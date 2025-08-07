Yatağan Termik Santrali Sağlığı Tehdit Ediyor

DEM Parti İzmir Milletvekili İbrahim Akın, Muğla'da bulunan Yatağan Termik Santrali'nin faaliyetlerinin, halk sağlığını tehdit ettiği iddiasıyla, durdurulması gerektiğini belirtti.

Akın, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, maden şirketlerinin mahkeme kararlarına rağmen İzmir ve Muğla Yatağan'da kuralsız bir şekilde faaliyetlerine devam ettiğini ileri sürdü.

Yatağan Termik Santrali'ndeki faaliyetlerin santrale çok yakın bulunan Turgutlu köyü sakinlerinin yaşamını tehdit ettiğini ifade eden Akın, bu faaliyetlerin durdurulması gerektiğini savundu.

Akın, santralin o bölgedeki mevcut hava kirliliğini çok ciddi bir şekilde etkilediğini belirterek, bölge sakinlerinin kronik bronşit, astım ve nefes darlığı gibi sağlık sorunları yaşadığını söyledi.

Enerji ve maden alanlarına yönelik düzenlemeler içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin yasalaştığını anımsatan Akın, "İçerisinde çok kapsamlı maddeler geçtiğini biliyoruz. Sonuç olarak ülkenin her tarafında insanlar çok tedirgin bir şekilde 'yarın bizim toprağımıza, köyümüze, zeytinliğimize el konulacak' şeklinde bir kaygı içerisindeler. Bu kaygı yaygınlaşmış durumda." dedi.