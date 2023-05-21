CNN Türk canlı yayınında Ahmet Hakan'ın sorularını yayınlayan 27. Dönem İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, 2. tur seçimleriyle ilgili Millet İttifakı'nı kızdıracak açıklamalarda bulundu. Ağıralioğlu, "Dokuz kere yenilmiş birinin onuncu maçına kimse gitmez. Kılıçdaroğlu ikinci turda kazanamaz" dedi.
Ağıralioğlu'nmun 2. tur seçimlerine yönelik yaptığı yorum sosyal medyada muhalif seçmenin tepkisini çekti. Bir çok kullanıcı Ağıralioğlu'na ateş püskürdü.
Ağıralioğlu'na gelen eleştiriler şöyle:
Son Dakika › Politika › Yavuz Ağıralioğlu'nun sözlerine sosyal medyadan tepki yağdı! - Son Dakika