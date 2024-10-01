Yeneroğlu: Adil İnfaz Sistemi için Çalışma Şart

Politika

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, adil ve caydırıcı infaz sistemi için çalışma yapılması gerektiğini söyledi.

Yeneroğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, TBMM'nin 28. Dönem 3. Yasama Yılı'nın hayırlı olmasını diledi.

Demokratik yasama sorumluluğunun gerisinde kalındığını ileri süren Yeneroğlu, yasama, denetim ve bütçe yetkilerinin işlevsizleştirildiğini savundu. Mustafa Yeneroğlu, " kuvvetler ayrılığını reddettiğini" söyledi.

Anayasa Mahkemesinin, Gezi Parkı davası hükümlüsü Can Atalay hakkındaki kararını hatırlatan Yeneroğlu, Anayasa Mahkemesinin kararının göz ardı edildiğini dile getirdi.

DEVA Partili Yeneroğlu, TBMM'nin 28. Dönem 2. Yasama Yılı'nda, 887 kanun teklifi verildiğini, AK Parti dışındaki partilerin kanun tekliflerinin TBMM Genel Kurulunda görüşülmediğini aktardı.

İktidarın "torba kanun" yönteminden vazgeçmediğini ifade eden Yeneroğlu, milletvekillerinin soru önergelerinin çoğunluğunun yanıtlanmadığını dile getirdi.

Yeneroğlu, TBMM Genel Kurulunun gündemindeki 9. Yargı Paketi'nin gözden geçirilmesini, adil ve caydırıcı infaz sistemi için çalışma yapılmasını istedi.