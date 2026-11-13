Yeni Partili Pala, Meclis'te tutuklanan gazetecilerin yanında olduklarını söyledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Yeni Partili Pala, Meclis'te tutuklanan gazetecilerin yanında olduklarını söyledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Yeni Parti Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, Meclis'teki basın toplantısında gazetecilik nedeniyle tutuklanan gazetecilerin yanında olduklarını söyledi. Pala, Aliağa'daki fabrika patlamasına değinerek Türkiye'nin ölümcül iş kazalarında dünyada 2. sırada olduğunu belirtti.

Yeni Parti Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, "Basın özgürlüğünü destekliyoruz. Gazetecilik faaliyeti nedeniyle gözaltına alınan ve tutuklanan gazetecilerin yanındayız." dedi.

Pala, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İzmir'in Aliağa ilçesinde demir çelik fabrikasında yaşanan patlamaya değinerek, Türkiye'nin ölümcül iş kazalarında dünyada 2. sırada olduğunu belirtti.

Hakikatin peşinden koşan gazetecilerin gözaltına alındığını ve tutuklandığını öne süren Pala, "Bu, ülkemizde gazeteciliği ortadan kaldırıp bunu bir tür halkla ilişkiler faaliyetine doğru sürükleme girişimidir, ki asla kabul edilemez. Ülkemizdeki gerçek gazeteciler gazetecilik faaliyeti yapmayı sürdürüyor." ifadelerini kullandı.

Basın özgürlüğünün, demokratik toplumların sağlıklı işlemesi, yurttaşların doğru bilgiye ulaşması ve kamu gücünün denetlenebilmesi için temel bir zorunluluk olduğunu anlatan Pala, "Basın özgürlüğünü destekliyoruz. Gazetecilik faaliyeti nedeniyle gözaltına alınan ve tutuklanan gazetecilerin yanındayız. Dayanışma duygularımızı paylaşıyoruz. Bir kez daha yineliyoruz: gazetecilik suç değildir." diye konuştu.

Kaynak: AA
İnsan HaklarıMilletvekiliKayıhan PalaYeni PartiPolitikaTürkiyeGüncelBursaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Havuz hayaliyle başladı, milyonluk servetle bitti Hepsi ona kaldı Havuz hayaliyle başladı, milyonluk servetle bitti! Hepsi ona kaldı
AVM’de kadınlara saldırdı Karşısına çıkan genç tek yumrukla yere serdi AVM'de kadınlara saldırdı! Karşısına çıkan genç tek yumrukla yere serdi
ABD’de İran korkusu Trump’ın adamları birer birer askeri üslere taşınıyor ABD'de İran korkusu! Trump'ın adamları birer birer askeri üslere taşınıyor
Şehit pilotlarımızın son çabası ortaya çıktı Büyük faciayı önlemişler Şehit pilotlarımızın son çabası ortaya çıktı! Büyük faciayı önlemişler
Kuzey Kore 78 yıllık bayrağını değiştirdi: Yıldız kaldı, ölçü değişti Kuzey Kore 78 yıllık bayrağını değiştirdi: Yıldız kaldı, ölçü değişti
Mağlubiyetin ardından bir kötü haber daha Milli yıldız Fransa maçında yok Mağlubiyetin ardından bir kötü haber daha! Milli yıldız Fransa maçında yok
10:57
İspanyollar Arda Güler’i yere göğe sığdıramadı Messi ve Beckham dediler
İspanyollar Arda Güler'i yere göğe sığdıramadı! Messi ve Beckham dediler
10:54
Altın fiyatlarında sürpriz dönüş Dev bankalar tahminlerini peş peşe güncelledi
Altın fiyatlarında sürpriz dönüş! Dev bankalar tahminlerini peş peşe güncelledi
10:46
Koleksiyonu ortaya çıktı İşçilere tazminatı çok gören patronunun lüks sevdası
Koleksiyonu ortaya çıktı! İşçilere tazminatı çok gören patronunun lüks sevdası
10:43
Daha neler göreceğiz Akıllara durgunluk veren vurgun düzeni
Daha neler göreceğiz! Akıllara durgunluk veren vurgun düzeni
10:36
Şehitler Köprüsü’nde hareketli anlar Silahıyla aracın üzerine çıktı, polis alarmda
Şehitler Köprüsü'nde hareketli anlar! Silahıyla aracın üzerine çıktı, polis alarmda
10:19
TFF resmen açıkladı Milli futbolcu kamptan ayrıldı
TFF resmen açıkladı! Milli futbolcu kamptan ayrıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2026 11:23:41. #7.13#
SON DAKİKA: Yeni Partili Pala, Meclis'te tutuklanan gazetecilerin yanında olduklarını söyledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android