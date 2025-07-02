Yeni Yol Partisi'nin TBMM Toplantısı - Son Dakika
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Politika

Yeni Yol Partisi'nin TBMM Toplantısı

02.07.2025 12:54
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DEVA, Gelecek ve Saadet partileri TBMM'de toplandı; gündemde Sivas katliamı ve yangın sorunları var.

DEVA, Gelecek ve Saadet partilerinin kurduğu Yeni Yol Partisinin TBMM Grup Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Arıkan, Sivas'ta 2 Temmuz 1993'te Madımak Oteli'nin yakılması ve 37 kişinin ölümüyle sonuçlanan olayları hatırlattı.

"Yaşananların hepsi bizim acımız." diyen Arıkan, "Kaybettiklerimizin hepsi bizim insanlarımız. Hakikatle yüzleşmek, muhataplarıyla helalleşmek, milletçe kucaklaşmamız gerekiyor. Mütedeyyin-seküler, Alevi-Sünni, Türk-Kürt birbirimizi el üstünde tutmamız gerekiyor. Bu ülkede ne yeni açılan yaralar olsun ne de eski yaralar yeniden kanatılsın. Birbirimizi dinleyelim, birbirimizi anlayalım, birbirimizi bağrımıza basalım. Siz kuvveti, çoğunluğu, menfaati, imtiyazı öncelerseniz insan insanın kurdu olur ama 'önce hak, önce adalet' derseniz insan insanın yurdu olur." diye konuştu.

Gurbetçilerin yaşadıkları sorunlara değinen Arıkan, gurbetçilerin kullandığı kara yollarındaki sorunların hızlı bir şekilde çözülmesi, bu yollarda yaşanan rüşvet, can ve mal güvenliği sorunu, haksız muamele, hırsızlık gibi konuların üzerine dikkatle gidilmesi gerektiğini söyledi.

Bu konuda "Sıla Yolu Projesi" önerisini dile getiren Arıkan, güzergah boyunca kurulacak "sıla yolu dinlenme tesisleri" ile gurbetçilerin her türlü ihtiyacının güvenli bir şekilde karşılanabileceğini ifade etti.

Washington'dan dizayn edilmek ve Tel Aviv'den yönetilmek istenen yeni bir Orta Doğu bulunduğunu savunan Arıkan, "Kendilerini bu topraklar üzerinde hak sahibi görenler istiyorlar ki bölgenin tüm devletleri yumuşak bir lokma haline gelsin. İstiyorlar ki hiçbir irade onların bu planlarını bozmasın. İstiyorlar ki siyonizmin aldığı kararlar aynı gün Washington'da, Londra'da, Tel Aviv'de onaylansın; ertesi gün de Ankara'da, Tahran'da, Kahire'de uygulansın. Biz bunu reddediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'deki orman yangınlarına da değinen Arıkan, gerekli önlemlerin alınmadığını öne sürdü. Arıkan, yangından zarar gören yerlerin, eski haline dönmesi ve imara açılmaması için anayasal güvence sağlanması gerektiğini kaydetti.

Arıkan, kamu çalışanlarının enflasyona ezdirilmemesi gerektiğini de dile getirdi.

"Bundan hep beraber memnun olmamız gerekir"

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Madımak ve Başbağlar'da hayatını kaybedenleri andı, bu tür olayların tekrarlanmaması için yaşananların unutulmaması gerektiğini vurguladı.

Orman yangınlarının, hatalı politikalar nedeniyle önlenemediğini savunan Babacan, çıkar amacıyla haksız rant için yangın çıkartanların en ağır şekilde cezalandırılması, afetlerin her birine yerelden müdahale edecek gerekli yapılanmaların oluşturulması gerektiğini belirtti.

Terörsüz Türkiye hedefine yönelik gelişmelere işaret eden Babacan, "Eğer bir örgüt kendini fesih ve silahları bırakma kararı alıyorsa, bu karar da artık uygulama safhasına geçtiyse bundan hep beraber memnun olmamız gerekir." dedi.

"Suriye içindeki gelişmelerin, bundan sonraki sürecin doğru bir istikamette ilerlemesine yardımcı olabileceği ya da eski kötü günlere dönülmesiyle sonuçlanabileceği" görüşünü dile getiren Babacan, Suriye'nin kendi toprak bütünlüğü ve siyasi birliği içerisinde bir çözüm için herkesin gayret etmesi gerektiğini söyledi.

Suriye'de "bu işi" bozabilecek en önemli aktörün İsrail olduğunu ifade eden Babacan, İsrail'in, istikrarlı değil, kendi içinde bölünmüş, parçalanmış, zayıf bir Suriye istediğini belirtti.

Babacan, Terörsüz Türkiye hedefine yönelik TBMM'de kurulması planlanan komisyona ilişkin de şu ifadeleri kullandı:

"Bizim tavsiyelerimiz doğrultusunda şekillenen bir komisyon olacak gibi görünüyor. Eğer komisyon bu şekilde kurulur ve çalışmaya başlarsa hem iyi bir istişare ortamı olacaktır hem geniş kesimlerin bu süreci sahiplenmesine vesile olacaktır hem de iktidarın hatalarından dönme, yanlışlarını onlara anlatma, söyleme ve tavsiyeleri, önerileri dillendirmeyle ilgili bir çalışma olacaktır. Umut ediyoruz ki başarılı olur, hedefine ulaşır."

Öte yandan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, yurt dışında devam eden programları nedeniyle toplantıya katılmadı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Yeni Yol Partisi'nin TBMM Toplantısı - Son Dakika

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