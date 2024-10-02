Yeni Anayasa Çağrısı

Politika

ABDULHAMİT GÜL: MECLİSİMİZ YENİ ANAYASA'YI YAPMAYA MUKTEDİRDİR

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, TBMM Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulundu. Gül, yeni yasama yılında, Türkiye'nin sivil, özgürlükçü, çoğulcu anayasanın temel hedeflerinden biri olduğunu belirterek, "Özellikle bu yasama yılının darbecilerin yaptığı anayasadan kurtularak milletimizin beklediği sivil bir anayasaya kavuşmasına vesile olmasını diliyorum. Ben inanıyorum ki milletimizin temsilcileriyle, milletimizin seçtikleriyle mücehhez olmuş, demokratik meşruiyetiyle, kurucu iktidar gücüyle Meclisimiz, yeni bir anayasa yapmaya muktedirdir, buna gücü vardır. Ben inanıyorum, bu dönem yeni ve sivil bir anayasayı, özgürlükçü bir anayasayı, çoğulcu bir anayasayı hep beraber milletimizin beklediği anayasayı inşallah gerçekleştiririz; temennim budur. Meclisimizin bu anlamda da bir yaklaşıma sahip olduğuna inanıyorum. Özellikle AK Parti olarak bizim, tüm partilerin, tüm görüşlerin, milletimizin her kesiminin kendisini bulduğu, 'İşte bu benim anayasam' diyebileceği bir anayasaya kavuşması temel hedefimizdir. Demokratik bir süreci yine demokratik, katılımcı, müzakereci bir süreçle sürdürmeyi hedefliyoruz. Bu yüzden kimin hangi fikri varsa, hangi partinin bir anayasa önerisi varsa bu konuda müzakere etmeye, diyalog kurmaya ve milletimizin bu anayasa özlemini sona erdirmeye, gerçekleştirmeye kararlıyız" ifadelerini kullandı.

'MECLİSİN İTİBARİNI ORTADAN KALDIRAN SÖZLERE KARŞIN CAYDIRICI MÜEYYİDELER OLMALI'

Meclis iç tüzüğünün daha katılımcı olması gerektiğini söyleyen Gül, tüzükte yapılacak değişikliklerin çalışmaların verimli geçmesi için şart olduğunu söyledi. Gül, "Meclis çalışmalarının verimliliği konusunda milletimizin beklediği yasaların hem komisyonlarda, ihtisas komisyonlarında hem de Genel Kurulda daha verimli bir çalışma ortamı oluşturacak şekilde, daha fazla milletvekillerimizin yine konuştuğu, müzakere ettiği, katılımcı bir hale kavuştuğu ama Meclis çalışmasının verimliliğini ortadan kaldıran; yine, Meclisin itibarını, Mecliste kullanılan kaba, yaralayıcı sözleri ve davranışları da ortadan kaldıracak etkin, caydırıcı müeyyidelerle beraber Meclis çalışma takviminin de çok verimli olacağı bir iç tüzük çalışmasının yine bu yasama yılında gerçekleşmesi dileğimizdir. Bu konuda AK Parti Grubu olarak bizler de her türlü öncülüğü, her türlü istişareyi bir müzakereyi yapacağımızı ifade ediyorum" diye konuştu.

'İNANIYORUM Kİ, FİLİSTİN BAĞIMSIZ OLACAKTIR'

Gül, İsrail'in Gazze ve Lübnan'da gerçekleştirdiği saldırıları kınadığını ve uluslararası toplumun sorunları çözemediğini ifade etti. Gül, "Maalesef, İslam dünyası da başta olmak üzere, sessiz kalan herkesi de yine tarihin vicdanına havale ediyoruz ama Türkiye, Cumhurbaşkanımız geçtiğimiz hafta Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda, 'Dünya 5'ten büyüktür' diyerek yine uluslararası toplumun bu sorunları çözemediğini, çözmesi gerektiğini bir kez daha haykırmıştır. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Yalta Konferansı'yla dizayn edilen uluslararası toplum küresel barış getirememektedir. Dünya 5'ten büyüktür, bu düzeninde sona ermesi, halkların özgür, bağımsız olması için, Filistin'in bağımsız olması için bu mekanizmanın da düzelmesi insanlık adına elzemdir. Keza, Lübnan'a İsrail'in yapmış olduğu operasyonu yine haksız işgali de kınıyoruz, Lübnan halkının yanındayız. İnanıyoruz ki Filistin bağımsız olacaktır, Kudüs özgür olacaktır, Gazze özgür olacaktır, Batı Şeria özgür olacaktır. Tüm dünyadaki mazlumlar zalimlerin karşısında hak ettiği sonucu alacaktır diyorum, Türkiye olarak yine mazlumların sesi olmaya devam edeceğiz" dedi.