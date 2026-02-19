Yavaş\'tan Dervişoğlu\'na Ziyaret

ANKARA Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş İYİ Parti 4'üncü Olağan Kurultayı'nda genel başkanlığa yeniden seçilen Müsavat Dervişoğlu'nu ziyaret etti.

İYİ Parti Genel Merkezi'nde basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından Müsavat Dervişoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş, ortak basın toplantısı düzenledi. Dervişoğlu, Yavaş'ı ağırlamaktan büyük bir gurur duyduğunu ifade ederek, "Kendisi Ankara'ya olan hizmetleriyle tanınan bir belediye başkanımızdır. Bütün siyasilerle olduğu gibi kendisiyle de maziye dayalı ve özel bir hukukumuz bulunmaktadır. Bu kapsam içerisinde kendisiyle sohbet ederken hem ülkenin temel meseleleri üzerinde görüş alışverişinde bulunduk hem de Ankara'nın sorunları ile ilgili bilgiler verdiler. Kendilerine bu nazik ziyaretleri için şükranlarımı sunuyorum" dedi.

'KENDİSİNİ TOPLANTIYA DAVET ETTİM'

Mansur Yavaş da hem 'Hayırlı olsun' demek için hem de hakkında verilen soruşturma izni sonrası Müsavat Dervişoğlu'na verdiği destek için ziyarete geldiğini belirterek, "Aynı zamanda mart ayının sonunda 7 yılda Ankara'da yaptığımız çalışmaların sonucunu gösterecek bir 'hesap veriyoruz' isimli bir toplantı yapacağız. Kendisini de o toplantıya davet etmek için bugün buraya geldim. Ben de güzel misafirperlikleri için çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

YAVAŞ: ALNIMIZ AÇIK

Dervişoğlu ve Yavaş, açıklamaların ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Mansur Yavaş, ABB'ye operasyon düzenleneceği yönündeki iddialarla ilgili, "Ankara'da operasyon yapılacaksa kime yapılacak bellidir. Benim hiçbir korumam yoktur. 7 yıldır belediye başkanlığı yapıyorum. Önüne gelen herkes hakkımızda yüzlerce defa şikayet dilekçesi vermiştir. Bunların hepsi zaman zaman İçişleri Bakanlığı'na iletilmiş. Orada müfettişler gelmiş, soruşturulmuş. ve büyük bir oranda tamamında ya takipsizlik kararı verilmiş ya da soruşturmaya gerek olmadığı kararı verilmiştir. Dolayısıyla beni ilgilendiren, şu anda soruşturulan hiçbir kararımız yok. Kaldı ki bir iddia geldiği zaman Whatsapp mesajı da olsa mail de olsa bunları teftişe ilk defa iletip, kendim soruşturuyorum. Benim şöyle bir iddiam var; Ankara, bu ülke, şeffaf bir şekilde yolsuzluk yapılmadan yönetilebilir. Bu konuda iddialıyız. Ankara'yı da yönetirken bu iş bizim namusumuz; haram para ne benim ne ailemin ne de yakın çevremde hiç kimsenin gırtlağından giremez. Girenlerin de hesabını bizzat kendim soruyorum. Alnımız açık. Buna rağmen operasyon yapacaklarsa önce Ankara halkının mallarını söğüşleyen, mallarına konan, milyarlarca liralık zarara uğratan insanlardan başlanması gerekir diye düşünüyorum. Yoksa adaletten bahsetmek mümkün değil" diye konuştu.

DERVİŞOĞLU: BİR İTTİFAK GÖRÜŞMESİ YOK

İYİ Parti olarak bir ittifakın içinde yer alıp almayacaklarının sorulması üzerine Müsavat Dervişoğlu da "İYİ Parti olarak şu ana kadar özellikle seçimlerden sonra başka siyasi partilerle yapmış olduğumuz bir ittifak görüşmesi yok. Ama bu ittifak görüşmeleri tamamına da doğal olarak İYİ Parti dahil ediliyor. Bizim bilgimiz dışında, partimizin adının zikredilmesinden doğrusunu isterseniz bir rahatsızlık duymuyoruz. Çünkü İYİ Parti'nin olmadığı bir denklem artık Türk siyasetinde gündeme dahi getirilemiyordur sonucu çıkarıyor bu kabil tartışmalar. İYİ Parti kurumsal kimliği ve varlığıyla da Türk siyasetinde önemli bir yer işgal etmektedir. Dolayısıyla bu kabil kararlar, siyasi partilerin genel başkanlarının tek başına alacağı kararlar değildir. Dolayısıyla tekrar ifade ediyorum ki İYİ Parti'nin herhangi bir siyasi parti ile yapmış olduğu bir ittifak görüşmesi mevcut değildir. Böyle bir görüşme söz konusu olursa kamuoyuna açık bir biçimde yine milletimizle paylaşılarak gerçekleştirilir. ve bunun kararı sadece genel başkanın inisiyatifine bırakılmaz" dedi.

'RAPORDA BİR KERE BİLE TÜRK MİLLETİ KAVRAMINDA BAHSEDİLMİYOR'

'Terörsüz Türkiye' hedefi kapsamında kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun hazırladığı rapora ilişkin de Dervişoğlu, "Kapsamlı bir rapor yazıldığı söyleniyor. Orada İYİ Parti'yi ilgilendiren taraf şu; sanki Türkiye'deki bütün siyasi partiler ittifak halinde o raporun hazırlanmasına katkı sağlamışlar gibi birtakım ifadelere yer veriliyor. ve İYİ Parti'den bahsederken de 'Komisyona daha önceden katılmayacağını belirten parti' diye bahsediyor. Raporun hiçbir yerinde İYİ Parti'den eser yok. Bu yönüyle baktığınızda raporu hazırlayanların niyetleri de ortaya çıkıyor. Raporla ilgili değerlendirmemiz sürüyor. Böyle kapsamlı konularda satıh verilere dayanarak, derin yorumlar yapabilmek de pek tabii ki mümkün değil. Ayrıca dikkatimi çeken bir şey var; raporu okudum ben birkaç kez, raporda bir kere bile Türk milleti kavramından bahsedilmiyor. Bu netice itibarıyla Cumhuriyeti kuran iradeden bahsedilmemesi demektir. Ayrıca Türk, Kürt, Arap gibi üç ayrı unsura atıfta bulunularak, bu alanlara vurgu yapılarak, sanki devletin yeniden milleti farklı bir biçimde tanımlayacakmış gibi bir hissiyat da oluşuyor. Rapor, İmralı'daki canibaşı ve PKK'ya meşruiyet kazandırma niteliği de taşıyor bir yönüyle. PKK'ya münhasır özel bir yasanın hazırlanacağına dair de birtakım işaretlemeleri içinde barındırıyor. Son derece muğlak, somut tarafı olmayan ve sorumluluğu Türkiye Büyük Millet Meclisi üzerine bırakan birtakım saptamaları da içinde barındırıyor. Kapsamlı açıklamayı yarın saat 14.30'da parti genel merkezinde kamuoyuyla paylaşacağım" değerlendirmesinde bulundu.