Yeni adli tıp raporu, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümünde suikast ihtimalini güçlendirdi - Son Dakika
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Politika

Yeni adli tıp raporu, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümünde suikast ihtimalini güçlendirdi

Kahramanmaraş'ta helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybeden BBP'nin kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada yeni adli tıp raporu ortaya çıktı. Yeni rapor, 2011 tarihli raporun oy birliğiyle yalanlandığını gösteriyor. Raporda, helikopterin düşürülme ve suikast ihtimali güçlendiriliyor ve ölüm sonrasında karboksihemoglobin oluşmadığı belirtiliyor.

26.07.2024 15:08
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Kahramanmaraş'ta helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada yeni adli tıp raporu ortaya çıktı. Yeni raporda 2011 tarihli raporun oy birliğiyle yalanlandığı öğrenildi.

Kahramanmaraş'ta 2009 yılında helikopterinin düşmesi sonucu hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekilerle ilgili Adli Tıp Kurumu tıbbi belgeleri yeniden inceledi.

10 Haziran 2024 tarihli yeni raporda merhum Yazıcıoğlu ve beraberindekilerin bulunduğu helikopterin düşürülme ve suikast ihtimalini güçlendirdiği öğrenildi.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine inceleme yapan Adli Tıp Genel Kurulu 2011 yılındaki raporda geçen, 'kandaki karbondioksit oranı ölümden sonra da artar' ifadesini çürüttü.

Adli Tıp Genel Kurulu'nun 30 üyesinin oy birliğiyle imzaladığı raporda, "Ölüm sonrasında karboksihemoglobin oluşmaz" denildi.

Konuyla ilgili Yazıcıoğlu'nun avukatlarının açıklama yapması bekleniyor. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

Muhsin Yazıcıoğlu, Kahramanmaraş, Adli Tıp, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Yeni adli tıp raporu, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümünde suikast ihtimalini güçlendirdi - Son Dakika

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