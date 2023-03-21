Yeniden Refah Partisi, Cumhur İttifakı'nın teklifini neden reddetti? Kulisleri sarsan "20 vekil" iddiası - Son Dakika
Üye Girişi

Yeniden Refah Partisi, Cumhur İttifakı'nın teklifini neden reddetti? Kulisleri sarsan "20 vekil" iddiası

21.03.2023 10:28

Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, dün yaptıklarını görüşmeler sonucunda Cumhur İttifakı'na katılmayacaklarını duyurmasının ardından cumhurbaşkanlığı için adaylığını açıkladı. Erbakan'ın ittifak görüşmelerinde AK Parti'den 20 vekil istediği, ancak bu talebin olumsuz karşılanmaması sebebiyle ittifaka dahil olmadığı öne sürüldü.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan dün basın toplantısında Cumhur İttifakı'ndan gelen daveti kabul etmediklerini ve seçime tek başına gireceklerini açıkladı. Erbakan açıklamalarının ardından Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) gelerek 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde cumhurbaşkanı adayı olabilmek için başvuruda bulundu.

"İNŞALLAH ÜLKEMİZ İÇİN HAYIRLI OLUR"

Herhangi bir ittifaka dahil olmadan seçimlere girme kararı aldıklarını yineleyen Erbakan, "Yine 14 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nde de Yeniden Refah Partimizin cumhurbaşkanı adayı olarak bendeniz Yüksek Seçim Kurulumuza başvurumu yaptım. Eğer ikinci tura kalırsa konuşulacak konular. Yine yetkili kurullarımızla, teşkilatlarımızla istişare ederek adım atarız." dedi.

"ZAMANI GELDİĞİNDE AÇIKLARIZ"

Cumhur İttifakı'na katılmama sebeplerine yönelik gelen soruya ise Erbakan, "Zamanı geldiğinde teferruatlı şekilde açıklarız. Şimdilik bu kadarla yetinelim. Sonuç olarak biz bu yönde karar aldık. Böyle olmasını parti kurullarımız uygun gördüler. Biz de öyle uygun gördük. İnşallah hayırlı olur" ifadelerini kullandı.

20 VEKİL İSTEMELERİ KRİZ ÇIKARDI

CNN Türk Ankara Temsilcisi Dicle Canova'nın haberine göre ise Yeniden Refah Partisi'nin Cumhur İttifakı'na katılmama sebebi, milletvekili sayısında anlaşılamaması. Buna göre Yeniden Refah Partisi, 20 milletvekili istedi ama AK Parti bunu kabul etmedi. Yeni seçim sisteminde yüzde 7'lik oy oranına sahip bir parti 25 vekil çıkarabiliyor. Son oy oranlarına baktığımızda Yeniden Refah Partisi yüzde 1 buçuk en fazla 2 buçukluk oy oranına sahip olduğu gözlemleniyordu. Bu oy oranına sahipken 20 milletvekili talep etmesi fazla bir talep olarak okundu ve kabul görmedi.

YORUMLAR
500
Yeniden Refah Partisi lideri Erbakan: Hiçbir ittifakın içinde yokuz, seçime tek başımıza giriyoruz Yeniden Refah Partisi lideri Erbakan: Hiçbir ittifakın içinde yokuz, seçime tek başımıza giriyoruz Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan: 'Yetkili kurullarımız ve teşkilatlarımızla gerçekleştirdiğimiz çok kapsamlı ve detaylı müzakereler... Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan: 'Yetkili kurullarımız ve teşkilatlarımızla gerçekleştirdiğimiz çok kapsamlı ve detaylı müzakereler...

Fatih Erbakan, Refah Partisi, Milletvekili, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Yeniden Refah Partisi, Cumhur İttifakı'nın teklifini neden reddetti? Kulisleri sarsan '20 vekil' iddiası - Son Dakika


Son Dakika
10:37 Dolar/TL, 19,03 seviyesinden işlem görüyor
10:42 Böyle protesto görülmedi! Tribünlerden Vitor Pereira'ya "Elek" tezahüratı
10:37 Dolar güne hızlı başladı! 19,03 seviyelerinden işlem görüyor
10:36 Acımasız protesto! Tribünler hep bir ağızdan Vitor Pereira'ya "Eşek" diye bağırdı
10:24 Akşener'in 6'lı Masa resti İYİ Parti'ye pahalıya mal oldu! İşte o süreçte istifa edenlerin sayısı
10:15 Hangisi gerçek Putin? Aynı dönemde çekilen 3 fotoğraf karesi kafa karıştırdı
10:12 Suudi Arabistan'ın teknik adamı Herve Renard, Fransa Kadın Milli Futbol Takımı ile anlaşmaya yakın
10:11 Bereket ayı geldi! Ramazan bu sene 29 gün sürecek
10:06 Suudi Arabistan'ın hocası Herve Renard, Fransa Kadın Milli Futbol Takımı'nın başına geçiyor
10:06 Gülben Ergen'den dikkat çeken siyaset çıkışı: Oy için çırpınan hiçbir reklamı görmek istemiyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2023 10:56:08. #1.13#
SON DAKİKA: Yeniden Refah Partisi, Cumhur İttifakı'nın teklifini neden reddetti? Kulisleri sarsan "20 vekil" iddiası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement