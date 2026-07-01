Yeni Yol Partisi Toplantısı: Emekli Aylıkları ve NATO Eleştirisi

Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisinin kurduğu Yeni Yol Partisinin TBMM Grup Toplantısı yapıldı.

Toplantıda konuşan Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, geçen hafta sonu Adıyaman'da vatandaşlarla bir araya gelerek dertlerini dinlediklerini söyledi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen şehirde hala bazı sorunlar yaşandığını ileri süren Arıkan, bu konu üzerinden hükümeti eleştirdi.

Türkiye'de en düşük emekli aylığı alanlara açlık sınırının altında bir ücretle "hayatta kal" denildiğini savunan Arıkan, emekliliği bir bütçe meselesi değil "kul hakkı" olarak niteledi.

Arıkan, "Gelin bu meseleye hesapla değil, vicdanla bakalım. Gelin bu ay, en düşük emekli maaşını asgari ücrete eşitleyecek kalıcı bir kanuni düzenleme yapalım. Getirin bu teklifi sonuna kadar destekleyelim." dedi.

Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi için alınan bazı tedbirleri eleştiren Arıkan, gazetecilere ambargo koyulduğunu, yol kenarlarının brandalarla kapatıldığını söyledi.

Arıkan, NATO'nun Brüksel'de protesto edilebildiğini ancak Ankara'da protesto edilemediğini öne sürerek, "Siz vatandaşın en tabii anayasal hakkını elinden alacaksınız sonra da kalkıp 'sivil anayasa yapacağız' teranesi anlatacaksınız. Biz buradan, 'hadi oradan' diyoruz." ifadesini kullandı.

Savunma sanayisi alanında atılan her adımı ve ortaya konulan her çabayı yürekten desteklediklerini belirten Arıkan, Amerikalı bir fonun Türk savunma sanayisi şirketlerinden ASELSAN'ı satın almak istediğiyle ilgili iddiaların bulunduğunu söyledi.

Bu iddialara bir cevap beklediklerini belirten Arıkan, ASELSAN'ın herhangi bir ticari kurum olmadığını anlatarak, "ASELSAN, bu milletin bağımsızlık iradesidir. Bu nedenle bizler için mesele nettir, Türkiye'nin stratejik savunma sanayisi şirketleri küresel sermaye hesaplarının değil, bu milletin egemenlik hakkının konusudur ve bu topraklarda kurulan her milli değer, yine bu toprakların iradesiyle korunacaktır." sözlerini sarf etti.

Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs konusunda Şahsi Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar tarafından "Kıbrıs Stratejik Anlaşma Belgesi hazırlandığı" iddiasına değindi.

Kıbrıs'ın kendileri için sadece bir ada olmadığını vurgulayan Arıkan, "İnşallah bu iddia doğru değildir. İktidardan bunun doğru olmadığıyla alakalı milletimizin aydınlatılmasını bekliyoruz. Eğer böyle bir hazırlık varsa, bundan da derhal vazgeçilmelidir. Kıbrıs'ta verilecek en küçük taviz, sadece Kıbrıs değil, Türkiye için de bir beka meselesidir." değerlendirmesinde bulundu.

Arıkan, İsrail hükümetinin, Ermenilerin 1915 olaylarıyla ilgili iddialarına yönelik aldığı karara tepki gösterdi.

Bu kararın altında Filistin'de soykırım yaptığı bütün dünya tarafından tescillenen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun imzasının bulunduğunu anlatan Arıkan, "Eğer soykırımcı arıyorsanız Gazze'ye, Lübnan'a, Suriye'ye bakın. Okul sıralarında katlettiğiniz Minablı kız çocuklarına bakın. İsrail'e söylüyorum, soykırımcı arıyorsanız aynaya bakın." dedi.

"En düşük emekli aylığı, asgari ücretten az olmamalı"

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi için alınan tedbirleri değerlendirdi.

Bu kapsamda Ankara'da 13 gün süreyle eylem yasağı ilan edildiğini dile getiren Davutoğlu, gösteri yapmanın Anayasal bir hak olduğunu anlatarak, "Zirve, gösteri yapma hakkını ortadan kaldırır mı?" sorusunu yöneltti.

Davutoğlu, gösterilerin engellenmemesi çağrısında bulunarak, "Bırakın insanlar sokağa çıksın. Bırakın Trump inerken Ankara sokağında on binlerin 'Gazze' diye haykırışını duysun. Ankara'da polisler, kapatılan yollar değil, insanlık vicdanı haykırsın." diye konuştu.

