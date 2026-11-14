Yeni Parti'nin 1. Olağan Kurultayı Özgür Özel'in açılış konuşmasıyla başladı - Son Dakika
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Yeni Parti'nin 1. Olağan Kurultayı Özgür Özel'in açılış konuşmasıyla başladı

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Yeni Partinin 'Türkiye Yenileniyor' sloganıyla düzenlediği 1. Olağan Kurultayı, Genel Başkan Özgür Özel'in açılış konuşmasıyla başladı. Özel'in oylamaya sunduğu öneri kabul edildi ve eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın Divan Başkanlığına seçildi.

Yeni Partinin, "Türkiye Yenileniyor" sloganıyla düzenlediği 1. Olağan Kurultayı, Genel Başkan Özgür Özel'in açılış konuşmasıyla çalışmalarına başladı.

Özgür Özel, eşi Didem Özel ve kızı İpek Özel ile saat 10.00'da olağan kurultayın düzenlendiği Ankara Spor Salonu'na geldi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Özel, açılış konuşmasıyla kurultayı başlattı.

Kurultayın başlaması için gerekli çoğunluğun sağlandığını belirten Özel, Divan Başkanlığı için eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın'ın delegelerce önerildiğini söyledi ve öneriyi oylamaya sundu.

Öneri kabul edildi ve Yeni Parti'nin 1. Olağan Kurultayı'nın Divan Başkanı Karayalçın oldu.

Karayalçın, partisinin kuruluş kurultayında divan başkanlığı yapmasının kendisi için yaşamı boyunca taşıyacağı bir onur olacağını söyledi.

Gösterdikleri güven nedeniyle herkese teşekkür eden Karayalçın, tarihi bir kurultay gerçekleştireceklerini dile getirdi.

Kurultay, Karayalçın'ın önerisiyle Kurultay Başkanlık Divanı'nın oylanarak kabul edilip göreve başlamasının ardından devam etti.

Daha sonra partinin kuruluş sürecini anlatan video klip, tutuklanarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun yapay zeka ile hazırlanan Kurultay'a sesleniş videosu ile Avrupa Sosyalist Partisi Başkanı Stefan Löfven'in video mesajı gösterildi.

Kurultay'da, Sosyalist Enternasyonal Başkanı ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in gönderdiği mektup ile haklarındaki soruşturmalar sebebiyle tutuklanarak görevden uzaklaştırılan bazı belediye başkanlarının ortak mesajı da okundu.

Kurultay'dan detaylar

Partinin, "Türkiye Yenileniyor" sloganıyla düzenlediği kurultaya, eski milletvekilleri, belediye başkanları, Sosyalist Enternasyonal ve Avrupa Sosyalistler Partisi'nin temsilcileri, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi üyeleri, Avrupa Parlamentosu'ndan siyasi parti gruplarının temsilcileri, yurt dışındaki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının kurduğu siyasi partiler ve kuruluşlardan temsilciler, yabancı ülkelerin büyükelçilikleri ve diplomatik misyon temsilcileri, delegeler, partililer ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri katıldı.

Kurultay salonunda, Özgür Özel'in yanındaki koltuklar, eşi Didem Özel, Murat Karayalçın, eski CHP Genel Sekreteri Önder Sav ve Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'na ayrıldı.

Salondaki ekranlara, dijital olarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Özgür Özel'in posterleri ile Türk bayrakları yansıtıldı. Salonda ayrıca, Özel'in Ekrem İmamoğlu, eski CHP Genel Başkanları Altan Öymen, Hikmet Çetin eski SHP Genel Başkanı Karayalçın ile fotoğraflarına yer verildi.

Kurultay salonundaki dijital ekranlardan, "Rotamız Millet Hedefimiz İktidar Yürüyelim Arkadaşlar" sloganı yansıtıldı.

Salon, her biri "Türkiye Yenileniyor" başlığına sahip, "Yarını Birlikte Kuruyoruz", "Milletin Sözüyle, Gücüyle, Cesaretiyle", "Kimse Geride Kalmıyor", "Gençler Hayallerini Ertelemiyor", "Çocukların Umudu Büyüyor", "Hak Edenin Sesi Yükseliyor" ve "Memlekete Nefes Geliyor" yazılı pankartlarla süslendi.

Kurultay'da, parti için hazırlanan "Teyzem Sağ Olsun", "Kara Düzen Bitiyor", "Yeni Parti Yanında", "Yürürüz İktidara", "Pusulamız Millet", "Yükseliyor Bir Çığlık" şarkıları ilk kez dinletildi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de beyaz zambak, kırmızı gül ile beyaz ve kırmızı gerberalardan oluşan tebrik çelengi gönderdi.

Partinin "kuruluş kurultayı", Genel Başkan Özgür Özel'in katılımcılara hitabı, Kurultay Sonuç Bildirgesi Komisyonu oluşturulması, çalışma ve hesap raporları ile kurultay sonuç bildirgesi raporunun görüşülerek oylanması, ardından genel başkan seçimiyle sürecek.

Kaynak: AA
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