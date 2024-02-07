Yemen\'deki Husiler, Kızıldeniz ve Aden Körfezi\'nden geçen gemilere saldırdı

Politika

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Yemen'deki Husilerin dün Kızıldeniz ve Aden Körfezi'nden geçen iki gemiye 6 gemisavar balistik füze ateşlediğini, bir gemide hasar meydana geldiğini duyurdu.

CENTCOM tarafından yapılan yazılı açıklamada, "İran destekli Husiler, 6 Şubat'ta Suudi Arabistan saati ile 01.45'ten 16.30'a kadar Yemen'deki noktalardan Kızıldeniz'in güneyinde ve Aden Körfezi'ne doğru 6 gemisavar balistik füze (ASBM) ateşledi. Füzelerden 3'ü, Aden Körfezi'nden geçen Marshall Adası bandıralı Yunanistan'ın sahibi olduğu ve işlettiği dökme yük gemisi MV Star Nasia'yı vurmaya çalıştı" ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, "Füzeler ilk olarak saat 03.20 civarında geminin yan tarafında küçük hasara yol açtı, ancak yaralanan olmadı. Daha sonra saat 14.00'te başka bir füze, geminin yakınına düştü. Saat 16.30'da ise MV Star Nasia yakınlarında faaliyet gösteren USS Laboon (DDG 58) destroyeri, Husiler tarafından ateşlenen başka bir gemisavar balistik füzeyi vurarak düşürdü" ifadelerine yer verildi.

Diğer 3 füzenin ise Kızıldeniz'in güneyindeki Barbados bandıralı, İngiltere'ye ait kargo gemisi olan MV Morning Tide'ı hedef aldığı aktarıldı. Füzelerin geminin yakınına isabet ettiği, herhangi bir yaralanma veya hasar bildirmediği, yolculuğuna devam ettiği kaydedildi.

Kızıldeniz'deki gerilim

İran destekli Husiler, Gazze'deki saldırılar sona erene kadar İsrail'e giden ve İsrail ile bağlantılı tüm gemileri hedef alacaklarını açıklamıştı. Husilerin 19 Kasım'dan bu yana Kızıldeniz'deki saldırılarından küresel tedarik zinciri olumsuz etkilenmişti. ABD ise ticari ve savaş gemilerine yönelik saldırılara karşılık defalarca Husilere ait askeri noktalara hava saldırısı düzenlemişti. - SANA