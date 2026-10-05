Yeni Parti Sözcüsü Emre, ittifak için görüşme takvimi yok, güç birliği çağrısı yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yeni Parti Sözcüsü Emre, ittifak için görüşme takvimi yok, güç birliği çağrısı yaptı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeni Parti Sözcüsü Zeynel Emre, siyasi partilerle ittifak iddialarına ilişkin planlanmış görüşme takvimi olmadığını söyledi. Emre, Türkiye, demokrasi ve Cumhuriyet için insanların farklılıklarını kenara bırakıp güç birliği yapması gerektiğini belirtti.

Yeni Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Zeynel Emre, partisinin siyasi partilerle ittifak iddialarına ilişkin, "Şu an planlanmış bir görüşme takvimi yok. Türkiye için, demokrasi için, Cumhuriyet için insanların bir araya gelmesi, farklılıklarını kenara bırakıp güç birliği yapması lazım." dedi.

Yeni Parti Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında parti genel merkezinde toplandı.

MYK gündemiyle ilgili basın toplantısı düzenleyen Emre, iç ve dış politika ile partinin kongre süreçlerini değerlendirdiklerini aktardı.

Zeynel Emre, Mersin'deki yolsuzluk soruşturması kapsamında Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in gözaltına alınmasını ve Ataşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk operasyonunu eleştirdi.

Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın TBMM'de kabul edilip Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi gerektiğini belirten Emre, "Bunun Meclis'te detaylı konuşulması gerekir. Kapsamı ve sakıncaları Meclis'e geldiğinde konuşulmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Fon soruşturmasına değinen Emre, işin ucu nereye giderse gitsin peşini bırakmayacaklarını, emin oldukları bilgileri kamuoyuyla paylaşacaklarını bildirdi.

"Türkiye için insanların bir araya gelmesi lazım"

Yeni Parti Sözcüsü Emre, konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Yeni Parti'nin siyasi partilerle ittifak yapmasıyla ilgili soruya karşılık Emre, şunları kaydetti:

"Şu an planlanmış bir görüşme takvimi yok. Türkiye için, demokrasi için, Cumhuriyet için insanların bir araya gelmesi, farklılıklarını kenara bırakıp güç birliği yapması lazım. İçinde bulunduğumuz durum bir demokrasi krizi. Bir siyasi partinin kendi meselesi olarak ele alabileceği bir mesele değil. Mevcut Anayasa yürürlükte olduğu sürece ittifak siyaseti de devam edecektir, bunlar konuşulacaktır. Partimizin oyunu 'yüzde 60'a kadar nasıl çıkarırız' diye çalışalım, kendi adayımız, 'yüzde 50+1'i nasıl alır' diye çalışalım. Seçim takvimi geldiğinde bu konularla ilgili değerlendirmede bulunuruz ama bugünden olmaz."

Emre, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılacağına yönelik iddiaların sorulması üzerine, "Geçebilir mi, geçebilir. Sizden duyuyoruz bunu. Genel Başkanımızla, bizimle bir iletişimi yok. O nedenle katılacağına yönelik bilgiler geliyor." yanıtını verdi.

Kaynak: AA
Zeynel EmreYeni PartiDemokrasiPolitikaPartilerTürkiyeGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir süredir hastalıkla mücadele eden Bekir Bozdağ’ın son hali Bir süredir hastalıkla mücadele eden Bekir Bozdağ'ın son hali
Fatma Betül Sayan Kaya, fona yatırdığı 63 milyon TL’nin kaynağını bakın nasıl açıkladı Fatma Betül Sayan Kaya, fona yatırdığı 63 milyon TL'nin kaynağını bakın nasıl açıkladı
TFF duyurdu, Jose Mourinho bayram etti Bu haberin gelmesini hiç beklemiyordu TFF duyurdu, Jose Mourinho bayram etti! Bu haberin gelmesini hiç beklemiyordu
Ünlü tesisin sahibinden acı haber Yusuf Akdoğan hayatını kaybetti Ünlü tesisin sahibinden acı haber! Yusuf Akdoğan hayatını kaybetti
Hesabında 100 lira vardı ATM’nin açığını bulunca milyoner oldu Hesabında 100 lira vardı! ATM'nin açığını bulunca milyoner oldu
Gemlik’teki çifte ölümde korkunç gerçek Komşuları gözaltında Gemlik'teki çifte ölümde korkunç gerçek! Komşuları gözaltında
16:43
MHK soruşturmasında MASAK raporu Yasin Kol’un 135 milyon liralık işlemi tespit etti
MHK soruşturmasında MASAK raporu Yasin Kol'un 135 milyon liralık işlemi tespit etti
16:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 3.5 ton ağırlığındaki uzay aracımız yüzde 80 yerlilik oranına sahip
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 3.5 ton ağırlığındaki uzay aracımız yüzde 80 yerlilik oranına sahip
16:11
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral’dan Bakan Şimşek’e fon krizi uyarısı
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral'dan Bakan Şimşek'e fon krizi uyarısı
15:47
İşte Yasin Kol’un ifadesi Milyonluk trafiğe verdiği yanıt olay oldu
İşte Yasin Kol'un ifadesi! Milyonluk trafiğe verdiği yanıt olay oldu
15:39
Türkiye, Müge Anlı’daki Hamid’i konuşuyor Babasının kim olduğu ortaya çıktı
Türkiye, Müge Anlı'daki Hamid'i konuşuyor! Babasının kim olduğu ortaya çıktı
15:30
Yasin Kol’un aylık geliri ortaya çıktı
Yasin Kol'un aylık geliri ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2026 17:12:35. #7.12#
SON DAKİKA: Yeni Parti Sözcüsü Emre, ittifak için görüşme takvimi yok, güç birliği çağrısı yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei