Yeniden Refah Partisi, CHP'yi ziyaret etti

Politika

Yeniden Refah Parti heyeti, Kurban Bayramı dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'ni ziyaret etti.

Kurban Bayramı'nın ikinci gününde siyasi partiler arasındaki bayramlaşma mesaisi devam ediyor. Bu çerçevede Yeniden Refah Partisi heyeti, bayram dolayısıyla CHP Genel Merkezine ziyarette bulundu. Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Geyveli başkanlığındaki heyeti, CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yücel başkanlığındaki heyet karşıladı.

"Mevcut toplumsal olaylara bakışlarımızda çok fazla farklılık olduğunu düşünmüyorum"

Burada konuşan Geyveli, CHP'nin 31 Mart Yerel Seçimleri'nde göstermiş olduğu başarıdan dolayı tebrik ettiklerini ifade ederek, "Bir demokrasi şöleninin Türkiye'de gerçekleştiğini, değişiminden olabileceğini bu noktada herhangi bir şekilde vatandaşın iradesinde kimsenin üzerine ipotek olmadan karşılığını gösterebileceğini gördük. Biz de 64 belediye kazanarak çıktık. Dolayısıyla, şu anki mevcut toplumsal olaylara bakışlarımızda çok fazla farklılık olduğunu düşünmüyorum. Bazı konularda tabii ki farklılıklarımız olacak. Eğer aynı düşünseydik aynı partide yer alırdık. Bunlar bizim zenginliğimiz" ifadelerini kullandı.

Yücel ise Yeniden Refah Partisi'nin siyasetteki özgür ve bağımsız duruşunu partisi olarak çok önemsediklerini dile getirerek, "31 Mart Yerel Seçimlerinde Yeniden Refah Partisi'nin de başarısını tebrik ediyoruz. CHP'ye yönelik toplumun verdiği bir görev ve sorumluluk olarak görüyoruz. Toplum bize bir görev verdi. Elbette size de bir görev verdi. Burada üreteceğiniz hizmet Türkiye siyasetinin geleceğinin şekillenmesi noktasında çok kıymetli" dedi.

"Şu anda toplumun gündemi anayasa değişikli değil"

Yeni anayasa çalışmalarında iktidarla ortak bir çalışma içerisinde olmadıklarını dile getiren Yücel, "Bizim tavrımız, önce mevcut anayasaya uyulması yönünde. Anayasa Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uyulması yönünde ne zaman ki mevcut anayasa yok sayılmaz, uyulur; Anayasa Mahkemesi ve yargı kararları tartışmaya açılmaz o zaman anayasa konusunda da bir görüşme süreci olabilir. Şu anda toplumun gündemi anayasa değişikli değil" diye konuştu.

"Katledilenlerin Müslüman olması önemli ama bir taraftan İsrail vatandaşları da katlediliyor"

Yücel, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Filistin'in tanınması yönünde 119 ülkenin başbakanına mektup gönderdiğine dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"İspanya Filistin'i bağımsız bir devlet olarak tanıdı. Filistin konusundaki tavrımız ve duruşumuz Yeniden Refah Partisi'nden farksız değil. Orta Doğu'nun göbeğinde böyle bir katliama karşı devletlerin bu kadar aciz kalması insanlığın bir ayıbı. İktidar partisi de bir tavır ortaya koyuyor, kınıyor ve lanetliyor ama Türkiye Cumhuriyeti'nin daha fazlasını yapabilmesi lazım. İnisiyatif alması lazım ve bu katliamın sonlandırılması konusunda somut bir tavır ortaya koyması lazım. Geçmişte bunun örnekleri var. Türkiye bölgenin en güçlü devleti, bunu yapabilecek güçte bir devletiz ama ne yazık ki bir aktör olarak değil, izleyici olarak ya da sadece itiraz eden bir devlet konumuna düşmüş durumdayız. Orada katledilen vatandaşlarımızın Müslüman olması önemli ama bir taraftan İsrail vatandaşları da katlediliyor. Kendi devletlerine karşı çok ciddi tepki ortaya koyan, bu durumdan şikayetçi olan insanlar var ama ne yazık ki bunu çözecek çözüm ortaya koyacak bir güç ortaya çıkmış değil." - ANKARA