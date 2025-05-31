Yavuz Ağıralioğlu Nevşehir\'de Halkla Buluştu

Anahtar Parti (A Parti) Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Nevşehir'de vatandaşlarla bir araya geldi.

Ağıralioğlu, Kapadokya Kültür Merkezi'nde organize edilen "Halk Buluşmaları" programında konuşma yapan Ağıralioğlu, bugün Nevşehir buluşmasında olduklarını söyledi.

Vakti gelen sözün ve kadroların önünde kimsenin duramayacağını ifade eden Ağıralioğlu, "Anahtar Parti'nin varlığı, cemiyetteki sesi, sokaklardaki nefesi, ülkenin yarınlarına güçlü hayallerle kurduğu ve ortaya koymuş olduğu iradesi mutlaka rahatsızlık sebebidir." dedi.

Programın ardından esnaf ziyareti yapan Ağıralioğlu, daha sonra partisinin il başkanlığı binasının açılışını gerçekleştirdi.