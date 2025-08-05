Yeni Yol Partisi'nden Terörsüz Türkiye Vurgusu

Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Bülent Kaya, "Komisyonun, hali hazırda devam eden yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı, hukuk güvenliği, ifade özgürlüğü, örgütlenme özgürlüğü, bazı yargı kararlarının yerine getirilmemesi gibi başlıklarda alacağı inisiyatifin, geniş toplumsal kesimlerin siyasete ve demokrasiye olan inancını, keza sürece olan destek ve güveni artıracağına, farklı kesimlere dokunularak yapılacak iyileştirmelerin bu sürece olan katkıyı ve desteği arttıracağına inanıyoruz." dedi.

"Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında Meclis'te kurulan komisyon, TBMM Tören Salonu'nda, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplandı.

Kurtulmuş'un açılış konuşmasının ardından söz alan Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Kaya, toplumsal bütünleşmeyi sağlamak amacıyla oluşturulan komisyonun ilk toplantısının ve yeni dönemin millete, ülkeye ve devlete hayırlı olmasını diledi.

Türkiye'nin bulunduğu coğrafyada, çatışma ve şiddet sarmalından çıkılarak, meselelerin müzakere ve diyalog zemininde ele alınması gerektiğini, bunun Türkiye ve bölge açısından önemli ve kıymetli olduğunu belirten Kaya, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan "Terörsüz Türkiye" sürecine verdiği destek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Bahçeli'ye, siyasi partilere ve grubu bulunmayan siyasi parti temsilcilerine teşekkür etti.

Komisyonun kurulmasını çok kıymetli bulduklarını ve partisinin komisyon çalışmalarına destek vereceğini vurgulayan Kaya, şunları kaydetti:

"Komisyonun, hali hazırda devam eden yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı, hukuk güvenliği, ifade özgürlüğü, örgütlenme özgürlüğü, bazı yargı kararlarının yerine getirilmemesi gibi başlıklarda alacağı inisiyatifin, geniş toplumsal kesimlerin siyasete ve demokrasiye olan inancını, keza sürece olan destek ve güveni artıracağını, farklı kesimlere dokunularak yapılacak iyileştirmelerin bu sürece olan katkıyı ve desteği artıracağına inanıyoruz. Biz elbette, uzun bir siyasi tarihin bütün yükünü ve sorunlarını bu komisyonun omuzlarına yükleme tarafları değiliz ancak güvenlik bürokrasisinin ihtiyaç duyduğu düzenlemeler ile toplumun beklentisi arasında bir optimum denge kurabileceğimize inanıyoruz. Böyle bir dengenin, sürece olan toplumsal desteği artıracağına ve siyasal riskleri de minimalize edeceğine inanıyoruz. Dolayısıyla burada elbette çok geniş bir çerçevede ülkenin bütün sorunlarını çözmeye aday bir komisyon olarak değil ama sadece araçsallaştırılmış birkaç konuyu ele alan bir komisyon da olmama noktasında bir gayret içerisinde olacağız. Biz, ana eksenin elbette 'örgütün silah bırakması' olduğunun farkındayız ama örgütün silah bırakmasından sonra nasıl bir Türkiye tahayyül ettiğimizi, nasıl bir demokrasi, nasıl bir hukuk devleti istediğimizi de burada eğer dile getirmezsek süreci eksik olarak tanımlamış oluruz diye düşünüyoruz."

Yeni dönemde siyasi partilerin daha iyiyi yapma konusunda birbirleriyle rekabet etmeleri gerektiğini dile getiren Kaya, herkesin siyasetin yeni diline, yeni kültürüne ayak uydurmasını, katkı sunmasını dilediklerini belirtti.

Komisyonda günlük politik tartışmaların ötesinde bir çalışma ortaya koymayı ümit ettiklerini aktaran Kaya, TBMM Başkanı Kurtulmuş'a, komisyonun kurulma sürecine verdiği destek dolayısıyla teşekkür etti.

"Güvensizlik hali önemli ölçüde ortadan kalktı"

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Mehmet Emin Ekmen de birtakım demokratikleşme sorunlarının, şiddet ve terör vakasının sonlandırılması noktasında ortaya konan iradenin kıymetli ve önemli olduğuna inandığını vurguladı.

Devletin bu süreci 1993'ten bu yana 13 kez denediğini anımsatan Ekmen, "Şüphesiz böyle bir tecrübenin bizde yarattığı ilk his 13 kere başaramamış olmanın getirdiği güvensizlik haliydi. Bu güvensizlik halinin bugüne kadar yaşanan gelişmelerle önemli ölçüde ortadan kalktığını ifade edebiliriz." diye konuştu.

Herkesin bu süreçlere dair muhasebeyi samimi şekilde yapması, geçmişte yaşanan süreçlerin tıkanma ve sona erme sebeplerini gerçekçi şekilde analiz etmesi ve geçmişteki ders ve tecrübelerin ışığında bugünkü süreci yürütmesi gerektiğini belirten Ekmen, komisyonun kuruluş sürecinde ince işçilikle, çok detaylı diplomasi yürütüldüğünü söyledi.

Bugüne kadar Meclis'teki benzer komisyonların tutanak ve raporlarının da tarihsel hafıza, müktesebat ve süreklilik açısından komisyon kaydına alınmasını teklif eden Ekmen, "Böylelikle birtakım çalışmaları tekrar yapma yükümlülüğünden kurtulabileceğimiz gibi Meclisimizin de bu konudaki geçmiş hafızasını bugüne taşımak gibi önemli imkan da bulmuş olacağız." ifadesini kullandı.

Ekmen, belirli konularda yapılacak iyileştirmelerin, komisyona ve sürece olan güveni de artıracağını düşündüğünü dile getirdi.