Ekonomi politikalarına yönelik değerlendirmelerde bulunan Davutoğlu, Türkiye'de çalışanların da emeklilerin de mağdur edildiğini savundu.

Davutoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Emeklilerin intibak sorunu çözülmeli. En düşük emekli aylığı, asgari ücretten az olmamalı. Emekliye reraftan pay verilmeli. Emeklinin aylık bağlama oranı yeniden yüzde 70 olmalıdır, emekliye sağlıkta katkı payı muafiyeti getirilmelidir. Bayram ikramiyeleri en düşük emekli aylığına endekslenmelidir. Daha nice talepler... Hepsi hakkıdır. Emeklisine onurlu bir hayat sürdüremeyen bir yönetimin refah içinde yaşaması haramdır."

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "askeri hastanelerin yeniden açılması"na yönelik ifadelerini de anımsatan Davutoğlu, kişilerin yaptığı yanlışlardan dolayı bir kurumun kapatılamayacağını belirtti.

Davutoğlu, askeri hastanelerin Türk Silahlı Kuvvetleri açısından önemine dikkati çekerek, "Bu hatadan tez zamanda dönülmeli ve askeri hastanelerimiz tekrar tam kapasite açılmalı. Gerçek bir savunma sanayisi ne kadar ihtiyaçsa askeri hastanelerimiz de bir toplum, ordu için o kadar ihtiyaçtır." ifadelerini kullandı.

"Bunların niyeti, Gazze'de yaptıkları bu büyük katliamı örtmek"

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Venezuela'da yaşanan depremlerden etkilenenlere "geçmiş olsun" dileğinde bulundu, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede vefat eden usta oyuncu Kadir İnanır'ı andı.

İsrail hükümetinin, Ermenilerin 1915 olaylarıyla ilgili iddialarına yönelik aldığı kararı "saçmalık" olarak niteleyen Babacan, İsrail hükümetinin kendi suçlarını örtmek için geçmişte çare aradığına dikkati çekti.

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun tutuklanma korkusu ile pek çok ülkeye seyahat edemediğine işaret eden Babacan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunların niyeti, Gazze'de yaptıkları bu büyük katliamı, soykırımı perdelemek, örtmek ve kamuoyunun ilgisini kendilerine göre başka bir alana çekmeye çalışmak. Biz, şimdiye kadar olduğu gibi her platformda ülkemizin tezlerini kararlılıkla, soğukkanlılıkla ama güçlü bir şekilde savunmaya devam edeceğiz. Gazze'de on binlerce masumun ölümünden sorumlu olanlar ise er ya da geç yargı önüne çıkacak ve hesap verecek. Her birinden tek tek hesap soracağız."

Babacan, ekonomi politikalarına yönelik değerlendirmelerde bulunarak, Türk-İş'in araştırmasına göre 4 kişilik bir ailenin açlık sınırının 35 bin 759 liraya çıktığını söyledi.

Asgari ücrete geçen sene ara zam yapılmadığını, bu yıl da hükümetin zam yapmama konusunda ısrarcı olduğunu öne süren Babacan, "1 Temmuz'da asgari ücrete ara zam vermemek hak gasbıdır, kul hakkına girmektir. Yine en düşük emekli maaşının mutlaka güncellenmesi gerekiyor." sözlerini sarf etti.

Babacan, Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi kapsamında alınan bazı tedbirlere değindi, bazı kişilerin tutuklanmasını eleştirdi.

Söz konusu tutuklamaların varsayımlar üzerine yapıldığını iddia eden Babacan, "Hukuk ihtimallerle, varsayımlarla, 'belki'lerle, potansiyellerle işlemez. Hukuk, delille işler. Sen 'ya suç işlersen' diye hiç kimseyi gözaltına alamazsın. Suç işler, kanıtlanır, iddialar delile bağlanır ancak ondan sonra gerekli yaptırımlar uygulanır. Ben, iktidardakilere buradan hatırlatmak istiyorum, Türkiye'nin NATO ile anlaşması varsa Türkiye Cumhuriyeti'nin de kendi vatandaşlarıyla bir anlaşması var. Bu anlaşmanın adı kanunlardır, Anayasa'dır, hukuktur." dedi.

Babacan, kamuoyunda "12. Yargı Paketi" olarak bilinen Yargının Etkin ve Verimli İşlemesine Yönelik Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne de değinerek, teklifin beklentileri karşılamadığını savundu.