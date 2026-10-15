Yeni Parti'li Emir, 200'e yakın medya çalışanının işsiz kalma tehlikesini öne sürdü - Son Dakika
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Yeni Parti'li Emir, 200'e yakın medya çalışanının işsiz kalma tehlikesini öne sürdü

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Yeni Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, TMSF'nin kayyum atamasına tepki göstererek Halk TV'nin karartıldığını öne sürdü. Emir, 200'e yakın medya çalışanının işsiz kalma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu iddia etti; fon kanun teklifini de içi boş buldu.

Yeni Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun Teklifi'ne ilişkin, "Dün komisyondaki o kanun teklifinde gördük ki içi bomboş ve yetkililer o teklifi sahiplenmekte güçlük çekiyorlar. 'Bu paraları ödeyecek misiniz?' sorusunun cevabı yok." dedi.

Emir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İstanbul'da etkili sağanak nedeniyle meydana gelen selde hayatını kaybeden 2 kişiye Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

İstanbul'da yaşayanlardan bu süreçte yetkililerin uyarılarına kulak vermelerini isteyen ve felaketi olabilecek en az zararla atlatmayı temenni ettiklerini belirten Emir, "Ancak böylesine bir sel felaket ağır bir şekilde yaşanıyorsa bizim de şapkayı önümüze koyup düşünmemiz gerekir. Özellikle son 25 yılın AKP döneminde beton ve rant odaklı belediyeciliğin bizi getirdiği nokta burasıdır. Evet, olağanüstü bir yağmur yağışı oldu ama bütün bunlara rağmen o çarpık kentleşme olmasaydı, dereler, doğal drenaj yolları kapatılmasaydı, toprağa, çevreye, yeşile izin verilseydi böylesine bir felaket yaşamazdık." ifadelerini kullandı.

Cafer Mahiroğlu hakkında yürütülen mali suçlarla ilgili soruşturma kapsamında, Mahiroğlu'nun ilişkisi tespit edilen şirketlere Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) kayyum atanmasına tepki gösteren Emir, "Halk TV'nin de karartılarak halkın haber alma hakkının gasbedildiğini" öne sürdü.

Murat Emir, "200'e yakın medya çalışanının işsiz kalma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu" iddia ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz halkın haber alma hakkı adına, basın ve ifade özgürlüğü adına, bağımsız mahkemelerde tutuksuz yargılama hakkı adına yapılan operasyonu şiddetle reddediyoruz. Asla boyun eğmeyeceğiz. Halk TV halkındır. Halkın televizyonunu siz kapatamazsınız. Gerçekleri halkın görmesini bu şekilde engelleyemeyeceksiniz. Bu millet bütün gerçekleri görüyor, görecek, işitecek, duyacak. Her birimiz bir kamera, her birimiz bir gazeteci, her birimiz bir Halk TV olacağız ve bu iktidarın bütün ipliğini her gün pazara çıkarana kadar devam edeceğiz."

Fon soruşturmalarına değinen Emir, dün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilen Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun Teklifi'ni eleştirdi.

"Dün komisyondaki o kanun teklifinde gördük ki içi bomboş ve yetkililer o teklifi sahiplenmekte güçlük çekiyorlar. 'Bu paraları ödeyecek misiniz?' sorusunun cevabı yok" ifadesini kullanan Emir, komisyon toplantısına Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Mahmut Sütcü'nün katılmamasına tepki gösterdi.

Yeni Parti Grup Başkanvekili Emir, şöyle konuştu:

"SPK Başkanı sabah gelmemiş, 'sağlık sorunları var' gibi bir şeyler söylediler. Bekledik öğleden sonra, yine gelmedi. Bu ne ciddiyetsizlik. Hem bir yıl boyunca bu manipülasyonu seyredeceksiniz hem de komisyona gelip en azından milletvekillerinin sorularına muhatap olacak kadar dahi cesaretiniz yok. SPK Başkan Yardımcısı ile milletvekillerimizin bir konuşması var. 'Kasada kaç para var?' diye soruyorlar arkadaşlarımız. O da diyor ki, 'Biz onu bir çalışalım da size anlatırız' diyor. Bir çalışacak beyefendiler, kasada kaç lira olduğunu bulacaklar, tenezzül ederlerse gelip komisyona bilgi verecekler."

Murat Emir, fon soruşturmalarına konu işlemler nedeniyle mağdurların anaparaların ödenmeyeceğini ileri sürdü.

Kaynak: AA
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