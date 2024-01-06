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Yavuz Selim Kıran Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcılığına atandı - Son Dakika
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Yavuz Selim Kıran Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcılığına atandı

Yavuz Selim Kıran'ın Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcılığına atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Bakan yardımcılıklarına atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Söz konusu atamalar, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince yapıldı.

Yavuz Selim Kıran Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcılığına atandı
06.01.2024 - 01:31,
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Yavuz Selim Kıran'ın Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcılığına atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Bakan yardımcılıklarına atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Söz konusu atamalar, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hırvatistan ziyareti sırasında, Yavuz Selim Kıran'ı Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic'e özel olarak takdim etmişti.

Kıran yaptığı açıklamasında, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic'e bizzat takdim edilmekten onur duydum" ifadelerini kullanmıştı.

Yavuz Selim Kıran Kimdir ?

1985 Ordu/ Ünye doğumlu olan Yavuz Selim Kıran, Anafartalar İlkokulunda eğitimini tamamladıktan sonra ortaokul ve lise öğrenimini ise Ünye Anadolu Lisesinde tamamladı. ODTÜ'de Uluslararası İlişkiler Bölümü'nü kazanarak eğitim hayatına Ankara'da devam etti. Okuduğu bölümünü 1 yıl erken şeref derecesiyle bitirmeyi başardı.

Lisans eğitiminden sonra Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğine ataması yapılarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başbakanlığı döneminde konuşmalarını hazırlayan ekibin içerisine dahil edildi. Daha sonra ise sırasıyla Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Genel Sekreterlik Müşavirliği'nin yanı sıra; Avrupa Birliği Bakanlığı Bakanlık Müşavirliği, TÜBİTAK Başkan Danışmanlığı, TÜSSİDE Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini üstlenen Yavuz Selim Kıran, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile birlikte uzun yıllar devam ederek, birlikteliğini Dışişleri Bakanı Başdanışmanlığı ile sürdürdü.

2008 yılında Amerika Dışişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen 'Geleceğin Liderleri' eğitim programına seçildi ve Temmuz 2008 ile Nisan 2009 arasında Bosch Vakfı sponsorluğunda Transfuse Derneği ve Avrupa Koleji tarafından düzenlenen Liderlik Geliştirme Programı'na seçilen tek Türk katılımcı olarak adından söz ettirdi.

2018 yılı genel seçimlerinde AK Parti Ordu Milletvekili adayı olan Yavuz Selim Kıran, 7 Ağustos 2018 tarihinde yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Dışişleri Bakan Yardımcılığı görevine atandı. Evli ve bir çocuk babası olan Kıran, 2022 yılından bu yana Zagreb Büyükelçisi olarak görev yapıyordu. - ANKARA

Kaynak: İHA
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Recep Tayyip Erdoğan, Yavuz Selim Kıran, Hırvatistan, Diplomasi, Politika, Son Dakika

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