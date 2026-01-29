Yavaş, 'Suyu kesilen var mı?' diye sordu, aldığı cevap sonrası ne diyeceğini bilemedi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, gençlerle yaptığı sohbet sırasında kentte yaşanan su kesintilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Su kesintilerinin abartıldığını savunan Yavaş, "Yüzde 98 su vermemize rağmen… Açık söyleyeyim benim evimde hiç su kesilmedi. Benim binamda depom var. Ankara'nın büyük bir çoğunluğunun su sıkıntısı çekmediğini düşünüyorum" dedi.

GENÇLERİN YARISI EL KALDIRDI

Konuşmasının devamında Yavaş, "Ankara'da su kesintisini abartıyorlar, susuz kalan Ankara'nın yüzde ikisini geçmez" ifadelerini kullandı. Ardından salondaki gençlere "Evde suyu kesilenler el kaldırsın" diye sordu. Gençlerin yaklaşık yarısının el kaldırması dikkat çekti. Bunun üzerine Yavaş, "Evet yarı yarıya. Şimdi planlı su kesintisi yapıyorsunuz, 2-3 saat planlı su kesintisi yapmadan su almayanlara nasıl su verilecek ki" yanıtını verdi.

GÖKÇEK'TEN SERT SÖZLER

Bu görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçek'ten sert bir tepki geldi. Gökçek, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Mansur rezil oldu, Mansur kepaze oldu, Mansur'un yalan söylediği ortaya çıktı… Mansur perişan oldu… Gelin şimdi Mansur'un gençlerin karşısında rezil olmasını birlikte izleyelim…" ifadelerini kullandı.

ALTINOK'TAN ELEŞTİRİ

Su kesintileriyle ilgili bir diğer tepki ise eski Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'tan geldi. Altınok, sosyal medya paylaşımında, "Ne Ankara'dan ne sorunlardan ne de çözümlerden haberi var. Tüm kontrolü kaybetti, hem Ankara'yı hem de kendini rezil etmeye devam ediyor. Gençler gerçeği yüzüne vurmuş, beceriksizliğin yüzünden Ankara susuzluktan kırıldı Mansur Yavaş!" ifadelerini kullandı.