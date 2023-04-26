Yavaş'tan "Diyanet'i kapatacaklar" diyen Erdoğan'a yanıt: 6 liderden birisi bunu söylediyse çekilirim

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Anakara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Kayseri'de bölge halkına seslendi.

"6 LİDERDEN BİRİSİ BUNU SÖYLEDİYSE..."

ABB Başkanı Mansur Yavaş, "Diyanet'i kapatacaklar" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cevap vererek "6 liderden birisi dahi bunu söylediyse hem Ankara belediyesini bırakırım hem de adaylıktan çekilirim" ifadesini kullandı.

"BU MİLLET KİMİ SEÇERSE SEÇECEK SONRA HERKES EVİNE DÖNECEK"

Mansur Yavaş'ın konuşmasından satır başları şu şekilde; "Sevgili Kayserililer biz seçime gidiyoruz. Bu millet kimi seçerse seçecek sonra herkes evine dönecek. Maalesef iktidar başkaları siyaset yaparken onlar çok hakir görerek siz anlarsınız diyerek seçime girmek serbest ama kazanmak yasak gibi bir davranışa giriyorlar.

"BİZLER KONUŞUNCA İLLET ZİLLET BİR SÜRÜ LAFLA KARŞILAŞIYORUZ"

Sayın Akşener'e parti kurulduğundan beri yapılan saldırılar iftiralar ve bunların karşılığında kimsenin cezalandırılmaması. Bunu niye anlatıyorum. Şuan hala korku ve nefret siyaseti aynen devam ediyor. Ben şöyle bakıyorum olaya. Millet İttifakı'ndan kimse Cumhur İttifakından kimseye ağzını açıp tek bir laf yapmıyor ama bizler konuşmaya başlayınca illet zillet bir sürü laflarla karşılaşıyoruz.

"İFTİRANIN BİRİSİ ŞU 'DİYANETİ KAPATACAKLARMIŞ'"

Koltuğu bırakmak istemiyorlar bütün mesele burada. İftiranın birisi şu 'Diyaneti kapatacaklarmış'. Burada söylüyorum Diyanet'in kapatılacağını 6 liderden biri söylediyse söz veriyorum Ankara belediyesini de bırakıyorum adaylıktan da çekiliyorum. Bunu nerede söylüyorlar camide.

"RANTLARIN DEVAM ETMESİ İÇİN YALAN SÖYLEDİLER"

2019'da aday olduğumuzda yine aynı sözlerle karşılaştık. Arınç eski belediye başkanına 'Ankara'yı parsel parsel sattı' demedi mi. Rantların devam etmesi için yalan söylediler. Ankara'da 5 katrilyon eski dönemin borcunu ödedik. Ayrıca bizden önceki yönetim metroyu beceremediği için Ulaştırma Bakanlığına devretmiş bir sözleşme yapılmış burayı belediye işletecek ve borcunu ödeyecek. 28 Nisan'da bir kararname çıktı ve 1,6 milyar lirayı Ankara'nın cebinden aldılar. Dediler bu kadar parayı nerden buluyorlar. Çalmazsan çırpmazsan yedirmezsen bu para bulunuyor."