Yeni Parti Fon Kriz Masası, Özgür Özel başkanlığında toplanarak çalışma grubu kurdu - Son Dakika
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Yeni Parti Fon Kriz Masası, Özgür Özel başkanlığında toplanarak çalışma grubu kurdu

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Yeni Parti Fon Kriz Masası Özgür Özel başkanlığında toplandı. Parti Sözcüsü Emre, fon soruştulması için milletvekillerinden çalışma grubu oluşturduklarını, tutukluları ziyaret edeceklerini ve vurgunun 2 katını yatırıp etkin pişmanlıktan yararlanmayı kabul etmediklerini söyledi.

Yeni Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Zeynel Emre, fon soruşturmasına ilişkin, "Bu ülkenin insanları, hakkının korunmasını istiyor. Herkese eşit mesafede olan bir devlet mekanizması istiyor. Biz, bu beklentinin sesi olacağız ve hep birlikte vatandaşın hakkını aramaya devam edeceğiz." dedi.

Yeni Parti Fon Kriz Masası, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında genel merkezde toplandı.

Toplantıya ilişkin basın açıklaması yapan Emre, fon soruşturmasını, TBMM'ye sunulan bütçeyi ve "Made in Europe" sürecini değerlendirdiklerini aktardı.

Emre, fon soruşturmalarının "basit bir dolandırıcılık olayı" olarak görülemeyeceğinin altını çizerek, Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun'u ve iktidarı eleştirdi.

Fonda büyük vurgun yapan kimselerin, kanuna göre bu miktarın 2 katını yatırarak etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak isteyebileceğine işaret eden Emre, "'Ver çaldığını, hortumladığını, kurtul' diye bir şey kabul edilmez." diye konuştu.

Emre, vatandaşların Meclis'in konuyu araştırmasını, adil yargılanmayı, mahkemelerde şeffaflık beklediğini söyledi.

"Çalışma grubu oluşturduk"

Soruşturmanın, fonların kurulduğu ilk günden itibaren başlaması gerektiğini belirten Emre, şunları kaydetti:

"Yurt dışına çıkarılan paranın izinin sürülmesi, haksız kazancın geri alınıp ilgilisine verilmesi gerekiyor. Zararın tekrar vatandaşın vergisiyle ödenmesi, hak mağduriyetine sebebiyet verir. Bu ülkenin insanları, hakkının korunmasını istiyor. Herkese eşit mesafede olan bir devlet mekanizması istiyor. Biz, bu beklentinin sesi olacağız ve hep birlikte vatandaşın hakkını aramaya devam edeceğiz."

Fon soruşturmasında tutuklu bulunan isimleri ziyaret etmek, yaşananları dinlemek ve süreci yakından izlemek için milletvekillerinin yer aldığı bir çalışma grubu oluşturduklarını bildiren Emre, bu grubun Sibel Suiçmez, Cumhur Uzun, Ümit Özlale, Hasan Öztürk, Özgür Karabat, Deniz Yavuzyılmaz, Süleyman Bülbül, Murat Bakan, İsmail Atakan Ünver ve Umut Akdoğan'dan oluştuğunu dile getirdi.

Emre, açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun teklifine ilişkin partisinin tutumunun" sorulması üzerine Emre, teklifle ilgili çekince ve itirazların bulunduğunu, nihai kararları ilgili komisyonda açıklayacaklarını ifade etti.

Kaynak: AA
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