Yavuz Ağıralioğlu'nun sözlerine sosyal medyadan tepki yağdı! - Son Dakika
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Yavuz Ağıralioğlu'nun sözlerine sosyal medyadan tepki yağdı!

21.05.2023 00:20

Seçim öncesi İYİ Parti'den istifa eden Yavuz Ağıralioğlu'nun 2. tur seçimlerine dönük yaptığı "Dokuz kere yenilmiş birinin onuncu maçına kimse gitmez. Kılıçdaroğlu ikinci turda kazanamaz" yorumu tepkilere neden oldu. Sosyal medyada birçok kullanıcı Ağıralioğlu'na yönelik "Yazıklar olsun", "Şimdi de AK Parti'ye mi göz kırpıyorsun" şeklinde tweetler attı.

CNN Türk canlı yayınında Ahmet Hakan'ın sorularını yayınlayan 27. Dönem İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, 2. tur seçimleriyle ilgili Millet İttifakı'nı kızdıracak açıklamalarda bulundu. Ağıralioğlu, "Dokuz kere yenilmiş birinin onuncu maçına kimse gitmez. Kılıçdaroğlu ikinci turda kazanamaz" dedi.

SOSYAL MEDYADA TEPKİLERE NEDEN OLDU

Ağıralioğlu'nmun 2. tur seçimlerine yönelik yaptığı yorum sosyal medyada muhalif seçmenin tepkisini çekti. Bir çok kullanıcı Ağıralioğlu'na ateş püskürdü.

Ağıralioğlu'na gelen eleştiriler şöyle:


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Yavuz Ağıralioğlu'nun 2. tur yorumu sosyal medyada tepkilere neden oldu Yavuz Ağıralioğlu'nun 2. tur yorumu sosyal medyada tepkilere neden oldu

Kemal Kılıçdaroğlu, Yavuz Ağıralioğlu, Millet İttifakı, CNN Türk, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Yavuz Ağıralioğlu'nun sözlerine sosyal medyadan tepki yağdı! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yavuz Ağıralioğlu'nun sözlerine sosyal medyadan tepki yağdı! - Son Dakika
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