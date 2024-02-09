Yeniden Refah, "Sakarya ve Kocaeli'ni istedik" dedi, AK Parti cephesinden yanıt geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Yeniden Refah, "Sakarya ve Kocaeli'ni istedik" dedi, AK Parti cephesinden yanıt geldi

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanvekili Prof. Dr. Doğan Aydal'ın büyükşehirlerde ittifak yapmak için AK Parti'den Sakarya ve Kocaeli'ni istedikleri yönündeki sözlere AK Parti cephesinden ilk yanıt geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İhsan Yavuz, "Ben o masada Sakarya'nın adının geçtiğini hatırlamıyorum. Kocaeli ve Malatya geçti ama Sakarya'nın geçtiğini hatırlamıyorum" dedi.

09.02.2024 11:29  Güncelleme: 12:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CNN Türk'te Dicle Canova'nın gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, Yeniden Refah Partisi ile yaşanan ittifak kriziyle ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

"KONUŞULANLARIN DIŞARI SAÇILMASINI DOĞRU BULMUYORUZ"

Yeniden Refah Partisi ile bu süreçte 4 toplantı yaptıklarını ifade eden Yavuz, "Nurettin Taş Bey, Doğan Ayda Hoca ile oturduk. Bu masada her şeyi konuşalım dedik. Bakış açıları farklı olabilir. Konuşuyor olmak çok önemli. Karşı gurup konuşuyor mu? Orda konuşulanların dışarıya saçılmasını doğru bulmuyoruz. Doğan Hocam birkaç açıklama yaptı. Aradım 'Ben böyle demedim' ki dedim. Ben ne dediğimi biliyorum. Her bilgiyi açıklamak durumunda değiliz. Biz bir şeyi açıklıyorsak doğru açıklarız. Bir problem yok. 1 Şubat'ta oturduk. 5 Şubat'a kadar karşılıklı tekliflerde bulunduk. Bir kısım belediyelerde tekliflerde bulundular. Bizim sadece meclis üyesi ile sınırlı tekliflerde bulunmadık. Yeniden oturup oturmayacağımızın cevabı bende yok" dedi.

YENİDEN REFAH, SAKARYA VE KOCAELİ'Nİ Mİ İSTEDİ?

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanvekili Prof. Dr. Doğan Aydal'ın büyükşehirlerde ittifak yapmak için AK Parti'den Sakarya ve Kocaeli'ni istedikleri yönündeki sözlerine de yanıt veren Yavuz, "Bir kısım büyükşehirler, bir kısım küçük şehirler olmak üzere bir teklif getirdiler. Biz de bunun olamayacağını söyleyip karşı teklifte bulunduk. Yani denildiği gibi bizimkisi sadece meclis üyeleri ile sınırlı olacak bir teklif değildi. Ben o masada Sakarya'nın adının geçtiğini hatırlamıyorum. Kocaeli ve Malatya geçti ama Sakarya'nın geçtiğini hatırlamıyorum" şeklinde konuştu.

AK PARTİ ADAYLARINI GERİ ÇEKER Mİ?

AK Parti'nin Büyükşehir adaylarını geri çekip Yeniden Refah'a adaylık verip vermeyecekleri sorusunu da yanıtlayan Yavuz, "Çok kolay olmaz. Belli bir süreçten geçerek o isimlere karar verdik" ifadelerini kullandı.

Yeniden Refah, "Sakarya ve Kocaeli\'ni istedik" dedi, AK Parti cephesinden yanıt geldi

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Yusuf Kalkan: Sanki adamların oyu yüzde 5 ulan tayyip erdoğanın işareti ile yüzde 3 ü aldınız hala kalkmış konuşuyorsunuz 87 149 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu: Ne istediler de vermedik :)) Veririz yahu. Menfaat nerede AKP orada. 147 79 Yanıtla
  • Muzaffer Durmaz: Bi 30 madde daha yaparsınız, sıkıntı değil. Nasıl olsa yapılmış yapılmamış kimse bakmıyor. 57 20 Yanıtla
  • alos : diyelim ki 2 belediyeyi verdiler ne yapacaksınız, hizmet alamassınız garip kalırsınız 56 12 Yanıtla
  • ali çakmak: Yetmez, istanbul ve ankara da verilmeli ! 46 14 Yanıtla
  • Semih Yetkin: Gelecekteki cumhurbaşkani Fatih erbakan ben olamayacaksam o olsun 34 24 Yanıtla
  • Serkan Basar: ikiside aynı kazağın laciverti 34 15 Yanıtla
  • cemal aslan: Karşı taraftan isteseler daha fazla alırlar. 22 3 Yanıtla
  • Ailesi İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın Dünya'ya dönüşünü böyle takip etti
    18:50 Ailesi İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın Dünya'ya dönüşünü böyle takip etti

    Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın 48 saat süren dönüş yolculuğu sonrası Dünya'ya indi. Mersin'in Silifke ilçesinde Gezeravcı'nın yaşayan akrabaları, ilk Türk astronotun Dünya'ya inişini babaevinde duygu dolu bir şekilde izledi.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kılıçdaroğlu'nu sırtından hançerlediler, Özgür Efendi'nin de dikkat etmesi lazım
    18:42 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kılıçdaroğlu'nu sırtından hançerlediler, Özgür Efendi'nin de dikkat etmesi lazım

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Antalya aday tanıtım töreninde CHP'ye yüklendi. Özgür Özel'e bir de uyarıda bulunan Erdoğan, "Biz Bay Kemal'le en azından açıktan ve aleni milletin gözü önünde cereyan eden siyasi bir mücadele yürütüyorduk. İşte Bay Kemal'i sırtından hançerleyerek koltuğundan indirdiler, Ankara'da bir ofisin dört duvarı arasına vebalı gibi hapsettiler. Özgür Efendi'nin de dikkat etmesi lazım. Aynı hançer, her an kendi sırtına da inebilir" dedi.

  • Netanyahu Refah kentindeki Gazzelilerin tahliyesi için orduya emir verdi
    18:41 Netanyahu Refah kentindeki Gazzelilerin tahliyesi için orduya emir verdi

    İsrail saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'nin güneyinde bulunan Refah kentine giden Gazzeliler, orada da İsrail zulmüyle karşılaştı. 1,4 milyon Gazzelinin sığındığı kent İsrail ordusu tarafından kuşatıldı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, orduya verdiği emirde Gazzelilerin sığındığı son bölge olan Refah kentindeki sivillerin tahliye edilmesini istedi.

  • Tuzla Piyade Okulu'ndaki soruşturmada karar! Disipline sevk edilen personeller ihraç edildi
    17:50 Tuzla Piyade Okulu'ndaki soruşturmada karar! Disipline sevk edilen personeller ihraç edildi

    İstanbul'daki Tuzla Piyade Okul Komutanlığı'nda 10 Kasım'da Mustafa Kemal Atatürk'ün vefat yıl dönümünde düzenlenen anma töreninde Atatürk'ün fotoğrafını yakasına takmayan personel ile buna tepki gösteren diğer personeller hakkında başlatılan soruşturmada karar çıktı. Disipline sevk edilen personeller Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edildi.

  • Evin altına 40 metrelik kuyu açıp, asansör sistemi kurarak define aradılar
    17:44 Evin altına 40 metrelik kuyu açıp, asansör sistemi kurarak define aradılar

    Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesinde bir evin altının kazılıp kaçak define arandığı tespit edildi. Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda evin altında kuyu açılarak define arandığı ortaya çıktı. Yapılan aramada, kuyu yanı sıra asansör sistemi, el dedektörü, kazma, balta, gaz maskesi gibi malzemeler ele geçirildi. 5 şüpheli gözaltına alındı.

  • AK Parti'nin Antalya ilçe belediye başkan adayları açıklandı
    17:13 AK Parti'nin Antalya ilçe belediye başkan adayları açıklandı

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Antalya ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı. Erdoğan, sosyal belediyecilik anlayışının altını çizerek, tüm toplumsal kesimlere karşı hassas belediyecilik hizmetleri sunacaklarını söyledi.

  • Seçil Erzan'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi
    17:12 Seçil Erzan'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi

    Yüksek kar getirili ''Fatih Terim Fonu'' vaadiyle aralarında Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu pek çok kişiyi dolandırdığı iddia edilen banka şube müdürü Seçil Erzan'ın dosya üzerinden yapılan tutukluluk incelemesinde tutukluluk halinin devamına hükmedildi.

  • Gürcistan'da İstanbul Çarşısı'na saldırı: 4 ölü, 1 yaralı
    16:51 Gürcistan'da İstanbul Çarşısı'na saldırı: 4 ölü, 1 yaralı

    Gürcistan'ın Rustavi kentindeki bir çarşıda gerçekleşen saldırıda, 36 yaşındaki bir saldırgan 4 kişiyi öldürdü ve 1 kişiyi yaraladı. Saldırgan polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yeniden Refah Partisi, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Yeniden Refah, 'Sakarya ve Kocaeli'ni istedik' dedi, AK Parti cephesinden yanıt geldi - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2024 20:08:48. #1.11#
SON DAKİKA: Yeniden Refah, "Sakarya ve Kocaeli'ni istedik" dedi, AK Parti cephesinden yanıt geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement