerine göre Büyük Birlik Partisi (BBP), üye sayısını 113 bin 675'e yükselterek önemli bir eşiği aştı. Bu rakam, BBP'yi üye sayısı bakımından orta sıralara taşırken, partinin son yıllarda kaydettiği büyümeyi de ortaya koydu.

Büyük Birlik Partisi'nin üye sayısı, Anahtar Parti'nin 105 bin 342 olarak açıklanan üye sayısının üzerinde yer aldı. Üye tabanını 100 binin üzerine çıkaran partiler arasına giren BBP, bu artışla birlikte teşkilat gücü ve taban desteği açısından dikkat çeken partilerden biri olarak değerlendiriliyor.

İŞTE O TABLO