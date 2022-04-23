Yeni iddia: Kılıçdaroğlu, altılı masadaki küçük partileri CHP ve İYİ Parti listelerine davet edecek - Son Dakika
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Yeni iddia: Kılıçdaroğlu, altılı masadaki küçük partileri CHP ve İYİ Parti listelerine davet edecek

23.04.2022 08:53

Altılı masanın yeni gündem maddelerinden "ittifak içinde ittifak" formülüne CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşı olduğu öne sürüldü. Karamollaoğlu'nun ortaya attığı üçüncü ittifak formülüne alternatif olarak masadaki partilere CHP ve İYİ Parti listelerinden aday olmayı teklif edeceği öne sürülen CHP liderinin bu davetinin nasıl karşılanacağı ise merak konusu oldu.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, katıldığı canlı yayında dikkat çeken değerlendirmelerde bulunmuş, "Bunu kamuoyuna ilk defa söylüyorum. Seçim kanunuyla şartlar değişti, üçüncü ittifak olabilir" demişti. Bu sözlerle birlikte siyaset gündemi de değişmişti.

PAZAR GÜNÜ GÖRÜŞECEKLER

CHP öncülüğünde toplanan ve içlerinde Saadet Partisi'nin de bulunduğu 6'lı masa ise 3. liderler zirvesini bu pazar Demokrat Parti'nin ev sahipliğinde gerçekleştirecek. Görüşme öncesi Demokrat Parti Genel Başkanı muhalefet liderlerini ziyaret ederek toplantının gündemini belirledi.

KILIÇDAROĞLU, 3. İTTİFAKA KARŞI

Yeni ittifak tartışmalarının da değerlendirileceği görüşmelerde cumhurbaşkanı adayı olmak isteyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 3'üncü ittifak önerilerini kabul etmeyeceği belirtildi. Yeni Şafak'ın haberine göre kulislerde, Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olmak istediği bu nedenle de partileri kendi etrafında toplayarak seçime eli güçlü girmek istediği konuşuluyor. Bu yüzden de Kılıçdaroğlu'nun küçük partilere CHP ve İYİ Parti listelerinden seçime girmeyi teklif edeceği belirtildi. Kılıdçaroğlu'nun parti liderlerini liste başına koyacağı ifade edildi. Ancak İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in de bu öneriye sıcak bakmayacağı kaydedildi.

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Son Dakika Politika Yeni iddia: Kılıçdaroğlu, altılı masadaki küçük partileri CHP ve İYİ Parti listelerine davet edecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yeni iddia: Kılıçdaroğlu, altılı masadaki küçük partileri CHP ve İYİ Parti listelerine davet edecek - Son Dakika
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