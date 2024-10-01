Yeni Anayasa İhtiyacı vurgulandı

Politika

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, " Türkiye'nin özgürlükçü, demokrat, kuşatıcı, kapsayıcı güçler ayrılığını prensip alan anayasaya ihtiyacı var. 1 yıl içinde konular olgunlaşır. Türkiye'de sivil toplum kuruluşlarının, üniversitelerin, özellikle hukuk camiasının kimin fikri varsa onları fikrinin tartışıldığı belki Anadolu'nun birçok yerinde toplantılarla onların görüşmelerinin günleme gelmesini sağlamaktır" dedi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, 28. Dönem 3. Yasama yılı sebebiyle verilen resepsiyonda gazetecilerin sorularını cevapladı. Kurtulmuş, yaralayıcı görüntülerin ortaya çıktığını belirterek, İsrail'in hedefinin Türkiye olduğu bir durumda kendilerinin basit konuları ayrışma vesilesi haline getirme lükslerinin olmadığını ifade etti. Kurtulmuş, anayasa görüşmelerinin ne zaman başlayacağı sorusu üzerine, "Geçtiğimiz sene yaptığımız görüşmelerde hiçbir parti kapıyı kapatmadı. Meclis'te bulunan partilerin tamamı ya seçim kampanyaları ya da parti programlarında ya yeni anayasa denmiş ya da anayasada köklü değişiklikler denmiş. Türkiye'nin özgürlükçü, demokrat, kuşatıcı, kapsayıcı güçler ayrılığını prensip alan anayasaya ihtiyacı var. 1 yıl içinde konular olgunlaşır. Türkiye'de sivil toplum kuruluşlarının, üniversitelerin, özellikle hukuk camiasının kimin fikri varsa onları fikrinin tartışıldığı belki Anadolu'nun birçok yerinde toplantılarla onların görüşmelerinin günleme gelmesini sağlamaktır" dedi.

Kurtulmuş, Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin soruya, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'nın veya Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin herhangi bir şekilde kendisini bir mahkeme yerine koyarak tutuklu veya hükümlü birini salıverme yetkisi yoktur. Ama Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Anayasa'dan kaynaklı olarak Türkiye'de bütün anayasal kurumların yetkilerini görev sorumluluklarını gözden geçirme yetkisi vardır. Kesinleşmiş yargı kararı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kendini yargı yerine koyarak bir kişinin tutukluluğunu kaldırma yetkisi yok" ifadelerini kullandı. - ANKARA