Yemen'de İran destekli Husiler ABD'ye ait SİHA'yı düşürdü - Son Dakika
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Politika

Yemen'de İran destekli Husiler ABD'ye ait SİHA'yı düşürdü

Yemen'deki İran destekli Husiler, Saada ilinde ABD'ye ait MQ-9 tipi silahlı insansız hava aracının (SİHA) düşürüldüğünü ve Aden Körfezi'nde 'Groton' adlı geminin balistik füzeyle hedef alındığını duyurdu.

04.08.2024 22:46
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Yemen'deki İran destekli Husiler, Saada ilinde ABD'ye ait MQ-9 tipi silahlı insansız hava aracının (SİHA) düşürüldüğünü ve Aden Körfezi'nde "Groton" adlı geminin balistik füzeyle hedef alındığını duyurdu.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Aden Körfezi'nde Liberya bandıralı "MV Groton" adlı konteyner gemisini hedef aldı. Saldırının, İsrail'in 20 Temmuz'da Hudeyde limanına düzenlediği hava saldırısından bu yana bir nakliye gemisine yönelik ilk saldırı olduğu aktarıldı. Birleşik Krallık Deniz Ticareti Operasyonları (UKMTO) ve İngiliz güvenlik firması Ambrey, geminin Yemen'in Aden limanının 230 kilometre doğusunda bir füzeyle hedef alındığını belirtti. Gemide su girişi veya petrol sızıntısı gözlemlenmediği, mürettebat üyelerinin güvende olduğu ve geminin yakındaki bir limana yöneldiği öğrenildi.

"ABD'ye ait SİHA'yı düşürdük"

Husilerin sözcüsü Yahya Saree, MV Groton'ın balistik füzelerle hedef alındığını aktarırken, Husilerin ayrıca ülkenin kuzeyindeki Saada'da ABD yapımı bir MQ-9 Reaper MQ-9 Reaper Silahlı İnsansız Hava Aracını (SİHA) düşürdüğünü duyurdu. Düşürülen ABD'ye ait SİHA'nın görüntüleri de paylaşıldı.

Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki olarak Kasım ayından bu yana Kızıldeniz'deki ve Aden Körfezi'ndeki uluslararası ticari gemilere insansız hava aracı ve füzeler ile saldırı gerçekleştiriyor. - SANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Yemen'de İran destekli Husiler ABD'ye ait SİHA'yı düşürdü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yemen'de İran destekli Husiler ABD'ye ait SİHA'yı düşürdü - Son Dakika
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