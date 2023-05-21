Yavuz Ağıralioğlu'nun sözlerine sosyal medyadan tepki yağdı!

Erdoğan'ın kız istemeye kendisini çağıran gence verdiği yanıt salonu kahkahalara boğdu

Yabancı basından itiraf gibi manşet: Erdoğan hakkında hepimiz yanıldık

2. turda kimi destekleyeceği merak konusu olan Sinan Oğan'dan 11 maddelik paylaşım

ATA İttifakı'nın ortağı 2. tur için tarafını seçti

CNN Türk canlı yayınında Ahmet Hakan'ın sorularını yayınlayan 27. Dönem İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, 2. tur seçimleriyle ilgili Millet İttifakı'nı kızdıracak açıklamalarda bulundu. Ağıralioğlu, "Dokuz kere yenilmiş birinin onuncu maçına kimse gitmez. Kılıçdaroğlu ikinci turda kazanamaz" dedi.

SOSYAL MEDYADA TEPKİLERE NEDEN OLDU

Ağıralioğlu'nmun 2. tur seçimlerine yönelik yaptığı yorum sosyal medyada muhalif seçmenin tepkisini çekti. Bir çok kullanıcı Ağıralioğlu'na ateş püskürdü.

Ağıralioğlu'na gelen eleştiriler şöyle:



