Yeniden Refah Partisi, Can Atalay için olağanüstü oturuma katılacak - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Yeniden Refah Partisi, Can Atalay için olağanüstü oturuma katılacak

Yeniden Refah Partisi, Can Atalay için olağanüstü oturuma katılacak

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, TBMM'de Can Atalay için yapılacak olağanüstü oturuma ilişkin açıklamalarda bulundu. Kılıç, Anayasa Mahkemesi kararlarına uyulmasını tavsiye ettiklerini belirtti.

14.08.2024 20:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, TBMM'de Can Atalay için yapılacak olağanüstü oturuma ilişkin, "Olağanüstü toplantı çağrısına Yeniden Refah Partisi katılacak, uyacak. Anayasa Mahkemesi kararlarına uyulmasını tavsiye ediyoruz." dedi.

Partisinin genel merkezinde gerçekleştirilen Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrasında basın toplantısı düzenleyen Kılıç, gündemi değerlendirdi.

Hükümetin uyguladığı tarım politikalarını eleştiren Kılıç, çiftçilerin ürettiği üründen maliyetini çıkartamadığını öne sürdü.

Kılıç, şehirde yaşayan vatandaşların da alışveriş filesini doldurmakta zorlandığını belirterek, "Türkiye acilen hal yasasını çıkarmak zorundadır, bir ürünün haldeki, pazardaki, manavdaki fiyatı, tarladaki fiyatının beş, sekiz, on katına çıkıyorsa burada bir haksızlık var." diye konuştu.

"Belediye başkanlarına düşen görev emanete sahip çıkmaktır"

Bir gazetecinin, Yeniden Refah Partili bazı belediye başkanlarının AK Parti'ye geçtiğini anımsatarak, Şanlıurfa Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar'ın da AK Parti ile temasta olduğu iddialarını sorması üzerine Kılıç, "Seçilen bütün belediye başkanlarına düşen görev 5 yıl boyunca milletin tevdi ettiği emaneti omuzlarında taşımak, partisinde kalmak, emanete sahip çıkmaktır. Yeniden Refah Partisinin 63 belediyesinden 13'ü partimizden ayrıldı, bu olağan bir durum değil. Bunu normal, olağan, sıradan bir durum olarak göremeyiz, karşılayamayız." ifadelerini kullandı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar'la ilgili de konuşan Kılıç, "Büyükşehir Belediye Başkanımız hem partiye geçişimiz sürecinde hem de sonrasındaki açıklamalarında partisindeki huzurunu, partisinden duyduğu memnuniyeti ve Urfa halkına hizmet etme iradesini defalarca bize de kamuoyuna da beyan etmiştir. Bu tartışmaların kasıtlı polemikler olduğunu ve bir yıpratma kampanyasının yansımaları olarak cereyan ettiğini düşünüyorum. Sayın Gülpınar partimizdedir, Şanlıurfa'dadır, hizmetine devam etmektedir." dedi.

"Normlar hiyerarşisine riayet edilmeli"

TBMM'de Can Atalay için yapılacak olağanüstü oturuma ilişkin soruyu yanıtlayan Kılıç, Türkiye Cumhuriyeti'nin bir hukuk devleti olduğunu, hukuk devletinde normlar hiyerarşisine riayet edilmesi gerektiğini söyledi. Kılıç, "Yüksek yargı kurumları arasındaki çatışmanın çözüm merci TBMM'dir. Eğer TBMM yüksek yargıdaki çatışmayı çözemezse gidilecek yer bellidir, millet iradesidir." diye konuştu.

Mevcut Anayasa ve hukuk sistemine göre kararlar alarak adımların atılması gerektiğini dile getiren Kılıç, "Olağanüstü toplantı çağrısına Yeniden Refah Partisi katılacak, uyacak. Anayasa Mahkemesi kararlarına uyulmasını tavsiye ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Anayasa Mahkemesi, Suat Kılıç, Refah, Tarım, Belediye, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Yeniden Refah Partisi, Can Atalay için olağanüstü oturuma katılacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:55 Erdoğan’dan Guterres’e yanıt: BM Güvenlik Konseyi’nin yapısının kökten değiştirilmesi gerekmektedir Erdoğan'dan Guterres'e yanıt: BM Güvenlik Konseyi'nin yapısının kökten değiştirilmesi gerekmektedir
19:19 27 yıl hapisle aranan Hülya, Sedat olarak yakayı ele verdi 27 yıl hapisle aranan Hülya, Sedat olarak yakayı ele verdi
18:44 16 terör eyleminin talimatını veren kırmızı kategorideki terörist etkisiz hale getirildi 16 terör eyleminin talimatını veren kırmızı kategorideki terörist etkisiz hale getirildi
18:24 7 belediye başkanını AK Parti’ye kaptıran YRP’den zehir zemberek açıklama 7 belediye başkanını AK Parti'ye kaptıran YRP'den zehir zemberek açıklama
15:39 AK Parti’ye katılan belediye başkanları ve milletvekillerinin listesi belli oldu AK Parti'ye katılan belediye başkanları ve milletvekillerinin listesi belli oldu
11:29 Icardi’nin Mourinho üzerinden verdiği mesaj Fenerbahçelileri küplere bindirecek Icardi'nin Mourinho üzerinden verdiği mesaj Fenerbahçelileri küplere bindirecek
11:24 Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg, eşi Priscilla Chan’a olan sevgisini göstermek için Roma geleneğini uygun heykel yaptırdı Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg, eşi Priscilla Chan'a olan sevgisini göstermek için Roma geleneğini uygun heykel yaptırdı
11:20 İstanbul’da kaldırımda yürüyen hamile kadına taciz O anlar kamerada İstanbul'da kaldırımda yürüyen hamile kadına taciz! O anlar kamerada
11:09 Kamala Harris’in seçim ekibi, medya kuruluşlarına haber vermeden haber başlıklarını Harris’in lehine düzenledi Kamala Harris'in seçim ekibi, medya kuruluşlarına haber vermeden haber başlıklarını Harris'in lehine düzenledi
11:02 5 kişiyi yaralayan Eskişehir saldırganı, dünyayı kana bulayan teröristleri idol edinmiş 5 kişiyi yaralayan Eskişehir saldırganı, dünyayı kana bulayan teröristleri idol edinmiş
11:02 Survivor göndermesi çok konuşulur Serhat Akın, Fener’in elenmesi sonrası Acun’u topa tuttu Survivor göndermesi çok konuşulur! Serhat Akın, Fener'in elenmesi sonrası Acun'u topa tuttu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2024 21:20:31. #1.13#
SON DAKİKA: Yeniden Refah Partisi, Can Atalay için olağanüstü oturuma katılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement